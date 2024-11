Cardano-prisprediksjon: hva er det neste for ADA mens Bitcoin sliter?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Cardano er blant altcoins for å redusere de siste gevinstene ettersom Bitcoins håp om å komme til $70 000 lider under press på nedsiden.

Da BTC falt til under $67 000 på onsdag, ga store altcoins opp viktige gevinster for å handle nær støttenivåer.

ADA-prisen viste disse utsiktene 23. oktober, og bidro til å presse den globale kryptomarkedsverdien ned med 2 % til 2,4 billioner dollar.

Bitcoin ser negativ handling

Når det amerikanske valget nærmer seg, er en av de viktigste markedstrendene i fokus kryptoytelsen til store mynter.

BTC viste dette glimtet med en økning til over $69k den siste uken. Flaggskipets kryptovaluta falt imidlertid fra toppene på $69 230 den 21. oktober til et lavpunkt på $66 180 to dager senere.

Nedturen utslettet oppgangene sett den siste uken, og presset Bitcoin-prisen negativt over den ukentlige tidsrammen.

I dette tilfellet kan fortsettelsen tillate bjørnene å målrette laveste nivåer sett i midten av oktober da prisene nærmet seg $65k-nivået.

En negativ flyt for amerikanske spotbitcoin-ETFer, som registrerte netto utstrømmer for første gang etter en syv-dagers rekke med netto innstrømning, tyder på et snudd i investorsentimentet.

Stablecoin-volumene som ikke øker som forventet, bidrar også til nedgangen, med potensielle profitttakende avtaler som sannsynligvis vil påvirke altcoins til å overgå jevnaldrende i markedet nylig.

Traders ser imidlertid på fallene som kjøpsmuligheter, ettersom markedet generelt sett er positivt. Kryptoanalytiker Cold Blooded Shiller oppsummerte synet sitt på dette via diagrammet nedenfor delt på X.

Cardano-prisutsikter

Den åpne futuresrenten for Cardano (ADA) er opp 2,4 % de siste 24 timene.

Med over 249 millioner dollar i OI for den 12. rangerte kryptovalutaen etter markedsverdi, kan nøkkelutviklinger inkludert partnerskap være avgjørende katalysatorer oppover.

I følge Coinglass-data har futures åpen interesse i ADA steget fra $152 millioner i midten av august, som er da Cardanos pris nådde den lokale bunnen på $0,28.

Spesielt viser en økning i OI interesse for Cardano fra handelsmenn.

Et dobbelt-topp mønster i juli så ADA krasj fra $0,43 til $0,28 da kryptomarkedet blødde tidlig i august.

I løpet av de siste tre månedene har bjørner også stoppet okser over $0,41 to ganger.

Den siste månedens handling antyder imidlertid en stigende trekantmønsterdannelse. Hvis markedsforholdene er på linje med et utbrudd, kan ADA gjenvinne nylige forsyningssoner som viktige støtteområder.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

Ikke desto mindre er Relative Strength Index (RSI)-linjen på 50, noe som antyder potensiell bearish fortsettelse. Bemerkelsesverdig er også Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren.

Mens det signaliserer en potensiell bullish styrking med crossoveren, mangler trykket på kjøpssiden.

Å snu dette vil være nøkkelen til okser. Ellers kan Cardanos pris teste støtten på nytt nær $0,31.

ADA handlet rundt $0,35 i skrivende stund.