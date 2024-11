Gull svever nær rekordhøyder blant geopolitiske spenninger; palladium stiger på sanksjonsrisikoer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Prisene på viktige edle metaller handlet i grønt på torsdag da økende geopolitiske spenninger i Midtøsten fremmet trygge kjøp blant investorer.

Gull- og sølvprisene holdt seg nær de siste høydepunktene da Israel trappet opp kampene mot Iran-støttede Hizbollah i Gaza og Libanon.

Rapporter hevdet at et israelsk angrep rammet den syriske hovedstaden Damaskus torsdag, noe som øker frykten for en ytterligere eskalering av spenningen i regionen.

Videre skal USA ha sagt at Nord-Korea for første gang har sendt 3000 soldater for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

Gull underbygget av trygge havn-strømmer

Markedet venter fortsatt på Israels svar på Irans angrep 1. oktober.

Handelsmenn tror at Israels gjengjeldelse mot Iran vil eskalere den pågående konflikten på en forferdelig måte.

Dette er positivt for gull ettersom investorer har en tendens til å kjøpe mer av det edle metallet i tide med tvang på grunn av dets trygge havn.

I mellomtiden ser det ut til at den amerikanske republikanske kandidaten Donald Trump er i ferd med å få et forsprang på visepresident Kamala Harris i det kommende valget.

En Trump-seier kan øke etterspørselen etter det gule metallet i trygge havn på grunn av hans radikale holdning til tariffer og andre emner.

HSBCs råvareanalytikere sa i et notat:

Den kortsiktige oppadgående banen viser ingen tegn til lettelser. Gullprisene kan gå enda høyere på kort sikt og inn i 2025, men oppgangen kan bli overbelastet og muligens dempes når rentene på USD og USA holder seg fast.

Store sentralbanker kutter renten

Onsdag reduserte Bank of Canada kontantrenten med 50 basispunkter.

Lavere renter lover godt for råvarer som bullion og palladium siden de er metaller som ikke gir etter.

Markedet forventer også at den europeiske sentralbanken vil kutte renten med 50 bps i desember, noe som støtter høyere råvarepriser.

“Med rentene som er satt til å falle raskt over hele kloden, bør gull dra fordel, gitt dette vil øke attraktiviteten som en ikke-rentebetalende eiendel,” sa Fxstreet.com i en rapport.

I mellomtiden forventer handelsmenn at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten med 25 bps på sitt politiske møte i november.

I følge CME FedWatch har tradere priset inn en 92,9 % sannsynlighet for et rentekutt på 25 bps i november.

Sølv får fart

Sølvprisene på COMEX har nådd et nytt 12-års høydepunkt i de siste øktene, prisene svever for tiden rundt $35 per unse nivået.

Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA, sa i et notat:

Sølv handles på midten av 34-tallet for tiden, og markedsanalytikere bemerker at flere gevinster kan være i vente.

Sølv er ikke bare et edelt metall, men også et industrimetall.

Den brukes i en rekke elektroniske produkter som produseres i dag, og fremveksten av teknologi vil bare øke etterspørselen etter varen.

“Gitt den fysiske mangelen som allerede er tilstede i sølvmarkedene, er det en stor mulighet for at rallyet kan fortsette,” la Vawda til.

Ser du på diagrammet nedenfor, kan du se det store avviket mellom etterspørsel (blå linje) og tilbud (hvit linje) som jeg forventer vil underbygge prisene fremover. Source: Market Pulse

Palladiumprisene stiger

Palladium-futures har økt kraftig i løpet av de to siste øktene etter rapporter om at USA ba G-7-medlemmer vurdere å innføre sanksjoner mot russisk palladium og titan.

“Det kan imidlertid være vanskelig å overbevise andre nasjoner om å innføre sanksjoner mot russisk palladium gitt dens dominans som en global leverandør, som utgjør rundt 40% av den globale forsyningen,” sa analytikere fra ING Group i et notat.

I skrivende stund var desember-palladiumkontrakten på New York Mercantile Exchange på $1 145 ,03 per unse, opp 7,5 % fra forrige stenging.