Elon Musks giveaway på 1 million dollar per dag har blitt gransket ettersom det amerikanske justisdepartementet (DOJ) advarer om at det kan bryte føderale valglover.

Musk, som aktivt støttet Donald Trump i presidentkappløpet mot Kamala Harris, lanserte dette initiativet gjennom sin politiske aksjonskomité, America PAC.

Utdelingen gir en sjanse for registrerte velgere som signerer en underskriftskampanje til støtte for de første og andre endringene til å vinne 1 million dollar daglig.

Denne innsatsen er rettet mot velgere i syv viktige svingstater: Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin og North Carolina.

Når valgdagen 5. november nærmer seg, har konkurransen utløst kontroverser og juridiske spørsmål om dens overholdelse av amerikansk valglov, noe som vekker bekymringer blant demokratene og har fått oppfordringer til en DOJ-undersøkelse.

Hva er lovligheten av Elon Musks velgerutdeling?

Kjernen i DOJs bekymringer ligger i amerikanske lover som forbyr betaling for velgerregistrering.

Disse lovene tar sikte på å forhindre utilbørlig påvirkning i valgprosessen. Musks giveaway, selv om den er innrammet som et begjæringsinitiativ, krever at deltakerne er registrerte velgere, noe som skaper potensielle juridiske problemer.

DOJs seksjon for offentlig integritet har angivelig kontaktet Musks America PAC, og fremhevet muligheten for brudd på føderale valglover.

Det spesifikke tidspunktet for DOJs kommunikasjon er fortsatt uklart, og avdelingen har ikke kommentert saken offentlig.

Musk’s America PAC har gjort det klart at konkurransen har som mål å tiltrekke seg over 1 million velgere i sentrale slagmarksstater.

Disse statene, som ofte er avgjørende for å bestemme utfallet av valg, kan se betydelig innflytelse dersom et betydelig antall nye velgere signerer oppropet.

PAC har posisjonert innsatsen som en kampanje for konstitusjonelle rettigheter, spesielt ytringsfrihet og retten til å bære våpen.

Selv om det ikke kreves partitilhørighet for deltakerne, har arrangementets timing og fokus på swingstater ført til kritikk fra demokratiske ledere som ser på utdelingen som et forsøk på å styrke Trumps støttebase.

Er giveawayen ulovlig?

Mens noen juridiske analytikere mener at Musks konkurranse kan bryte føderal lov, antyder andre at den kan utnytte et juridisk smutthull.

Den amerikanske koden forbyr spesifikt å tilby betaling for velgerregistrering eller stemmegivning.

Juridiske eksperter som Paul Schiff Berman fra George Washington University hevder at målretting mot registrerte velgere kan bryte denne bestemmelsen, og potensielt utsette Musk og America PAC for bøter eller fengsel hvis de blir funnet skyldige.

Adav Noti fra Campaign Legal Center gjentok disse bekymringene, og uttalte at ordningen er underlagt sivil eller strafferettslig håndhevelse av DOJ.

Musk har avvist påstander om ulovligheter på sosial medieplattform X (tidligere Twitter), og hevdet at konkurransen er åpen for alle velgere, uavhengig av partitilhørighet eller stemmestatus.

Som svar på økende kritikk endret America PAC konkurransens vilkår, og beskriver nå prisen som betaling for en rolle som talsperson.

Vinnerne må lage videoer som promoterer PACs agenda, og justerer betalingene med reklamearbeid i stedet for velgerregistrering.

Til tross for denne justeringen, mener noen juridiske eksperter at giveawayen fortsatt kan møte juridiske utfordringer, ettersom forbindelsen til velgerregistrering fortsatt er et potensielt problem under valgloven.

Republikanske tidligere påtalemyndigheter krever handling fra DOJ

I tillegg til presset på DOJ har en gruppe republikanske tidligere påtalemyndigheter oppfordret departementet til å undersøke konkurransen, med henvisning til potensielle brudd på statlige og føderale lover.

De hevdet at slike aktiviteter, spesielt så nært et valg, krever gransking til tross for en generell motvilje blant rettshåndhevelse til å handle i valgrelaterte saker nær valgdagen.

Brevet deres understreker den enestående karakteren til konkurransen i moderne amerikansk politisk historie, og fremhever dens potensielle innvirkning på velgeradferd i viktige kampstater.

Når valgdagen nærmer seg, kan utfallet av denne juridiske tvisten ha betydelige implikasjoner for Musks politiske innflytelse og America PACs operasjoner.

Hvis DOJ forfølger formell handling, kan saken danne presedens for hvordan valglover gjelder for ukonvensjonelle velgerengasjement.

For nå fortsetter kontroversen å utfolde seg, med demokrater og juridiske eksperter som følger nøye med på utviklingen.

Hvorvidt Musks giveaway vil få juridiske konsekvenser eller lykkes med å nå sine velgermål er fortsatt usikkert.