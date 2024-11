UBS oppgraderer AO Smith til nøytral vurdering: er det et kjøpssignal?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

23. oktober 2024 oppgraderte UBS-analytikere AO Smith (NYSE: AOS) til en «Nøytral»-vurdering fra en tidligere «Sell».

Oppgraderingen kom ettersom UBS så at selskapet ble mer rettferdig verdsatt etter en periode med dårligere resultater sammenlignet med sine jevnaldrende og bredere markeder.

Firmaet hevet kursmålet for AO Smith til $80 fra tidligere $75, noe som gjenspeiler et revidert multiplum av 18x inntjening for 2025 og 2026.

UBS-analytiker Damian Karas siterte selskapets sterke balanse og defensive egenskaper som isolerende faktorer i møte med potensielle økonomiske nedgangstider.

Han bemerket også at firmaet var gradvis optimistisk angående Kinas statlige stimulanser og dens positive innvirkning på AO Smiths omvendt osmose vannfiltreringsvirksomhet, til tross for et utfordrende forbruker- og boligmarked.

Q3 Inntjeningsgjennomgang

AO Smith rapporterte resultatene for tredje kvartal 22. oktober 2024.

Selskapet postet en ikke-GAAP EPS på $0,82, som var i tråd med forventningene, mens inntektene falt til kort, og kom inn på $903 millioner, ned 3,7% år-over-år og manglende estimater med omtrent $54,75 millioner.

Salget gikk ned hovedsakelig på grunn av lavere volum i Kina og et fall i salg av varmtvannsberedere i Nord-Amerika.

Spesielt opplevde selskapet en nedgang på 4 % i nettoomsetning sammenlignet med samme periode i fjor, med nettoinntekten som falt 11 % til 120,2 millioner dollar.

Den svakere ytelsen i nøkkelsegmenter som Kina, hvor salget falt med 17 % fra år til år, og Nord-Amerika, hvor etterspørselen etter varmtvannsberedere ble mykere, bidro betydelig til disse resultatene.

Grunnleggende forretningsgrunnlag og nyere utvikling

Fra et bredere perspektiv forblir AO Smith grunnleggende sterk med en mangfoldig portefølje og et tydelig fokus på bærekraftig vekst.

Selskapets nordamerikanske segment viste motstandskraft med kommersielle kjeler og vannbehandlingssalg som vokste med to sifre, noe som delvis oppveide lavere vannvarmervolumer.

I Kina, hvor selskapet møtte vedvarende motvind, kan den nylige statlige stimulansen være en av de viktigste faktorene, som potensielt kan føre til forbedringer i boligetterspørselen.

I tillegg er AO Smiths oppkjøp av Pureit fra Unilever for 120 millioner dollar i tråd med strategien for å utvide markedsandelen i India og Sør-Asia.

Til tross for motvind fra svakere etterspørsel fra forbrukere i Kina og fluktuerende varmtvannsberedervolumer i Nord-Amerika, fortsetter AO Smith å utnytte vekstmuligheter i India.

Selskapets balanse er også en bemerkelsesverdig styrke, og opprettholder en lav belåningsgrad på 5,9 % og fri kontantstrømgenerering på 282,5 millioner dollar i de første ni månedene av 2024.

Økende stålkostnader og svakt salg i Kina utgjør imidlertid en risiko for lønnsomheten på kort sikt.

Verdivurderingsinnsikt

AO Smith handles til et forward P/E-forhold på omtrent 20x basert på FY25 EPS, litt over det langsiktige gjennomsnittet.

Mens UBS ser aksjens nåværende verdivurdering som rettferdig, kan den pågående økonomiske usikkerheten og inkonsekvente vekstutsiktene i Kina begrense oppsiden på kort sikt.

Investorer har vært forsiktige etter selskapets veiledningskutt tidligere i oktober, som senket utsiktene for EPS for hele året til et område på $3,70 til $3,85, sammenlignet med tidligere veiledning på $3,95 til $4,10.

Etter å ha gjennomgått forretningsgrunnlaget og nylige nyheter, la oss fordype oss i hva de tekniske indikatorene avslører om AO Smiths aksjebane.

Handel nær support

AO Smiths aksjer har gått ingen steder på nesten 2 år nå.

Aksjen har gjort en dobbel topp på $92 det siste året og snudd derfra. For øyeblikket handler den veldig nær støtten nær $764.

Kilde: TradingView

Derfor kan investorer som er bullish på aksjen kjøpe den på nåværende nivåer med et stop loss på $75,8.

Hvis aksjen igjen klarer å finne støtte nær nåværende nivåer og endrer kurs, kan den igjen gjøre et trekk mot $92.

Traders som er bearish på aksjen må unngå å shorte den på dagens nivåer med tanke på at den allerede har falt betydelig.

En ny shortposisjon må bare initieres hvis aksjen gir en daglig lukking under $76,4.