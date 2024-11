Danmarks Skattelovsråd foreslår skattlegging av urealiserte kryptogevinster

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Danmarks skattelovråd har anbefalt innføringen av et lovforslag som tar sikte på å skattlegge urealiserte gevinster og tap på kryptovaluta-eiendeler, et grep som kan endre landskapet for danske kryptoinvestorer betydelig.

Rådets forslag er en del av en bredere trend blant globale jurisdiksjoner som søker å stramme inn reguleringer og sikre rettferdig skattebehandling på tvers av ulike aktivaklasser.

Danmarks skattelovråds rapport

I en detaljert 93-siders rapport, skisserte rådet sin begrunnelse for det nye skatterammeverket, og understreket behovet for å eliminere asymmetri i dagens skattesystem, som har ført til at mange investorer står overfor urettferdig beskatning under tradisjonelle kapitalgevinstskattemodeller.

Anbefalingene foreslår at alle kryptoaktiva bør underlegges et konsistent sett med regler for å forenkle skatteprosessen og øke åpenheten.

Rådet diskuterte tre potensielle beskatningsmodeller: gevinstskatt, lagerbeskatning og varebeskatning.

Til syvende og sist ser det ut til å favorisere inventarbeskatningsmodellen, som vil behandle en investors hele kryptoportefølje som en enkelt “beholdning” som skal beskattes årlig, uavhengig av om eiendelene er solgt.

Denne modellen tar sikte på å pålegge kontinuerlig beskatning, noe som betyr at investorer vil være ansvarlige for skatt basert på årlige svingninger i verdien av deres beholdning, i stedet for bare ved salg av eiendeler.

Skatteminister Rasmus Stoklund erkjente kompleksiteten rundt beskatning av kryptoaktiva, spesielt gitt deres desentraliserte natur og mangel på sentralisert regulatorisk tilsyn.

Den foreslåtte skatten på urealiserte gevinster kan beløpe seg til rundt 42 %, som ikke bare vil gjelde for nylig ervervede eiendeler, men potensielt for de som ble holdt siden oppstarten av Bitcoin i januar 2009.

Denne brede applikasjonen har vekket bekymringer blant kryptoforkjempere, som ser på den som en betydelig avskrekkende midler mot investeringer i digitale valutaer.

Rådet fremhevet også behovet for økte rapporteringskrav for leverandører av kryptotjenester, som børser og betalingsfirmaer.

Disse leverandørene vil få mandat til å dele transaksjonsinformasjon med myndighetene på en måte som er tilgjengelig for alle EU-nasjoner, noe som legger til rette for større tilsyn og etterlevelse.

Det foreslåtte lovforslaget ventes tidlig i 2025

Lovforslaget forventes å bli innført tidlig i 2025, med de nye skatteforskriftene som ikke forventes å tre i kraft før 1. januar 2026.

Det er imidlertid viktig å merke seg at disse anbefalingene ennå ikke er lov; de krever evaluering og godkjenning fra det danske parlamentet før implementering.

Dette foreslåtte skatterammeverket reflekterer en økende global konsensus om behovet for klarere, mer hensiktsmessige regler for behandlingen av kryptovalutaer.

Ettersom jurisdiksjoner som Danmark går videre med reguleringstiltak, må investorer og kryptomarkedsdeltakere holde seg informert og tilpasse seg det utviklende skattelandskapet.