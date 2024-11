UNI ser tidlig tilbake når Uniswaps tillatelsesfrie brobygging lanseres på ni nettverk

Basert på momentumet til den nylig lanserte Unichain, har desentraliserte børsen Uniswap lansert en tillatelsesfri brotjeneste.

Det nye produktet tar sikte på å øke interoperabiliteten, slik at DEXs brukere kan koble seg til ni kjeder.

Uniswaps tillatelsesløse brobygging lever på ni kjeder

DEX avslørte at tillatelsesfri brobygging via Uniswap-lommeboken og grensesnittet er live.

Brukere kan koble til Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, ZKsync, World Chain, Blast, Zora og OP Mainnet.

Den desentraliserte utvekslingen tar sikte på å løse problemer med enkeltpersoner som bruker flere nettverk med delte grensesnitt for å administrere digitale eiendeler.

Drevet av Across Protocol, vil den tillatelsesløse brokjeden sette DEX foran sine konkurrenter. I følge Uniswap,

Across er en tillatelsesløs bro som opererer gjennom et desentralisert nettverk av likviditetspooler og reléer. Dette systemet muliggjør rask, sikker brobygging som legger seg på sekunder, ikke minutter.

I mellomtiden er Uniswap fortsatt sikker på at “multichain”-fortellingen vil dominere blokkjedeindustrien.

Plattformen lanserte Unichain – sin layer2-løsning – for å forberede seg på en slik fremtid.

Uniswaps nye L2-nettverk

Uniswap Labs kunngjorde Unichains testnett 10. oktober, med det offentlige hovednettet forventet før slutten av 2024.

L2-nettverket vil introdusere umiddelbare transaksjoner og blokkeringstider på 1 sekund for å øke markedseffektiviteten og redusere “tap verdi til MVE.”

UNI pris ytelse

Det opprinnelige tokenet viste betydelig bearishness på det daglige diagrammet, ned over 5 % til handles til $7,55.

Dets 24-timers handelsvolum falt med 65 %, noe som gjenspeiler svakhet på kort sikt.

I mellomtiden har DEX vakt oppmerksomhet i 2024 på grunn av forskjellige årsaker.

For eksempel forble tradign-plattformen på investorradaren i april 2024 etter at US SEC sendte DEX en Wells Notice for brudd på verdipapirlover.

Uniswap traff også søkelyset etter å ha akseptert å betale $175 000 for å gjøre opp med United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Til tross for regulatoriske utfordringer, har UNI vist motstandskraft, opp 2,35 % hittil i år.

Altcoinen er fortsatt klar for stabil vekst i de kommende tider, med økt interoperabilitet mellom katalysatorene.

Gjenoppblomstring av kjøpere vil utløse solide oppsving mot 10 dollar – oversatt til en gevinst på 33 % fra dagens priser.

Robust bullishness kan åpne dørene mot $15-merket før de stiger til motstandssonen på $18.

Imidlertid vil brede markedsstemninger være avgjørende for å forme UNIs bane i de kommende sesjonene.

Den nåværende nedslående stemningen, da Bitcoin truer med et fall under $65K, vil sannsynligvis utløse utvidede fall for UNI-priser.

Imidlertid vil en BTC-rebound mot $70K utløse betydelige reverseringer for tokenet.

Analytikere er fortsatt sikre til tross for den nåværende bjørnedominansen.

Michael van de Poppe oppfordrer investorer til å være tålmodige ettersom altcoin-markedet kan eksplodere 50 ganger denne syklusen.