Til tross for Lucids aksjedykk, er det derfor jeg ser en lys fremtid for selskapet

Lucid Groups aksje er ned over 15 % de siste fem dagene. Selskapet planlegger å samle inn mer penger ved å selge aksjer, noe ingen investorer vil se skal skje.

Aksjens ytelse siden starten av 2022 har vært dårlig, med et konsekvent fall nedover som bringer aksjen fra $42 til dagens $2,78.

Nedgangen har ikke skjedd uten gyldig grunn. Selskapets forretningsmodell stilles fortsatt spørsmål til tross for at teknologien imponerer forbrukerne. Å lage et godt produkt er én ting.

Å selge det til massene er en annen. Lucid sliter med å være i en posisjon der de kan skalere sin virksomhet og oppnå lønnsomhet.

Men ikke alt er undergang for selskapet. Her er grunnen til at jeg tror det er nok juice i selskapets potensial til å fortjene litt mer optimisme enn vi finner i markedet angående Lucid aksje.

Klar aksje: Saudiarabiske har ikke noe imot å bruke penger

Lucids sjanser for å tjene penger er små på kort sikt. Dette er grunnen til at ingen ønsker å gå i nærheten av aksjen.

Selskapet forventes ikke å ha en positiv fri kontantstrøm før i 2028.

Men la oss ikke glemme at det tok Tesla 17 år å gå med overskudd.

Elon Musk brente gjennom enorme mengder kontanter for å skalere selskapets virksomhet.

Lucid er i en lignende båt, riktignok med et produkt som mange hevder er bedre enn Teslas.

Det er bare det at i lys av Teslas dominans i bransjen, er investorer ikke villige til å satse på Lucid på samme måte som de var villige til å satse på Tesla.

Selskapets majoritetsaksjonær, Saudi-Arabias investeringsfond, ønsker å kjøpe ytterligere 374 millioner aksjer i selskapet for å opprettholde sin eierandel på 58,8 %.

Denne avgjørelsen kommer ettersom selskapet har bestemt seg for å selge 262,44 aksjer for å skaffe midler, noe som har sendt aksjen til 15 % i dag.

Saudiarabere vil ikke ha noe imot å måtte bruke denne summen for å holde selskapet i live i håp om at selskapet til slutt vil bli lønnsomt.

Lucid Group vet dette, og det er muligens grunnen til at det tar tid å skalere driften uten å bekymre seg for fortjeneste.

Hvis et selskap hadde støtte fra saudierne, ville det ta sin tid å komme til målet. Finansiering kan være en stor bekymring for selskapets investorer, men det er ganske sannsynlig at ledelsen har forsikringer fra sin største interessent.

Klar aksje: høy kort rente og topp pessimisme

LCID-aksjen hadde en stor oppgang i første halvår, da aksjen nesten doblet seg fra laveste nivå i april.

Disse stevnene har blitt mer vanlige, noe som tyder på at shorts ikke alltid har kontroll.

Men den korte renten på 28 % antyder at mange tradere fortsetter å satse mot selskapet.

Dette viser pessimismen som aksjen er omgitt av for øyeblikket.

Imidlertid kan denne samme korte interessen bli den endelige føreren av et okse-rally når ting blir bedre.

Selskapet gikk glipp av produksjonsestimatene sine i tredje kvartal, men leveransene kom inn på 2781 kjøretøy, og slo analytikerestimatene med hele 30 %.

Dette beviser igjen at folk er villige til å kjøpe selskapets produkt, men selskapet er bare ikke i stand til å skalere produksjonen. Dette bør forbedres med tiden.

Lucid må produsere 3300 kjøretøy dette kvartalet for å oppnå sin årlige veiledning. Det målet kan kanskje ikke nås, men markedet har muligens allerede priset det inn.

Med økt etterspørsel bør salgstallene fortsette å holde seg sterke, noe som gjør aksjen verdt å kjøpe på dagens nivå.