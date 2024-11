Goldman Sachs Group Inc. har nedjustert utsiktene for indiske aksjer fra overvekt til nøytral, med henvisning til bekymring for svekkelse av økonomisk vekst og bedriftens inntjening.

Nedgraderingen kommer ettersom Indias viktigste aksjeindekser opplever kraftige nedganger, med NSE Nifty 50-indeksen som har sett sitt bratteste månedlige fall siden utbruddet av pandemien.

I et forskningsnotat utgitt på tirsdag og rapportert av Bloomberg, sa Goldman Sachs-strateger, inkludert Sunil Koul,

“Selv om vi tror den strukturelle positive saken for India forblir intakt, avtar den økonomiske veksten syklisk i mange lommer.”

De la til at forverret inntjeningssentiment, et akselererende tempo i kutt i resultat per aksje og en svak start på resultatsesongen for september kvartal indikerer en innvirkning på fortjenesten.

“En stor ‘kurskorreksjon’ er mindre sannsynlig gitt støtte fra innenlandske strømmer, men markedene kan ‘tidskorrigere’ i løpet av de neste tre til seks månedene,” sa Goldman Sachs-strateger, og indikerte at indiske aksjer kan møte en periode med stagnasjon i stedet for en skarp korreksjon.

Som et resultat senket firmaet sitt 12-månedersmål for Nifty 50-indeksen fra 27 500 til 27 000, noe som antyder bare en 10 % oppside fra tirsdagens sluttnivå.

Høye verdivurderinger og et utfordrende makroøkonomisk miljø forventes å begrense eventuelle betydelige gevinster på kort sikt.

Nifty 50 handles for tiden til 20 ganger sin 12-måneders terminfortjeneste, høyere enn femårsgjennomsnittet på 19,4 ganger, noe som signaliserer mulig overvurdering.

Utenlandske salg-off, og avtagende inntektsvekst

Indiske aksjer har blitt hardt rammet av en bølge av salg av utenlandske investorer, med utenlandske fond som tok ut netto 7,8 milliarder dollar i oktober, ifølge Bloomberg-data.

Dette er den største månedlige utstrømningen siden mars 2020, ettersom utenlandske investorer reagerer på Indias svekkede økonomiske data og økende inflasjonspress.

Analytikere har utbredt bekymring for en nedgang i inntektsveksten, med henvisning til utfordringer som en høy base, svekket etterspørsel og krympende margin medvind.

Andre ledende meglerhus, inkludert Motilal Oswal Financial Services, Nuvama Institutional Equities og Axis Securities, spådde at inntjeningsveksten i 2. kvartal ville falle til et lavpunkt etter pandemien, med resultatveksten som forventes å avta kraftig til rundt 2 % for perioden juli-september.

I følge MOFSL vil dette representere den laveste inntjeningsveksten for Nifty-selskaper på 17 kvartaler.

Når det gjelder sektorutsikter, er Goldman Sachs fortsatt overvektig på biler, telekom og forsikring, samtidig som eiendoms- og internettsektorene oppgraderes til “overvekt”.

Motsatt nedgraderte den sykliske verdier som industri, sement, kjemikalier og finans.

Meglerhuset råder investorer til å prioritere kvalitet, inntjeningssynlighet og målrettede alfa-temaer for å navigere i den nåværende volatiliteten i indiske aksjer.