MEW, ICP og TIA leder toppvinnere når bitcoin-rallyet stopper

Bitcoin forble i en nedadgående bane den 23. oktober da mangelen på en kortsiktig katalysator forhindret flaggskipet kryptovaluta fra å bryte forbi det tre måneders høyeste nivået på $69 227 nådd 21. oktober.

Altcoins gjorde det ikke noe bedre ettersom de fleste av de 99 beste altcoinene hadde tap, med den høyeste gevinsten for dagen, MEW, som registrerte gevinster på bare 4,5 %.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta falt under 2,4 billioner dollar, og returnerte til nivåer sist 15. oktober, og var ned med over 1,8 % de siste 24 timene.

Det var ingen store katalysatorer som ville bekrefte at det bredere bullish rallyet som startet i september drevet av Federal Reserves rentekutt på 50 basispunkter for første gang siden 2020, nærmet seg slutten.

Langsiktige anslag for krypto-vanguarden forble på den positive siden, selv om noen analytikere forventet en liten korreksjon før markedet fortsatte å bevege seg høyere.

Noen markedsobservatører bemerket at hvis BTC bryter forbi støtten rundt $66 300, kan prisen falle så lavt som $60 000.

Uavhengig trader Fame flagget en viktig likvidasjonssone rundt $65 900, og bemerket at hvis støtten gir etter, kan det utløse mer nedadgående momentum og muligens føre til et større salg.

Den mest sannsynlige faktoren som kan drive BTC lavere i nær fremtid er profitttaking fra kortsiktige handelsmenn som kanskje ønsker å tjene inn noen av gevinstene som er registrert de siste ukene.

Til tross for den markedsomfattende pausen, bemerket CryptoQuant at detaljhandelsetterspørselen etter bitcoin hadde nådd en seks måneders høy de siste 30 dagene.

I mellomtiden var institusjonell interesse tydelig fra en tidligere CryptoQuant-rapport som avslørte at over 1 179 institusjoner institusjoner hadde investert i bitcoin i løpet av de siste 10 månedene.

Når det gjelder det trege markedet, spekulerte QCP Capital-analytikere i at handelsmenn ventet på at det kommende lønnsdatasettet for ikke-farm skulle bli publisert 1. november.

Hvis dataene kommer inn svakere enn forventet, kan det føre til et bitcoin-rally ettersom investorer kan forvente en løsere pengepolitikk fremover.

Andre store katalysatorer som kan bestemme den fremtidige banen til bitcoin er det kommende presidentvalget i USA 5. november, og Federal Reserves neste møte om renter 7. november.

Inntil da vil markedet sannsynligvis handle litt sakte ledsaget av plutselige anfall av volatilitet.

Bullish indikatorer peker på kommende rally

Når det gjelder den langsiktige situasjonen for BTC, refererte anonym trader Moustache til “Golden Moment”-indikatoren, som nylig krysset inn i bullish territorium.

Han bemerket at denne overgangen, som er synlig de siste fire årene på det ukentlige diagrammet, har skjedd fire ganger og konsekvent ble fulgt av en betydelig prisøkning.

Hver gang dette mønsteret dukket opp, så bitcoins pris betydelig oppover, noe som tyder på sterke bullish utsikter på lang sikt.

Medhandler CryptoBullet delte en lignende bullish utsikt, og pekte på den ukentlige MACD, som krysset bullish for første gang siden oktober 2023.

Han sammenlignet det nåværende oppsettet med 2021, hvor et vertikalt rally ble etterfulgt av en midtveis korreksjon.

Mens 2024-korreksjonen tok lengre tid å spille ut, forventer CryptoBullet at bitcoin vil bryte ut av konsolideringsfasen, og potensielt nå en ny all-time high, med MACD som danner en lavere high, lik 2021-mønsteret.

Én bitcoin kostet $66 196 når du skrev, og var ned 1,4% i løpet av de siste 24 timene.

De ledende altcoinene for dagen var som følger:

Katt i en hundeverden

Cat in a dogs world (MEW) så dagens høyeste gevinster opp 4,5 % ved å bytte hender til $0,0093 ved pressetidspunktet.

Meme-mynten var også 104 % over sitt laveste punkt i oktober, mens markedsverdien var satt til 836 millioner dollar med et daglig handelsvolum på 179,8 millioner dollar.

MEWs rally følger kunngjøringen av Upbit, den største kryptovalutabørsen i Sør-Korea, om at den har lagt til MEW/KRW-handelsparet, slik at sørkoreanske handelsmenn kan kjøpe meme-mynten ved å bruke deres lokale valuta.

Etterspørselen fra sørkoreanske handelsmenn bidro sannsynligvis til altcoinens nylige prisstigning, noe som fremgår av de høye handelsvolumene på kryptovalutabørsene Upbit og Bithumb.

I mellomtiden bidro også lanseringen av MEW perpetual futures på DeFi-plattformens Synthetix og Kwenta on Base til momentumet.

Internett-datamaskin

Internet Computer (ICP) var opp 3,8 % på dagen, og handlet til 8,29 dollar med markedsverdi på 3,86 milliarder dollar.

Den siste prisstigningen kan være knyttet til økt synlighet i Argentina.

Dominic Williams, grunnleggeren av Internet Computer, møtte nylig Javier Milei, en fremtredende libertarianskandidat i Argentinas presidentkappløp.

Møtet, kombinert med den pågående utvidelsen av ICP-huben i regionen, har sannsynligvis drevet investoroptimisme angående plattformens vekst- og adopsjonspotensial, noe som har bidratt til altcoins oppadgående prismomentum.

Celestia

Celestia (TIA) klarte å holde seg flytende under en bredere markedsnedgang, og registrerte en beskjeden 3,3 % gevinst i løpet av de siste 24 timene, mens markedsverdien var på over 1,28 milliarder dollar.

I tillegg så det daglige handelsvolumet et hopp på 45 % og nådde over 206 millioner dollar, noe som signaliserer økt markedsaktivitet.

Når du skrev altcoinen ble priset til $5,9.

Optimisme rundt det modulære blokkjedenettverket fulgte de vellykkede resultatene av Celestias Mammoth Mini Testnet som markerte en 160 ganger økning i blokkjedens datagjennomstrømning.

Gjennombruddet viste frem Celestias evne til å skalere sin infrastruktur, noe som gjorde det mulig for TIA å støtte applikasjoner med høy etterspørsel som DeFi og storskala blockchain-økosystemer, noe som øker tokens praktiske nytte og potensielle verdi.