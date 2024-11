Hva anslår IMF om de globale økonomiene for 2024 og 2025?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Det internasjonale pengefondet (IMF) har nylig gitt ut en serie oppdateringer til sine World Economic Outlook, som kaster lys over den siste utviklingen i alle økonomier rundt om i verden.

I spissen er to kritiske økonomier: USA og Kina.

Ettersom den amerikanske økonomien viser seg motstandsdyktig i møte med strammere pengepolitikk, avtar Kinas økonomiske momentum, tynget av interne utfordringer.

Mens IMF fortsatt gir et relativt optimistisk perspektiv på den samlede globale økonomiske ytelsen, har de også reist noen betydelige risikoer og muligheter som kan forme de neste årene.

Er USA fortsatt motoren for global vekst?

I sin siste prognose hevet IMF sin BNP-vekstprognose for 2024 for USA fra 2,6 % til 2,8 %, noe som gjør den til den sterkeste blant utviklede økonomier.

Denne økningen er i stor grad drevet av robuste forbruksutgifter, drevet av stigende lønninger og et stramt arbeidsmarked.

USA har klart å navigere gjennom høy inflasjon uten å stupe inn i en resesjon, en bragd IMF beskriver som en «myk landing».

Disse positive utsiktene antyder at Federal Reserves pengepolitiske innstramming ikke har avsporet økonomisk aktivitet så mye som noen hadde fryktet.

Motstandsdyktigheten til amerikanske forbruksutgifter er en nøkkelpilar som støtter denne veksten.

Til tross for tidligere bekymringer om virkningen av høyere renter, fortsetter amerikanske husholdninger å drive økonomisk aktivitet.

Denne styrken har hjulpet USA til å opprettholde sin rolle som stabiliserende kraft i en global økonomi ellers preget av usikkerhet.

Ifølge IMFs sjeføkonom, Pierre-Olivier Gourinchas, er risikoen for en resesjon i USA nå redusert, forutsatt at det ikke er noen kraftige sjokk i økonomien.

Men selv om utsiktene er positive, er de ikke uten utfordringer.

Det kommende presidentvalget i USA gir betydelig usikkerhet til økonomiens utsikter. Begge kandidatene har diskutert betydelige tollsatser på kinesisk import, med tidligere president Donald Trump som foreslår høye avgifter på opptil 60 %.

IMF har advart om at slike proteksjonistiske tiltak kan skade både USA og den globale økonomien, og redusere den totale BNP-veksten med så mye som 0,8 % i 2025 hvis tarifferne eskalerer.

Hvorfor mister Kina momentum?

I motsetning til de positive amerikanske utsiktene, forventes Kinas økonomiske vekst å avta betydelig.

IMF nedjusterte sin 2024-prognose for Kina til 4,8 %, ned fra et tidligere estimat på 5 %.

Årsakene er mange: et slitende eiendomsmarked, lav forbrukertillit og stimuleringstiltak som ennå ikke har hatt en betydelig innvirkning.

Til tross for nylige grep fra People’s Bank of China for å øke utlån, har ikke IMF innlemmet disse tiltakene i sine anslag, med henvisning til mangel på detaljer og umiddelbare effekter.

Kinas utfordringer er dypt forankret. Landet har å gjøre med en krise i eiendomssektoren som har erodert en nøkkelkilde til husholdningenes formue, noe som har dempet forbruket ytterligere. Mens Kina tradisjonelt har vært avhengig av eksport for å drive vekst, har svak innenlandsk etterspørsel ført til en større avhengighet av eksterne markeder. Denne tilliten er imidlertid ikke uten risiko, spesielt ettersom den globale etterspørselen fortsatt er usikker.

Både den amerikanske finansministeren Janet Yellen og Gourinchas understreker viktigheten av å øke innenlandsk etterspørsel i Kina.

Ifølge Gourinchas er det makroøkonomiske faktorer, snarere enn industripolitikk, som driver Kinas nåværende handelsoverskudd.

IMF mener at for å rette opp disse ubalansene, må Kina utvikle sterkere sosiale sikkerhetsnett og ta tak i de strukturelle problemene i økonomien, for eksempel problemer i eiendomssektoren.

Et sterkere fokus på å øke forbruket kan hjelpe Kina med å skifte bort fra sin avhengighet av eksport og dempe noe av presset som har bygget seg opp det siste året.

