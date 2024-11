Metaplanet samler inn 10B yen for å drive sin aggressive Bitcoin-kjøpsplan

Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350), et Tokyo-basert selskap som spesialiserer seg på hotellkapitalforvaltning og drift, har avslørt planen sin for å styrke sin Bitcoin (BTC)-strategi gjennom et betydelig aksjesalg.

I august godkjente selskapets styre utstedelse av ordinære aksjer verdt over 10 milliarder ¥, omtrent 6,6 millioner dollar, via en gratis tildeling av den 11. serien med rettigheter til aksjeoppkjøp.

Metaplanet har som mål å bruke inntektene til å øke sine BTC-reserver, og posisjonere seg strategisk i det raskt utviklende markedet for digitale eiendeler.

Metaplanets strategi gjenspeiler den til MicroStrategy

Metaplanet fullførte nylig utøvelsesperioden for sine 11. aksjeoppkjøpsrettigheter, og oppnådde en utøvelsesrate på 72,8 %.

Totalt deltok 13 774 aksjonærer, noe som illustrerer betydelig interesse for selskapets langsiktige planer.

De gjenværende uutnyttede rettighetene skal overføres til EVO FUND, og endelige resultater forventes å bli offentliggjort i løpet av de kommende ukene.

Dette trekket markerer et avgjørende skritt i selskapets bredere Bitcoin-strategi.

Metaplanets strategi gjenspeiler den til MicroStrategy Inc., et velkjent USA-basert business intelligence-firma, ved å investere tungt i Bitcoin som en sikring mot global valutadevaluering.

I følge Coinpedia har Metaplanet for tiden rundt 861.387 BTC, kjøpt til en gjennomsnittspris på 9 313 428 ¥.

Med det siste aksjesalget er selskapet satt til å doble Bitcoin-reservene, som nå er verdsatt til over 8 milliarder ¥.

Dette plasserer Metaplanet blant selskapene som tar i bruk Bitcoin som en sentral pilar i sine finansielle strategier.

Hvordan Metaplanet planlegger å utnytte Bitcoin

Metaplanets forbedrede Bitcoin-strategi er i tråd med mainstream-adopsjonen av digitale valutaer og desentraliserte finansprotokoller (DeFi).

Ved å utvide sine BTC-beholdninger, har Metaplanet som mål å styrke balansen mot økonomisk usikkerhet, inkludert høy inflasjon og valutasvingninger.

Denne tilnærmingen reflekterer en økende trend blant institusjoner som ser på Bitcoin som en verdibutikk, lik gull, midt i et økonomisk landskap i utvikling.

Metaplanets strategiske aksjesalg faller sammen med økende institusjonell interesse for Bitcoin.

I USA har spot Bitcoin ETF-utstedere fremskyndet sine oppkjøpsplaner, med sikte på å sikre eiendeler midt i regulatoriske endringer.

Etterspørselen etter Bitcoin forventes å støtte prisvekst, med markedsanalytikere som anslår et potensielt bullish breakout som ligner på edle metaller og store aksjeindekser.

Selskapets trekk for å doble Bitcoin-beholdningen understreker en bredere trend blant institusjoner som søker langsiktige digitale aktivainvesteringer.

Hva dette betyr for Bitcoin-priser

De bredere markedsimplikasjonene av Metaplanets strategi er betydelige. Ettersom institusjoner fortsetter å akkumulere Bitcoin, kan etterspørselspress øke kryptovalutaens pris.

Analytikere forventer at Metaplanets økte beholdning, sammen med lignende grep fra institusjonelle investorer, kan skape et gunstig miljø for Bitcoins langsiktige verdistigning.

Dette kan resultere i positivt markedsmomentum, spesielt hvis spot Bitcoin ETF-er får regulatorisk godkjenning i store markeder som USA og Storbritannia.

For Metaplanet kan dette føre til sterkere finansiell stabilitet og vekst i årene som kommer.