Når vil det britiske budsjettet bli kunngjort og hva kan det inneholde?

Kansler Rachel Reeves skal levere Labours første budsjett på 14 år onsdag 30. oktober.

Talen, som forventes å begynne klokken 12.30 britisk tid, vil bli fulgt nøye, spesielt av opposisjonsleder Rishi Sunak, som vil svare umiddelbart etter.

Med et underskudd på 40 milliarder pund i statsfinansene, har statskassen signalisert at vanskelige beslutninger må tas for å hindre en tilbakevending til innstramminger.

Reeves vil sannsynligvis utforske ulike skattereformer, og samle inn betydelige midler mens han prøver å holde seg til Labours valgløfter.

Balansere statsfinansene

Det britiske finansdepartementet avslørte at statens låneopptak hadde økt til 16,6 milliarder pund forrige måned – det tredje høyeste septembertallet som er registrert.

Høyere gjeldsrenter og offentlige lønnsutbetalinger har forverret den økonomiske belastningen.

Reeves står overfor den formidable oppgaven å fylle et gap på 40 milliarder pund for å unngå å bryte Labours selvpålagte skatteregel om å balansere daglige utgifter med skattekvitteringer.

Labour har forpliktet seg til å ikke heve skatten på “arbeidende mennesker”, spesielt lovet å ikke øke moms, inntektsskatt eller folketrygd (NI) for ansatte.

Imidlertid er bedrifter kanskje ikke så heldige, ettersom flere potensielle skatteøkninger er på bordet.

Hva kan annonseres i budsjettet?

Folketrygdavgift

Et av de mest overvåkede områdene i det kommende budsjettet er folketrygden.

Mens Labours valgløfte sikret ingen økninger for ansattes NI-betalinger, har Reeves nektet å utelukke en økning i arbeidsgiveravgiftene.

For tiden betaler arbeidsgivere 13,8 % NI på arbeidernes inntekter. Spekulasjoner er utbredt om at endringer i pensjonsinnskudd – for tiden unntatt fra NI for arbeidsgivere – kan være under vurdering.

Bedrifter har advart om at enhver økning i arbeidsgiver NI vil skade ansettelser og jobbskaping, men regjeringen er under press for å finne inntekter uten å bryte sine valglover.

Arveavgift

Arveavgift (IHT), for tiden satt til 40 % på eiendeler over £325 000, har blitt en stadig mer lukrativ inntektsstrøm.

Siden april har IHT hentet inn 4,3 milliarder pund, opp 400 millioner pund fra samme periode i fjor.

I det siste regnskapsåret bidro IHT med nesten 7,5 milliarder pund til statskassen.

Budsjettet kan introdusere endringer i IHT-unntak, et trekk som kan skaffe ytterligere midler.

Meningsmålinger indikerer sterk offentlig støtte til reformer av arveskatt, med 60 % av de spurte som favoriserer slike endringer fremfor kutt i offentlige utgifter.

Reeves forventes å prioritere IHT som en del av strategien hennes for å nå finanspolitiske mål og samtidig unngå innstramminger.

Gevinstskatt og eiendomsmarkedet

Et annet potensielt reformområde er kapitalgevinstskatt (CGT), som belastes overskudd fra salg av eiendeler som fritidsboliger eller investeringer.

Gjeldende CGT-satser for høyere inntekter er 24 % for ytterligere eiendommer og 20 % for andre eiendeler som aksjer.

Mens det har vært spekulasjoner om en kraftig økning i CGT-rentene, så det ut til at statsminister Keir Starmer bagatelliserte muligheten for en økning til 39 %.

Rapporter tyder på at Reeves vil unngå å gjøre endringer i CGT på eiendomssalg, gitt bekymringer om den potensielle innvirkningen på boligmarkedet.

Pensjonsbeskatning

Private pensjoner er også i søkelyset, med Reeves som vurderer reformer som kan samle inn milliarder på lang sikt.

Foreløpig kan personer over 55 år ta ut 25 % av pensjonspotten skattefritt, opptil £268 275.

Å kutte denne skattelettelsen kan bringe inn 5,5 milliarder pund årlig, ifølge estimater fra Institute for Fiscal Studies (IFS).

I tillegg har Reeves angivelig vurdert en flat 30 % skattelettelser på pensjonsinnskudd, i stedet for dagens system der skattelettelser er basert på inntektsskattesatser.

Etter advarsler fra fagforeninger i offentlig sektor om at et slikt grep kan erodere fordelene med nylige lønnsøkninger, kan Reeves imidlertid vike unna dette forslaget.

Stempelavgift

Stamp Duty Land Tax, som skal betales på eiendomskjøp over visse terskler, så startpunktet hevet til £ 250 000 i 2022.

For førstegangskjøpere økte terskelen fra £300.000 til £450.000.

Imidlertid er disse høyere grensene satt til å utløpe i mars 2025, og Labour har ikke forpliktet seg til en forlengelse.

Frimerkeavgiftsreformer kan være på dagsorden, men virkningen på boligmarkedet vil trolig veie tungt i regjeringens beslutning.

Ikke-dom skattestatus

Begrepet “non-dom” beskriver en bosatt i Storbritannia hvis faste hjem – eller domisil – for skatteformål er utenfor Storbritannia.

Som et resultat betaler de ikke britisk skatt på penger de tjener andre steder. Ikke-dom-statusen er et annet område Reeves forventes å målrette mot.

Regjeringens uavhengige kontor for budsjettansvar (OBR) estimerte tidligere at avskaffelse av ikke-domskattestatus kan gi 3,2 milliarder pund årlig, selv om dette tallet er usikkert ettersom velstående mennesker enten kan forlate Storbritannia eller finne måter å unngå nedbrytningen på.

Kritikere hevder at frykten for at de superrike skal flykte fra Storbritannia er overdrevet, og at strammere regler kan generere betydelige inntekter uten å drive velstående individer til utlandet.

Reeves kan skjerpe eksisterende planer for å slå ned på ikke-domer, selv om noen i regjeringen bekymrer seg for at slike reformer kanskje ikke gir den håpet økonomiske økningen.

Drivstoffavgift

Drivstoffavgift, som har vært frosset i over et tiår, er også oppe til diskusjon.

I 2022 kuttet myndighetene drivstoffavgiften med 5p som del av en hjelpepakke midt i skyhøye priser etter Russlands invasjon av Ukraina.

Noen motorgrupper hevder imidlertid at kuttet aldri ble gitt videre til forbrukerne.

Med regjeringen under press for å finne ytterligere inntekter, kan reverseringen av dette kuttet være på bordet, selv om det sannsynligvis vil utløse tilbakeslag fra både bilister og bedrifter.