Konkurransen mellom Elon Musk og Mukesh Ambani tiltar etter hvert som begge milliardærene retter blikket mot Indias fremvoksende satellittbredbåndssektor.

Etter den indiske regjeringens kunngjøring om at satellittspektrum for bredbånd vil bli tildelt administrativt i stedet for gjennom auksjon, har innsatsen økt.

Hva er satellittbredbånd?

Satellittbredbånd gir internettilgang over store områder, spesielt i avsidesliggende regioner der tradisjonelle alternativer som DSL og kabel ikke er tilgjengelige.

Denne teknologien kan bygge bro over det digitale skillet, og sikre tilkobling for undertjente befolkninger.

Gjeldende anslag anslår at Indias satellitt-internettabonnenter vil nå to millioner innen 2025, ifølge kredittvurderingsbyrået ICRA.

Markedet er svært konkurransedyktig, med Mukesh Ambanis Reliance Jio som leder flokken, styrket av et partnerskap med Luxembourg-baserte SES Astra, en fremtredende satellittoperatør.

I motsetning til Musks Starlink, som bruker satellitter med lav bane (LEO) for raskere tjeneste, bruker SES satellitter i middels bane (MEO) som gir en mer kostnadseffektiv løsning.

Starlink har over 6400 satellitter og fire millioner abonnenter i 100 land, men har stått overfor regulatoriske utfordringer med å lansere tjenester i India siden 2021.

Hvis det lykkes, kan Musks inntreden støtte statsminister Narendra Modis initiativ for å tiltrekke utenlandske investeringer og styrke Indias pro-business image.

Satellittspektrum: Indias reguleringslandskap

Indias telekomregulator har ennå ikke kunngjort priser for satellittspektrum.

Mens administrativ tildeling stemmer overens med internasjonale normer, hevder Ambanis Reliance at en auksjon er nødvendig for å sikre rettferdig konkurranse, med henvisning til mangelen på klare juridiske rammer for satellittbredbåndstjenester.

Reliances nylige brev til regulatorer fremhever behovet for et “likt spillefelt” mellom satellitt- og bakketjenester.

Musk reagerte på rapporter om Ambani lobbyvirksomhet mot den administrative prismodellen ved å foreslå at han ville ta kontakt med Ambani for å diskutere å tillate Starlink å konkurrere i India.

Analytikere indikerer at Ambanis motstand kan stamme fra et ønske om å opprettholde et konkurransefortrinn, og potensielt ekskludere Starlink fra markedet.

Telekomgiganter i India, inkludert Ambani og Sunil Mittal fra Bharti Airtel, kontrollerer en betydelig andel av markedet og tar til orde for auksjoner for å hindre konkurranse fra internasjonale aktører.

Denne defensive strategien tar sikte på å øke kostnadene for nykommere og beskytte deres dominans i det utviklende landskapet med internettilgang.

40 % av Indias 1,4 milliarder mennesker mangler internettilgang

Med nesten 40 % av Indias 1,4 milliarder mennesker som mangler internettilgang, først og fremst i landlige områder, er potensialet for satellittbredbånd enormt.

Mens Indias internettpenetrasjon fortsatt ligger bak det globale gjennomsnittet, indikerer nyere trender fremgang i å lukke gapet.

Satellittbredbånd, hvis priset effektivt, kan lette tilkobling og forbedre utviklingen av tingenes internett (IoT).

Prissetting vil være kritisk, spesielt i et land der mobildata er utrolig rimelig til bare 12 cent per gigabyte.

Analytikere spår at en priskrig er sannsynlig, med Musk potensielt utnytte sine økonomiske ressurser til å tilby konkurransedyktige avtaler for å få markedsinngang, rapporterte BBC.

Imidlertid kan Starlinks høyere driftskostnader – nesten ti ganger større indiske leverandører – by på utfordringer uten statlige subsidier.

I tillegg kan noen bekymringer fra indiske operatører være overdrevet, ettersom bakkenett generelt er mer kostnadseffektive bortsett fra i tynt befolkede områder.

Kampen om Indias satellitt-internettmarked er i ferd med å varmes opp, med Musk klar for en førstegangsfordel.

Etter hvert som konkurransen utfolder seg, vil implikasjonene for Indias tilkoblingslandskap og strategiene brukt av disse milliardærene bli overvåket nøye.