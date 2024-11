Brasils Lula etterlyser utvikling av alternative betalingssystemer innenfor BRICS

Under et nylig toppmøte fremhevet Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva nødvendigheten av å lage nye betalingssystemer for BRICS-nasjonene.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Han understreket viktigheten av økonomisk uavhengighet og foreslo at deres nye utviklingsbank kunne være et levedyktig alternativ til konvensjonelle Bretton Woods-institusjoner.

Advertisement

Lula, som snakket via videolink på grunn av en nylig hodeskade, understreket viktigheten av et multipolart finanssystem som reflekterer BRICS-gruppens mål for den globale økonomien.

Han tok til orde for en seriøs, forsiktig tilnærming til dette problemet, støttet av teknologisk ekspertise, og anbefalte rask handling.

Kan BRICS føre til økonomisk utvikling og global betydning?

Copy link to section

Lula la vekt på BRICS’ kritiske rolle i å reformere den internasjonale finansstrukturen, og beveget seg bort fra et paradigme der utviklingsland hovedsakelig bistår industriland.

Han la vekt på blokkens bidrag til global økonomisk fremgang og dens rolle i å utvikle et mer rettferdig internasjonalt handelsmiljø.

I tillegg til økonomiske temaer, gjentok Lula sine oppfordringer til diplomatiske forhandlinger mellom Russland og Ukraina og fordømte Israels militære handlinger i Gaza.

Han advarte mot den potensielle konflikteskaleringen på Vestbredden og Libanon. Hans vektlegging av diplomati stemmer overens med BRICS’ oppdrag om å oppmuntre til diskusjon og fredelig løse globale tvister.

BRICS-vekst og russisk lederskap

Copy link to section

Den diplomatiske gruppen BRICS, som opprinnelig består av Brasil, Russland, India, Kina og senere Sør-Afrika, har siden utvidet seg til å omfatte land som Egypt, Etiopia, Iran og De forente arabiske emirater.

Russlands president Vladimir Putin har spilt en nøkkelrolle i å styrke BRICS’ status som en motvekt til vestlig innflytelse i global politikk og handel.

President Lula da Silvas forslag til nye finansielle strategier blant BRICS-nasjoner er et betydelig grep mot å oppnå finansiell selvtillit og reformere det globale økonomiske systemet.

Ettersom BRICS fortsetter å øke sin innflytelse og presse på for diplomatiske løsninger på verdensomspennende konflikter, blir dets bidrag til å fremme en multipolar verden stadig viktigere.

Brasils holdning til Venezuelas forsøk på å slutte seg til BRICS

Copy link to section

I et forsøk på å redusere sin isolasjon på den globale scenen, spesielt etter det nylige presidentvalget, går den venezuelanske regjeringen til å slutte seg til BRICS, som inkluderer land som India, Russland, Iran, Kina, Sør-Afrika og Brasil.

Den møter imidlertid sterk motstand fra Brasil, en nasjon som en gang ble ansett som en støttespiller.

President Luiz Inacio Lula Da Silva har angivelig gitt sin utenriksminister, Mauro Vieira, beskjed om å avslå Venezuelas søknad om medlemskap.

Videre har Celso Amorim, en sentral rådgiver for internasjonale anliggender for den brasilianske administrasjonen, gitt uttrykk for bekymringene om at Venezuela slutter seg til gruppen.

Han fremhevet behovet for forsiktighet for å sikre at BRICS ikke utvides for raskt.

Mens Russland, Kina og Iran opprettholder nære relasjoner med Venezuela, gjør Brasils fremtredende rolle i Sør-Amerika deres synspunkter spesielt innflytelsesrike i denne situasjonen.

En beslutning fra Brasil om å nekte Venezuelas innreise kan i betydelig grad hindre Venezuelas diplomatiske innsats og fremheve nølen til store deler av det internasjonale samfunnet til å overse hendelsene i presidentvalget 28. juli.