Hva med resten av verden?

Globalt anslår IMF en vekst på 3,2 % for både 2024 og 2025, noe ned fra anslagene fra juli.

Disse utsiktene er dempet av en blanding av muligheter og risikoer på tvers av regioner.

For eksempel har Latin-Amerika sett en oppjustering av vekstprognosen, med Brasils utsikter bedre på grunn av sterkt privat konsum og investeringer.

Brasils økonomi forventes å vokse med 3 % i 2024, en betydelig oppgradering fra tidligere estimater.

Andre regioner har det imidlertid ikke like bra.

Eurosonen forventes å vokse med bare 0,8 % i 2024, med utfordringer i Tysklands produksjonssektor og Italias økonomiske aktivitet.

Japan står også overfor en nedgang i sine vekstutsikter, med IMF som reduserer sin 2024-prognose til 0,3 % på grunn av forsyningsforstyrrelser og svinnende post-pandemiske turismefordeler.

Til tross for disse nedgraderingene, anslår IMF et oppsving for Japan i 2025, drevet av stigende reallønninger og sterkere forbruk.

Fremvoksende markeder som India er fortsatt lyspunkter i den globale økonomien.

IMF forventer at Indias BNP vil vokse med 7 % i 2024, og opprettholde sin posisjon som en av de raskest voksende store økonomiene.

Dette skyldes delvis et skifte i globale produksjonstrender, ettersom flere selskaper ønsker å diversifisere forsyningskjedene sine bort fra Kina.

Selv om Indias samlede vekst fortsatt er sterk, fortsetter utfordringene med å sikre at denne veksten kommer den bredere befolkningen til gode.

Hva er de viktigste risikoene og mulighetene?

Totalt sett virker de globale økonomiske utsiktene stabile, men med noen omkringliggende trusler.

IMF har identifisert flere potensielle risikoer som kan undergrave vekstutsiktene, inkludert geopolitiske spenninger, handelskonflikter og volatilitet i finansmarkedene.

Forholdet mellom USA og Kina er fortsatt spesielt avgjørende, med tariffer og handelspolitikk som sannsynligvis vil påvirke ikke bare bilaterale relasjoner, men også det bredere globale økonomiske landskapet.

I tillegg er IMF bekymret for økende global gjeld, som er satt til å nå 100 billioner dollar innen utgangen av 2024. Dette representerer en kritisk utfordring for mange økonomier, spesielt de med begrenset finanspolitisk plass.

IMF råder land til å stabilisere gjeldsdynamikken og følge forsiktig finanspolitisk konsolidering for å unngå plutselige markedsdrevne tilpasninger.

Som Gourinchas bemerker, “utsettelse av justering vil bare bety at en større korreksjon er nødvendig etter hvert,” og fremhever behovet for proaktiv økonomisk styring.

Det er også muligheter midt i disse utfordringene. For land som Brasil kan fortsatt investering i infrastruktur og sosiale programmer bidra til å opprettholde veksten.

For Kina kan et skifte mot forbrukerstyrt vekst dempe noe av det økonomiske presset og gi en mer balansert vei fremover.

IMF ser også potensiale i den globale innsatsen for overgang til grønn energi, som kan skape nye vekstmuligheter for økonomier som er villige til å investere i bærekraftig teknologi.

Veien videre

De globale økonomiske utsiktene for 2024 vil avhenge sterkt av hvordan nøkkelland håndterer sine utfordringer, spesielt med politisk usikkerhet i horisonten.

USA er i en sterk posisjon, men det kommende presidentvalget kan omforme handels-, skatte- og miljøpolitikken, samt landets holdning til de pågående geopolitiske konfliktene.

I mellomtiden må Kina takle dypere problemer i eiendomsmarkedet og finne måter å øke forbruket på hvis de ønsker å opprettholde stabilitet.

Ser man lenger frem til 2025, ser IMF en liten bedring, med en global vekst som forventes å stige til 3,2 %.

Likevel avhenger dette av landenes evne til å tilpasse seg skiftende forhold.

USA må balansere sin finanspolitikk, mens Kina må gjøre reelle fremskritt med innenlandske reformer.

Regioner som Europa og Japan vil også måtte fokusere på sine strukturelle problemer for å holde tritt.

Enten 2024 markerer en jevn vei mot bedring eller et år med økt risiko, vil forme banen inn i 2025 og utover.