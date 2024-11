Økende varelager trekker oljeprisen ned over 1 %, men spenningene i Midtøsten begrenser nedsiden

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Etter to økter med oppgang falt råoljeprisen onsdag ettersom lagrene i USA steg mer enn forventet for uken som ble avsluttet fredag.

De private dataene fra American Petroleum Institute (API) viste at oljelagrene i landet steg med 1,64 millioner fat forrige uke.

Analytikere hadde forventet at råoljelagrene i USA ville ha økt med 900.000 fat forrige uke.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolje på 70,94 dollar per fat, ned 1,1 % fra forrige stenging. Brent-råolje på Intercontinental Exchange var ned over 1 % til 75,26 dollar per fat.

Stigende varelager tynger prisene

Økende lagerbeholdninger i USA har skadet oljeprisen på onsdag, da markedet forventet en relativt mindre vekst forrige uke.

USA er verdens største produsent av råolje. Produksjonen i landet svinger rundt 13 millioner fat per dag.

I uken som ble avsluttet 11. oktober steg produksjonen til rekordhøye 13,5 millioner fat per dag i USA, ifølge data fra Energy Information Administration (EIA).

I mellomtiden så raffinerte produkter trekk med bensin og destillat fyringsolje som falt med henholdsvis 2 millioner fat og 1,5 millioner fat, viste API-dataene.

Den offisielle regjeringens ukentlige inventardata for råoljelagre i USA vil bli utgitt av EIA senere onsdag.

Fokus på Midtøsten

Usikkerheten rundt konflikten i Midtøsten har støttet råoljeprisene.

Styrken i prisene på tirsdag stammet fra mangelen på noe resultat fra USAs utenriksminister Antony Blinkens siste besøk i Israel, sa Warren Patterson, sjef for råvarestrategi i ING Group.

“Det hadde vært håp om at etter drapet på Hamas-leder Yahya Sinwar, kunne det bli en viss deeskalering i krigen,” la han til.

På toppen av dette fortsetter markedet å vente på Israels svar på Irans angrep.

Patterson sa:

Usikkerheten rundt hvordan dette utspiller seg ville gjøre spekulanter nølende med å shorte markedet, noe spekulanter hadde vært før denne siste eskaleringen, på grunn av etterspørselsbekymringer og en bearish 2025-utsikter.

Goldman Sachs ser oljeprisen i gjennomsnitt $76/fat i 2025

Tirsdag sa Goldman Sachs at de forventer at råoljeprisen i gjennomsnitt vil være 76 dollar per fat i 2025.

Prognosen forutsetter et moderat overskudd i markedet sammen med en betydelig reservekapasitet for oljeproduksjon blant store medlemmer av Organisasjonen for oljeeksporterende land og allierte.

Reuters siterte Goldman Sachs i en rapport:

Totalt sett ser vi fortsatt risikoen på mellomlang sikt for vårt intervall på $70-85/fat som tosidig, men skjevt moderat til nedsiden på netto siden nedsideprisrisiko fra høy ledig kapasitet og potensielt bredere handelstariffer oppveier oppsidepris.

Investeringsbanken sa at geopolitisk risikopremie for øyeblikket er begrenset ettersom Israel-Iran-konflikten ikke har påvirket forsyningen fra regionen.

Den sa imidlertid også at bekymringer over forsyningen vil vedvare så lenge krigen fortsetter i Midtøsten, som er hjemsted for mer enn halvparten av verdens oljereserver.

Kina hever importkvoten for råolje

Den kinesiske regjeringen har økt 2025-kvoten for import av råolje for private raffinerier med 6 % år-til-år til 257 millioner tonn, som er litt over 5,1 millioner fat per dag, ifølge ING Group.

Kina har hevet kvoten etter å ha holdt den uendret i fire år på rad.

“Den høyere kvoten kommer etter hvert som ny raffineringskapasitet øker, mens kvotene fortsatt kan justeres avhengig av etterspørsel og kapasitet,” sa Patterson.

Raffinerier som ikke har importert olje de siste to årene vil imidlertid ikke få tildelt noen kvoter.