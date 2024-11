SPX6900 (SPX)-tokenet har gjort det bra de siste ukene da det hoppet fra et lavpunkt på $0,1170 den 1. oktober til det høyeste på $1.200 den 10. oktober. Det har deretter trukket seg tilbake med over 37 % til $0,7495, noe som gir det en markedsverdi på 692 millioner dollar.

Med SPX-tokenet nå i et bjørnemarked, fokuserer tradere nå på Vantard, en kommende meme-mynt som starter sin seed-runde 23. oktober.

Hvorfor hoppet SPX6900-tokenet?

SPX6900-tokenet er en meme-mynt som har som mål å være et bedre alternativ til S&P 500-indeksen, den mest populære aksjeindeksen i USA, som sporer de største navnene i bedrifts-Amerika. Den har noen av de beste selskapene i landet som Apple, Microsoft, Nvidia og Tesla.

Etablert i 1957, har indeksen hoppet fra mindre enn $50 til nesten $6.000, noe som betyr at $1.000 investert i den på den tiden, nå ville være verdt over $133.000.

SPX6900 meme-mynten er vesentlig forskjellig fra S&P 500-indeksen fordi den ikke består av noe selskap. I stedet er det basert på den enkle troen at 6900 er større enn 500.

Tokenet har fått gjennomslag de siste månedene, med data fra CoinCarp som viser at det har over 17 000 innehavere. De ti beste innehaverne har 30 % av alle tokens, mens de 50 beste har omtrent 53 %.

SPX-tokenet har steget på grunn av den økende etterspørselen etter meme-mynter blant investorer, med data fra CoinGecko som viser at disse tokenene har samlet en markedsverdi på over 61,9 milliarder dollar.

De fleste meme-mynter som Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro og Mog Coin har gjort det mye bedre enn Bitcoin og andre verktøybaserte mynter som Ethereum, Solana og Avalanche.

Vantard kan bli den neste store tingen

Vantard har som mål å bli den neste store tingen i kryptoindustrien ved å lage det første meme-mynt-superfondet. Inspirert av Vanguards suksess, vil Vantard hjelpe investorer med å oppnå betydelig avkastning på lang sikt.

Det er flere grunner til at det kan bli den neste store tingen i kryptoindustrien. For det første er det tegn på at kryptoinvestorer er mer interessert i meme-mynter enn andre eiendeler. For eksempel er det ikke uvanlig at meme-mynter som Turbo og Dogwifhat har høyere volum enn blue-chip-tokens som Chainlink og Polkadot.

For det andre viser nyere data at det er robust etterspørsel etter kryptofokuserte fond. For det første har spot Bitcoin ETF-er nettopp lagt til over 21 milliarder dollar i tilførsel i år, høyere enn hva de fleste analytikere forventet.

For det tredje har milliardær Paul Tudor Jones uttrykt støtte til Bitcoin, med henvisning til den økende amerikanske statsgjelden og sjansene for høyere inflasjon. I tillegg, når rentene faller, er det sjanser for at etterspørselen etter risikofylte eiendeler vil fortsette å stige i nær fremtid. I tillegg er det tegn på at Bitcoin er i ferd med å gjøre et bullish breakout nå som det nærmer seg motstandspunktet på $70 000. Et trekk over all-time high vil åpne slusene til kryptoindustrien på kort sikt.

Du kan lære mer om Vantard her og delta i token-salget.