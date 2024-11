TSMC avviser amerikansk etterforskning av Huawei-chiphandel blant rapporter

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) har bestemt benektet å ha blitt undersøkt av amerikanske myndigheter på grunn av sine forbindelser med Huawei, etter rapporter om at brikkene ble funnet i den kinesiske teknologigigantens produkter.

Verdens største kontraktsbrikkeprodusent har understreket sin forpliktelse til å overholde alle relevante eksportkontrolllover, og avviser påstander om enhver pågående amerikansk etterforskning knyttet til samsvar.

“TSMC er et lovlydig selskap, og vi er forpliktet til å overholde alle gjeldende regler og forskrifter, inkludert eksportkontroll,” sa en talsperson for selskapet i en uttalelse onsdag.

Dette svaret fulgte en rapport fra The Information forrige uke, som hevdet at det amerikanske handelsdepartementet undersøkte om TSMC hadde levert AI eller smarttelefonbrikker til Huawei, noe som potensielt bryter amerikanske eksportregler.

Brikkeprodusenten presiserte at den ikke hadde levert noen brikker til Huawei siden midten av september 2020 etter at det kinesiske firmaet ble plassert på en amerikansk svarteliste for handel i 2019 på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn.

“Vi kommuniserer proaktivt med det amerikanske handelsdepartementet angående saken i rapporten. Vi er ikke klar over at TSMC er gjenstand for noen etterforskning på dette tidspunktet,” la talspersonen til.

Granskingen rundt TSMCs forretninger med Huawei ble intensivert etter at Reuters rapporterte at en av TSMCs brikker angivelig ble funnet i et Huawei-produkt, noe som vekker bekymring for et potensielt brudd på amerikanske eksportregler.

Denne oppdagelsen kom angivelig frem etter at teknologiforskningsfirmaet TechInsights demonterte en Huawei-enhet og identifiserte en TSMC-brikke i sitt multi-chip-system.

TechInsights har imidlertid ikke gitt ut en formell rapport, og TSMC nektet å kommentere saken ytterligere.

Den fornyede oppmerksomheten på Huaweis tilgang til avansert halvlederteknologi følger selskapets utgivelse av en smarttelefon med en 5G-brikke – teknologi som USA hadde som mål å begrense.

Både det amerikanske handelsdepartementet og Huawei har ennå ikke svart på forespørsler om kommentarer.

TSMCs aksjer fikk et slag på nyhetene, og falt 1,4% onsdag.