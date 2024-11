Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bill Gates, medgründeren av Microsoft, har donert 50 millioner dollar til Future Forward, en ideell organisasjon som støtter Kamala Harris i det kommende amerikanske presidentvalget, ifølge en rapport fra New York Times. Gates har ikke offentlig støttet Harris, noe som gjør dette bidraget diskret.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Mens Harris konkurrerer mot Donald Trump i valget 5. november, markerer denne finansieringen et strategisk forsøk på å forme valglandskapet. Milliardærens donasjon fremhever bekymringer innenfor hans filantropiske nettverk om potensielle endringer i USAs politikk under et Trump-presidentskap.

Advertisement

New York Times-rapporten avslørte at Gates privat har diskutert sine bekymringer angående en mulig andre periode for Trump.

Stiftelsen hans, Bill & Melinda Gates Foundation, har gitt uttrykk for bekymring for potensielle reduksjoner i familieplanleggingsinitiativer og globale helseprogrammer dersom Trump får en ny periode.

Dette er i tråd med Gates’ bredere filantropiske fokus på global utvikling, helse og fattigdomsbekjempelse.

Til tross for disse bekymringene, hevder Gates at han kunne samarbeide med begge kandidatene, noe som indikerer en preferanse for partipolitisk engasjement.

Strategisk støtte til Harris står i kontrast til Gates’ topartiske holdning

Copy link to section

Mens Gates understreker sin historie med topartisamarbeid, antyder hans nylige støtte til Harris et strategisk avvik.

I følge New York Times-rapporten erkjente Gates den unike karakteren til valget i 2024.

Han understreket betydningen av dette valget, med henvisning til dets implikasjoner for helsetjenester, fattigdomsbekjempelse og klimaendringer, både i USA og globalt.

Dette gjenspeiler den økte innsatsen som oppfattes av ulike interessenter når Harris og Trump kjemper om presidentskapet.

Gates’ bidrag til Harris er en del av et bredere mønster der minst 81 milliardærer har gitt økonomisk støtte til kampanjen hennes, ifølge Forbes.

Spesielt har Elon Musk, en annen innflytelsesrik skikkelse i teknologiverdenen, støttet Donald Trump.

Denne splittelsen blant milliardærgivere understreker ulike visjoner for landets fremtid.

Den kontrastrike støtten fremhever et konkurransedyktig innsamlingsmiljø, der hver kandidat mottar støtte fra høyprofilerte personer.

Harris vs. Trump

Copy link to section

Aldersforskjellen mellom Harris og Trump har blitt et bemerkelsesverdig aspekt av kampanjefortellingen.

Mens Harris nylig fylte 60 år, er Trump, med 78 år, den eldste presidentkandidaten i USAs historie.

Aldersfaktoren bidrar til de kontrasterende bildene av kandidatene, og Harris posisjonerer seg som en fremadstormende leder.

Gates uttrykte tidligere en preferanse for en leder som kunne ta opp nye problemer som kunstig intelligens, noe som gjenspeiler et ønske om lederskap tilpasset moderne utfordringer.

Melinda French Gates, Gates’ ekskone, har offentlig støttet Harris, og ytterligere forsterket den filantropiske støtten til den demokratiske kandidaten.

Hennes tilslutning, sammen med Bill Gates’ økonomiske bidrag, indikerer et felles perspektiv på den fremtidige retningen for USAs politikk.

Den betydelige støtten fra fremtredende filantroper og milliardærer kan spille en avgjørende rolle i å forme fortellingen og påvirke velgernes følelser når valget 5. november nærmer seg.