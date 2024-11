McDonald’s E. coli-krise: bakterien har en historie med å ta ned restaurantsalg og -aksjer

McDonald’s (MCD)-aksjer falt med mer enn 6 % i førmarkedshandel onsdag etter at Centers for Disease Control and Prevention (CDC) koblet selskapets populære Quarter Pounder-burgere til et E. coli-utbrudd som rammer flere amerikanske stater.

CDC bekreftet at utbruddet hadde resultert i ett dødsfall og 10 sykehusinnleggelser, med de fleste sykdommer konsentrert i Colorado og Nebraska.

“Dette er en raskt bevegende utbruddsundersøkelse,” uttalte CDC på sin nettside.

“De fleste syke rapporterer at de spiser Quarter Pounder hamburgere fra McDonald’s, og etterforskere jobber raskt for å bekrefte hvilken matingrediens som er forurenset.”

McDonald’s-aksjen falt innledningsvis så mye som 10 % i utvidet handel på tirsdag, da nyhetene om utbruddet og CDC-undersøkelsen kom på markedet.

Hvordan har McDonalds reagert?

Som svar på utbruddet iverksatte McDonald’s raskt tiltak for å redusere skaden.

Cesar Piña, McDonald’s Chief Supply Chain Officer for Nord-Amerika, sa i et internt notat at selskapet tok “raske og avgjørende handlinger.”

Han forklarte at foreløpige funn fra undersøkelsen peker på løk i skiver, hentet fra en enkelt leverandør, som den sannsynlige kilden til forurensning. Selskapet uttalte,

Som et resultat, og i tråd med sikkerhetsprotokollene våre, har alle lokale restauranter blitt instruert om å fjerne dette produktet fra forsyningen, og vi har stoppet distribusjonen av all oppskåren løk i det berørte området.

McDonald’s bekreftet også at de midlertidig ville fjerne Quarter Pounder fra restauranter i berørte områder, som inkluderer Colorado, Kansas, Utah og Wyoming, samt deler av Idaho, Iowa, Missouri og flere andre stater.

Til tross for disse trinnene, kan omdømmeskaden fra utbruddet veie tungt på selskapets bunnlinje i de kommende månedene.

Citigroup-analytiker Jon Tower bemerket,

Negative mattrygghetsnyheter blir aldri ønsket velkommen av restaurantoperatører, spesielt ikke de som jobber med å forbedre merkevarebildet etter å ha blitt dårligere med forbrukernes rimelighet de siste årene.

Tower la til at McDonalds fremtidige ytelse vil avhenge av hvor effektivt selskapet håndterer utbruddet, som bør inkludere å ta ansvar, kontrollere spredningen og forbedre matsikkerhetstiltak.

Hvordan har E. coli-utbrudd påvirket restauranter og deres andeler tidligere?

McDonald’s er ikke den første hurtigmatkjeden som lider av en matsikkerhetskrise.

Lignende hendelser har skjedd hos andre store restaurantkjeder, og har hatt en betydelig innvirkning på både omdømme og aksjekurs.

Chipotle Mexican Grill , 2015

Chipotles E. coli-utbrudd i 2015 tvang kjeden til midlertidig å stenge 43 restauranter i Oregon og Washington, da det ble funnet at av 53 53 personer i ni stater som ble syke av den samme stammen av E. coli, hadde 46 spist på Chipotle i uke før de ble syke.

Salget falt med 20 %, og selskapets aksjer falt over 25 % i løpet av de to månedene etter utbruddet, og utvinningen tok årevis.

Taco Bell (Yum! Brands), 2006

I 2006 møtte Taco Bell også et E. coli-utbrudd som påvirket kunder i flere stater.

CDC rapporterte at 71 personer hadde blitt syke, med 53 sykehusinnleggelser og 8 tilfeller av hemolytisk uremisk syndrom.

Taco Bell så en umiddelbar innvirkning på salget, som falt 5 % i fjerde kvartal 2006 og 11 % i det påfølgende kvartalet. Raset fortsatte til tredje kvartal 2007.

Fastfood-kjedens salg falt så mye som 20 % nasjonalt, og enda mer i de berørte regionene, noe som førte til at analytikere nedgraderte aksjen.

Jack in the Box, 1993

Et annet beryktet tilfelle er E. coli-utbruddet i 1993 ved Jack in the Box , som førte til fire barns død og 171 sykehusinnleggelser, og sykemeldte 700 mennesker i fire stater.

Denne krisen fikk Jack in the Boxs aksjekurs til å stupe, og det tok selskapet lang tid å gjenoppbygge forbrukernes tillit.

På det tidspunktet rapporterte de anslåtte tap på $20 til $30 millioner som følge av utbruddet.

Ser fremover: McDonald’s utvinning avhenger av rask handling

E. coli-utbruddet knyttet til McDonald’s Quarter Pounder-burgere er en stor utfordring for hurtigmatgiganten, spesielt ettersom den kjemper for å opprettholde markedsdominansen.

Selskapet har allerede tatt skritt for å håndtere krisen, men det gjenstår å se hvor effektivt det kan gjenopprette forbrukernes tillit.

Analytikere følger nøye med på McDonalds neste trekk.

Som Tower bemerket, må selskapets respons være grundig og ansvarlig.

Eventuelle feiltrinn kan forlenge skaden på merkevaren og forsinke utvinningen i aksjemarkedet.

I mellomtiden fungerer E. coli-utbruddet som en sterk påminnelse om hvordan matsikkerhetsproblemer raskt kan avdekke en restaurantkjedes vekst, som man ser i tilfellene med Chipotle, Jack in the Box og Taco Bell.