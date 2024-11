Milliardær Michael Saylor: ‘Akkurat som Satoshi, gir jeg mine Bitcoins til sivilisasjonen’

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I et nylig intervju med Markets med Madison, avslørte MicroStrategy-medgründer Michael Saylor sin motivasjon for å investere tungt i Bitcoin.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Saylors intensjon om å overlate sin betydelige rikdom til verden har fått oppmerksomhet, spesielt innenfor kryptosamfunnet.

Advertisement

Inspirert av Bitcoins mystiske skaper, Satoshi Nakamoto, ser Saylor for seg Bitcoins rolle i fremtiden som revolusjonerende, og sammenligner dens betydning med innovasjoner som stål og elektrisitet. Han sa:

Jeg er singel. Jeg har ingen barn. Når jeg er borte, er jeg borte. Akkurat som Satoshi overlot en million Bitcoins til universet, overlater jeg alt jeg har til sivilisasjonen, men det går opp for meg at 8 milliarder mennesker med kryptostål eller økonomisk stål kan bygge noe mye større i det 21. århundre enn alle Økonomer fra 1900-tallet som sliter med leire og sukkerspinn.

Mens mange oppfatter Bitcoin som en investering, ser Saylor på det som en “rikdom for menneskeheten” forsøk.

Uten direkte arvinger er hans forpliktelse til filantropi forankret i en dyp beundring for Nakamotos visjon.

Dette perspektivet har formet Saylors strategiske beslutninger hos MicroStrategy, noe som gjør det til en av de største Bitcoin-innehaverne globalt.

Målet hans er å transformere MicroStrategy til en ‘Bitcoin Bank’, og sikre Bitcoins plass som en stabil verdilager midt i økonomisk usikkerhet.

Hvorfor Saylors beundring for Satoshi Nakamoto betyr noe

Copy link to section

Saylors dedikasjon til Bitcoin strekker seg utover bare investeringsavkastning.

Inspirasjonen hans fra Satoshi Nakamoto gjenspeiler en tro på Bitcoins potensial til å drive betydelig samfunnsendringer.

For Saylor understreker Nakamotos beslutning om å forbli anonym en uselvisk streben etter å skape et desentralisert finanssystem.

Saylors samsvar med denne etosen er tydelig i hans beslutning om å kanalisere rikdommen sin til å støtte Bitcoins økosystem.

Mange i kryptoindustrien ser dette som et definerende trekk ved strategien hans, og tar sikte på en bredere innvirkning på det digitale aktivalandskapet.

MicroStrategys Bitcoin-beholdning

Copy link to section

MicroStrategys aggressive oppkjøpsstrategi har posisjonert det som et ledende offentlig selskap innen Bitcoin-eierskap.

Per nå har firmaet rundt 252 220 BTC, verdsatt til omtrent 16,89 milliarder dollar. Dette representerer omtrent 1,201 % av den totale Bitcoin i omløp.

Kilde: Coinpedia

Siden august 2020 har MicroStrategys beholdning vokst jevnt, og startet med 21 454 BTC og nådde over 91 000 BTC innen midten av 2021.

I januar 2022 hadde selskapets beholdning doblet seg til 125 051 BTC, noe som demonstrerte en langsiktig bullish holdning til Bitcoin.

Mellom november 2023 og juli 2024 økte MicroStrategys beholdning fra 152 400 BTC til 226 500 BTC, noe som viser sin vedvarende tro på Bitcoins potensial.

I løpet av den siste måneden kjøpte selskapet ytterligere 25 720 BTC, noe som gjenspeiler økende tillit til den digitale valutaens fremtid.

Saylors entusiasme for Bitcoin som verdilager er bygget på et kritisk perspektiv av fiat-valutaer.

Han argumenterer for at tradisjonelle valutaer uunngåelig taper verdi over tid på grunn av inflasjonspress.

Bitcoin, derimot, blir sett på av Saylor som et “batteri som aldri mister ladningen”, noe som gjør det til en potensielt stabil ressurs i usikre økonomiske klima.

Han tror Bitcoins unike egenskaper kan løse mange av de globale økonomiske utfordringene, og gi en ny form for finansiell stabilitet for fremtidige generasjoner.

Transformere MicroStrategy til en “Bitcoin Bank”

Copy link to section

En sentral del av Saylors visjon innebærer å utvikle MicroStrategy til en “Bitcoin Bank”.

Dette skiftet fra sine røtter som et programvareselskap er drevet av troen på at Bitcoin tilbyr et enestående langsiktig potensial.

Ved å samle betydelige Bitcoin-reserver, har MicroStrategy som mål å utnytte sin posisjon i kryptomarkedet, og potensielt redefinere hvordan selskaper integrerer digitale eiendeler i forretningsmodellene sine.

Denne transformasjonen fremhever firmaets strategi om å bli en stor aktør i Bitcoin-økosystemet, og gir både bedriftskunder og individuelle investorer tilgang til denne nye formen for finansiell eiendel.

Saylors plan om å gi en varig innvirkning på verden gjennom Bitcoin er klar til å inspirere neste generasjon av kryptoentusiaster og ledere.

Fokuset hans på å bygge en langsiktig visjon i stedet for bare kortsiktige gevinster skiller ham fra mange i det digitale aktivaområdet.

Ved å prioritere det større potensialet til Bitcoin, kan Saylors tilnærming oppmuntre flere selskaper til å utforske innovative strategier innenfor kryptovalutasektoren, og til slutt drive bredere adopsjon og forståelse av Bitcoins rolle i den globale økonomien.