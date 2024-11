Nikkei 225, S&P/ASX 200, 10-års avkastning, gull, USD/EUR/JPY: Hvordan de presterer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Asiatiske aksjer falt på tirsdag da den amerikanske dollaren svevde nær flere måneders høyder, med et kraftig salg av obligasjoner og en økning i gullprisene som indikerer økende investorforsiktighet foran det kommende amerikanske valget.

Referanserentene på statsobligasjoner på 10 år steg 11 basispunkter over natten og fortsatte å øke med 1 bp i tidlig handel i Asia, og nådde 4,19 %.

I mellomtiden steg gullet til et rekordhøyt nivå på over 2740 dollar per unse på mandag før det slo seg ned på 2725 dollar tirsdag morgen.

Japanske Nikkei falt 1,1 % i morgenhandelen, og markerer det laveste nivået siden begynnelsen av oktober.

MSCI Asia-Pacific-indeksen, unntatt Japan, falt 0,8 %.

Wall Street-indeksene falt også over natten, og futures fulgte etter i asiatisk handel.

Økende oljepriser, påvirket av den pågående Midtøsten-konflikten og Hamas-lederen Yahya Sinwar nylig døde, bidro til volatilitet i obligasjonsmarkedene, ifølge ANZ-strateg Jack Chambers.

Brent-oljefutures steg 1,7 % mandag før de stabiliserte seg på 73,89 dollar per fat i Asia.

Nyhetsbyrået Reuters siterte Chambers som sa at bekymringer rundt det kommende amerikanske valget, nå bare to uker unna, bidrar til ustabilitet i markedet.

Han la til: “Et fokus på det amerikanske valget og finanspolitisk dynamikk vil sannsynligvis tynge sentimentet. Uavhengig av valgresultatet virker finanspolitisk konsolidering usannsynlig.»

I Australia var S&P/ASX 200-indeksen ned 1,3 % midt på formiddagen, med aksjer til den uavhengige kjøpmannen Metcash som stupte 6 % etter at Goldman Sachs reviderte kursmålet for aksjen, med henvisning til bekymring for potensielt tap av markedsandeler.

I Kina forble markedene dempet da handelsmenn ventet på ytterligere statlig stimulans for å støtte den avtagende økonomien.

Hong Kongs Hang Seng-indeks og Shanghai Composite holdt seg stort sett flate.

Valutamarkedene speilet bevegelsen i statsobligasjoner, og drev dollaren høyere.

Euroen holdt seg nær et to måneders lavpunkt på $1,0819, mens yenen svevde rundt 150,67 per dollar.

De australske og newzealandske dollarene holdt seg også til laveste nivåer i flere måneder, og handlet til henholdsvis $0,6655 og $0,6021.

Markedsanalytikere antydet at dollarens nylige rally gjenspeiler markedets forventning om en Donald Trump-seier i det amerikanske presidentvalget, som forventes å øke inflasjonen og obligasjonsrentene på grunn av hans handels- og finanspolitikk.

Commonwealth Bank of Australia-strateg Joe Capurso bemerket at “Med president Trump nå priset inn i valutamarkedene, står AUD/USD overfor beskjedne nedsiderisikoer, mens en Kamala Harris-seier kan utløse en større markedsreaksjon.”

Med begrensede økonomiske data på kalenderen, vil investorenes oppmerksomhet rettes mot store amerikanske bedriftsinntekter, inkludert resultater fra General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin og 3M, som kommer senere på dagen.