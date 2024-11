Kan Apple AirPods Pro 2 fungere som et høreapparat eller tilby hørselshjelp?

Apples nyeste hørselshelsefunksjoner, annonsert i september, vil snart være tilgjengelig på AirPods Pro 2 gjennom en gratis programvareoppdatering.

Med disse oppdateringene kan brukere ta en klinisk validert hørselstest og aktivere over-the-counter høreapparatfunksjonalitet om nødvendig.

Dette trekket tar sikte på å benytte seg av et globalt marked med over 1,5 milliarder mennesker som lever med hørselstap, og potensielt øke salget for $249 AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2s hørselstest tar bare noen få minutter å fullføre og kan nås via Health-appen eller innstillingene.

Brukere blir bedt om å svare på grunnleggende helsespørsmål før en bakgrunnsstøyvurdering sikrer et egnet miljø for testing.

Hørselstesten spiller toner med forskjellige volum og frekvenser, slik at brukerne kan registrere hørselsfølsomheten for hvert øre. Resultatene lagres i Helse-appen og kan deles med medisinske fagfolk.

80 % av amerikanske voksne hopper over vanlige hørselskontroller

Apple bemerket at rundt 80 % av voksne i USA ikke har fått sjekket hørselen de siste fem årene, noe som representerer en betydelig mulighet for AirPods Pro 2.

Øretesten tilbyr et mer tilgjengelig og privat alternativ til audiografbesøk, spesielt for de som nøler med å søke tradisjonelle hørselsvurderinger.

Muligheten til å konvertere øreproppene til et høreapparat kan tiltrekke brukere som leter etter rimelig hjelpeteknologi uten behov for forsikringsdekning.

AirPods Pro 2 er utstyrt med en høreapparatfunksjon for brukere med mildt til moderat hørselstap.

Denne modusen, godkjent av US Food and Drug Administration (FDA), justerer lydnivåene i sanntid for å forsterke nødvendige lyder, for eksempel tale.

Den nye Media Assist-funksjonen skreddersyr lydklarheten basert på en brukers hørselstestresultater, og forbedrer telefonsamtaler, musikk og videoer.

Dette alternativet kan aktiveres selv om høreapparatfunksjonalitet ikke er nødvendig, og tilbyr en personlig lydopplevelse.

Redusere eksponering for skadelig støynivå

AirPods Pro 2 inkluderer også en hørselsvernfunksjon som automatisk reduserer høye lyder.

Dette er designet for å forhindre ytterligere hørselsskader ved å minimere eksponering for plutselig, høyt volumstøy.

Denne funksjonen er aktivert som standard, noe som gjør øreproppene til et tryggere valg for brukere i støyende miljøer som urbane områder eller overfylte arrangementer.

Priset til $249, AirPods Pro 2 tilbyr en mer kostnadseffektiv løsning sammenlignet med tradisjonelle høreapparater, som kan nå tusenvis av dollar uten forsikring.

Denne rimelige prisen, kombinert med Apples rykte for kvalitetsteknologi, posisjonerer AirPods Pro 2 som et levedyktig valg for brukere som søker diskret hørselshjelp. Ørepluggenes likhet med standard hodetelefoner kan appellere til de som leter etter en iøynefallende enhet.