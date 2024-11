Britiske arbeidere kan få rett til å streike i et helt år under nytt forslag

Den britiske regjeringen vurderer en betydelig endring i streikelovgivningen som vil doble varigheten som arbeidere kan ta stridskamp før de krever en ny stemmeseddel.

Per nå, når en arbeidsstyrke stemmer for å streike, varer mandatet i seks måneder. Etter denne perioden må fagforeningene holde en ny avstemning for å fortsette aksjonen.

Et nylig høringsdokument foreslår å utvide dette mandatet til et helt år, med henvisning til den høye sannsynligheten for at fagforeninger vinner en ny stemmeseddel og de unødvendige administrative kostnadene forbundet med den eksisterende seksmånedersregelen.

Forslaget kommer midt i et bakteppe av omfattende streiker på tvers av sektorer som transport, helsevesen og utdanning, der ansatte, inkludert jernbanearbeidere, leger og lærere, har gått ut i protest over lønns- og arbeidsforhold.

De siste to årene har over 5,7 millioner arbeidsdager gått tapt på grunn av streiker, som er det høyeste antallet på mer enn tre tiår, ifølge offisielle data.

Ved å forlenge varigheten av streikemandatet har regjeringen som mål å redusere hyppigheten av omvalg og potensielt fremme en mer samarbeidsdynamikk mellom fagforeninger og arbeidsgivere.

En stor overhaling av stemmekravene

En av de mer kontroversielle sidene ved regjeringens forslag er å fjerne kravet om at minst 50 % av en arbeidsstyrke skal delta i en streikeavstemning for at den skal være gyldig.

Foreløpig, for sektorer som er klassifisert som “viktige offentlige tjenester” som NHS, må 40 % av arbeidsstyrken stemme for at enhver arbeidskamp skal fortsette.

Den nye lovgivningen ville fjerne denne terskelen, og forenkle prosessen for fagforeninger til å organisere streiker.

De foreslåtte endringene har fått kritikk fra noen hold, med den konservative Shadow Business Secretary, Kevin Hollinrake, som oppfordret til en ny vurdering av Employment Rights Bill.

Han advarte om at de foreslåtte endringene kan skape “en eksistensiell krise av en størrelsesorden som ikke er sett siden pandemien” for bedrifter, og potensielt påvirke arbeidsplasser og økonomi.

Visestatsminister Angela Rayner forsvarte endringene, og uttalte at politikken tar sikte på å “oppheve lover mot arbeidere og fagforeninger,” og å modernisere arbeidsforhold.

Balanse fagforeningsrettigheter med forretningsmessige bekymringer

Regjeringens analyse, utgitt tidligere denne uken, anslår at de foreslåtte reformene av arbeidernes rettigheter kan koste bedrifter opptil 5 milliarder pund årlig.

Til tross for den potensielle økonomiske belastningen på bedriftene, ser fagforeningene positivt på endringene. Paul Nowak, generalsekretær for Trades Union Congress (TUC), ønsket velkommen regjeringens “forpliktelse til å innføre et moderne rammeverk for industrielle relasjoner.”

Reformene under lov om arbeidsrettigheter inkluderer tiltak som vil gjøre det lettere for fagforeninger å få anerkjennelse fra arbeidsgivere. I henhold til gjeldende regler må 10 % av en arbeidsstyrke være fagforeningsmedlemmer for at det skal kunne søkes om godkjenning.

Regjeringens forslag foreslår å senke denne terskelen til kun 2 %, noe som gjør det enklere for fagforeningene å bli representativt organ for ansatte i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforeninger møter utfordringer med å få anerkjennelse

Selv om de foreslåtte endringene kan gi fagforeningene mer innflytelse, møter de også utfordringer med å få anerkjennelse fra arbeidsgivere.

Fagforeninger har lenge hevdet at bedrifter kan manipulere antall ansatte ved å ansette flere ansatte for å vanne ut prosentandelen av fagforeningsmedlemmer, og dermed gjøre det vanskeligere for fagforeninger å nå anerkjennelsesterskler.

Dette problemet ble fremhevet i juli da GMB-fagforeningen så vidt tapte en stemme for anerkjennelse ved Amazons Coventry Fulfillment Center med bare 28 stemmer.

Fagforeningen anklaget Amazon for med vilje å ha ansatt ekstra arbeidere for å undergrave deres tilbud om anerkjennelse. Amazon benektet påstandene og hevdet at rekrutteringen var en del av deres standard forretningsdrift.

Et landskap i endring for arbeidskamp

Regjeringens planlagte endringer representerer et stort skifte i Storbritannias tilnærming til håndtering av arbeidskamp og fagforeningsgodkjenning.

Ved å utvide streikemandatene til ett år og lempe på stemmekravene, kan reformene føre til en bølge av arbeidsaksjoner, som potensielt omformer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike sektorer.

De økonomiske konsekvensene for bedrifter og den bredere økonomien er fortsatt et stridspunkt.

Mens fagforeninger ser den foreslåtte lovgivningen som et nødvendig skritt mot å forbedre arbeidernes rettigheter, argumenterer motstanderne for at endringene kan påføre bedrifter betydelige kostnader, spesielt i en tid med økonomisk usikkerhet.

Etter hvert som lovforslaget om ansettelsesrettigheter beveger seg gjennom konsultasjonsfasen, vil dens endelige form og balansen mellom styrking av fagforeninger og økonomisk stabilitet bli fulgt nøye med.