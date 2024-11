Russlands Putin foreslår opprettelse av en kornbørs for BRICS-nasjoner

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Russland foreslo onsdag opprettelsen av en BRICS-kornbørs, som senere kan brukes som middel til å handle andre viktige råvarer.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

På det 16. BRICS-toppmøtet i Russland onsdag sa president Vladimir Putin at en kornutveksling ville bidra til å beskytte nasjoner i gruppen og land i det globale sør mot overdreven prisvolatilitet.

Advertisement

Putin sa på toppmøtet:

BRICS-land er blant verdens største produsenter av korn, belgfrukter og oljefrø. I denne forbindelse foreslo vi å åpne en BRICS-kornbørs.

Rettferdige og forutsigbare prisindikatorer

Copy link to section

Putin sa onsdag at dannelsen av en kornbørs ville bidra til å skape et stabilt marked.

Børsen “vil bidra til dannelsen av rettferdige og forutsigbare prisindikatorer for produkter og råvarer, med tanke på dens spesielle rolle i å sikre matsikkerhet.”

I tillegg sa Putin at implementeringen av en slik utveksling også ville bidra til å beskytte de nasjonale markedene til landene i gruppen mot ekstern innblanding.

Putin sa videre at den vil beskytte markedene mot overdreven spekulasjon og forsøk på å skape en kunstig matmangel.

Putin sa at en egen børs kunne formaliseres der edle metaller som gull og sølv, og diamanter kan omsettes for BRICS-nasjonen.

BRICS gjennomsnittlig økonomisk vekst for å overgå global vekst

Copy link to section

Putin sa i sin tale onsdag at den samlede økonomiske veksten til BRICS-nasjoner i 2024-25 vil være høyere enn global økonomisk vekst.

BRICS’ gjennomsnittlige økonomiske vekst i 2024-25 vil være 3,8 % sammenlignet med en global vekst på 3,2-3,3 %, sa Putin.

“Trenden for BRICS’ ledende rolle i den globale økonomien vil bare forsterkes,” sa Putin, og nevnte befolkningsvekst, urbanisering, kapitalakkumulering og produktivitetsvekst som nøkkelfaktorer.

Grenseoverskridende betalingssystem

Copy link to section

I mellomtiden støttet andre ledere i BRICS-gruppen opprettelsen av et grenseoverskridende betalingssystem.

Det grenseoverskridende betalingssystemet kan hjelpe BRICS-nasjoner til å handle med hverandre, og omgå betalingssystemet i dollar for øyeblikket.

Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva sa at et alternativt betalingssystem er avgjørende for BRICS-nasjonene.

Han sa også at gruppens nasjonale utviklingsbank var utformet som et alternativ til Det internasjonale pengefondet.

Indias statsminister Narendra Modi sa under toppmøtet onsdag at han var for finansiell integrering av BRICS-nasjonene.

Videre oppfordret Kinas president Xi Jinping også land innenfor BRICS til å utdype finansielt og økonomisk samarbeid.

I sin tale ba Putin også om opprettelsen av en BRICS-investeringsplattform, som vil lette gjensidige investeringer mellom BRICS-land og som også kan brukes til investeringer i andre land i det globale sør, ifølge en Reuters-rapport.