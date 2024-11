Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Dogizen skaper bølger i GameFi-verdenen med en dristig ny tilnærming – som vert for tidenes første ICO i Telegram-økosystemet. Med over 1,39 millioner spillere og samlet inn $798 728,6k, er Dogizen klar til å bli en stor aktør i det utviklende landskapet av blockchain-spill.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne funksjonen utforsker hvordan Dogizen skaper nye investeringsmuligheter ved å benytte seg av den massive Telegram-brukerbasen, tilby et mangfoldig spilløkosystem og sikte på store børsnoteringer.

Advertisement

Dogizen Universe presenterer et unikt rom for utviklere og investorer, med potensial for eksponentiell vekst i 2024 og utover.

Hvordan Dogizens første Telegram ICO noensinne omformer GameFi

Copy link to section

Dogizens ICO er den første i GameFi-sektoren, vert direkte i Telegram. Ved å utnytte Telegrams brukerbase, som teller nesten 1 milliard aktive brukere, tilbyr Dogizen investorer en sjanse til å kjøpe og administrere DOGIZ-tokens sømløst gjennom appen.

Denne enestående tilgangen lar Dogizen koble seg til et stort, ferdiglaget publikum, og bringer GameFi-muligheter direkte til brukerne uten å trenge eksterne plattformer.

For investorer gir dette en sjanse til å komme tidlig inn i et prosjekt som kombinerer bekvemmelighet og markedsrekkevidde – nøkkelelementer for suksess i det konkurransedyktige kryptoområdet.

Binance-notering kan drive Dogizen til nye høyder

Copy link to section

Å sikre en notering på store børser som Binance kan øke et kryptoprosjekts synlighet og likviditet betydelig.

Dogizen har som mål å følge i fotsporene til sine rivaler, som Catizen og Hamster Kombat.

Begge prosjektene så markedsverdiene deres steg etter Binance-noteringene, med Hamster Kombat som nådde $500 millioner og Catizen oppnådde $200 millioner like etter lansering.

Gitt Dogizens innovative tilnærming og voksende brukerbase, kan en Binance-oppføring gi momentumet som trengs for at DOGIZ-tokenet skal oppnå betydelige markedsgevinster, og potensielt posisjonere det som den neste 100x-kryptoen.

Inne i Dogizen-universet

Copy link to section

Dogizen er ikke bare et annet GameFi-prosjekt; det bygger et komplett økosystem kjent som Dogizen-universet.

Dette universet tilbyr et mangfoldig utvalg av spill for å tjene penger som alle er tilgjengelige gjennom Telegram, drevet av DOGIZ-tokenet.

Plattformen gir en arkadelignende opplevelse, der spillere kan glede seg over ulike minispill, som hvert er designet for å tilby unike inntjeningsmuligheter.

Denne strategien skiller Dogizen fra andre prosjekter som ofte er avhengige av et enkelt spill for trekkraft, og tilbyr en mer bærekraftig tilnærming til brukerengasjement og investeringsavkastning.

Dogizen utvikler SDK forbedrer dette potensialet ytterligere ved å gjøre det mulig for utviklere på alle ferdighetsnivåer å lage og lansere spillene sine på plattformen.

Denne åpne utviklingsmodellen fremmer kontinuerlig vekst og innovasjon i Dogizen-universet, og sikrer at økosystemet utvikler seg og forblir attraktivt for både spillere og investorer.

Hvorfor Dogizen kunne se eksplosiv vekst

Copy link to section

Dogizens doble appell som den første Telegram ICO og et token med hundetema genererer betydelig interesse.

Historisk sett har first movers i kryptorommet fått overordnet oppmerksomhet og vekst. Ethereum, for eksempel, så over 1 million prosent gevinster da økosystemet utvidet seg.

Tokens med hundetema som DOGE, SHIB og WIF har vært noen av de mest vellykkede, og hver av dem har opplevd betydelige prisøkninger fra lanseringen.

Det overordnede GameFi-markedet opplever også rask vekst, med en anslått sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 28,5 % gjennom 2032.

Sammen med bredere kryptomarkedsdynamikk som potensielle rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og økt likviditet fra kinesisk økonomisk politikk, er Dogizen godt posisjonert for å dra nytte av disse medvindene, noe som potensielt gjør den til en av de fremtredende investeringene i 2024.

Hva investorer trenger å vite om Dogizen

Copy link to section

Dogizens inntreden i GameFi-markedet representerer en overbevisende investeringsmulighet for de som ønsker å kapitalisere på en raskt voksende sektor.

Plattformens fokus på integrering med Telegram lar den få tilgang til en omfattende brukerbase, mens planene for en Binance-notering kan forbedre markedsposisjonen ytterligere.

Dogizen Universe, med sine mangfoldige spillalternativer og utviklervennlige verktøy, sikrer at plattformen kan fortsette å innovere og tiltrekke seg nye brukere.

Investorer som anerkjenner potensialet til denne innovative modellen kan oppleve at Dogizen tilbyr en sjelden sjanse til å komme tidlig inn i et prosjekt som har de riktige ingrediensene for betydelig vekst.

Siden forhåndssalget er live, kan det være på tide å utforske denne muligheten før Dogizen når neste fase av utviklingen.