Binance avslutter henvisningsprogrammet i Tyrkia: her er grunnen

Binance, verdens største børs etter handelsvolum, har avsluttet sitt henvisningsprogram i Tyrkia, ifølge en kunngjøring publisert 23. oktober.

Binance Coin token BNB (BNB) var ned 1,3% nesten $581 i skrivende stund.

Hvorfor har Binance stoppet henvisninger i Tyrkia?

Kryptobørsen kunngjorde i en oppdatering onsdag at den hadde stoppet henvisningsprogrammet for sine brukere i Tyrkia. I følge detaljer, er flyttingen ned til regelverksoverholdelse.

Spesielt kommer dette noen måneder etter at Binance mottok et lovlig grønt lys fra landets finansmarkedsvakthund.

«Hos Binance prioriterer vi full overholdelse av lokale regelverk for å sikre et trygt og pålitelig miljø for alle våre brukere. I denne forbindelse, i henhold til lokale lover og forskrifter, har Binance Retail Referral Program blitt avsluttet for brukere i Türkiye», heter det delvis i børsens kunngjøring.

Binance for å tillate henvisninger å tjene provisjoner

Mens kryptovalutabørsen nå har stengt sitt henvisningsprogram i Tyrkia, påvirker ikke flyttingen andre produkter og tjenester tilgjengelig via Binance.com og appen.

Alle henvisningskoder brukere kan ha fått tilgang til via børsens nettsted er ugyldige. Men mens funksjonen nå er utilgjengelig, påvirkes ikke provisjonsinntektene før kunngjøringen. Eksisterende henvisninger vil også fortsette å tjene provisjoner fra sine inviterte som registrerte seg før børsens oppdatering på onsdag.

Reguleringsoverholdelse for Binance, andre børser

Binances fotavtrykk i Tyrkia inkluderer et partnerskap med den lokale kryptobørsen BTguru og nådde en stor milepæl da børsen ble registrert hos landets kapitalmarkedsstyre.

Tyrkiske myndigheter har de siste månedene økt innsatsen for å bringe alle børser og plattformer som tilbyr kryptoaktivaprodukter og -tjenester under et strengt overholdelsesregime.

En del av kryptoreguleringen inkluderer krav rundt lisensiering av alle kryptoplattformer. Manglende overholdelse medfører strenge straffer, inkludert bøter og fengselsstraff.

Binance, som de fleste andre kryptobørser, utnytter klarheten og den økende bruken av krypto for å registrere seg for riktig lisensiering.

Spesielt har det regulatoriske søkelyset sett Binance forlate visse markeder, inkludert Canada.

Børsen kom inn på det indiske markedet igjen etter et forlik med landets finanstilsyn.

Godkjenninger i Dubai, Kasakhstan og andre steder har lagt til de store trinnene siden oppgjøret på 4,3 milliarder dollar i USA.

Binance har imidlertid også annonsert en rekke andre tiltak som svar på nye kryptoforskrifter.

For eksempel avslørte Binance i juni i år at de ville fjerne uregulerte stablecoins for sine brukere i det europeiske økonomiske området midt i implementeringen av EUs markeder for kryptoaktiva.

Coinbase kunngjorde også avnotering av MiCA ikke-kompatible stablecoins i EU innen utgangen av året.

I mellomtiden ble Circle den første stablecoin-utstederen som sikret regulatorisk godkjenning for sin stablecoin før MiCA-implementeringen.