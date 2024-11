Kryptobørsen Kraken planlegger å lansere sitt eget blokkjedenettverk i 2025

Kraken, en av verdens ledende kryptovalutabørser, har kunngjort sine planer om å lansere sitt eget blokkjedenettverk, kalt “Ink”, tidlig i 2025.

Det San Francisco-baserte selskapet posisjonerer dette nye initiativet som en løsning for å gjøre desentralisert finans (DeFi) mer tilgjengelig for både detaljhandel og institusjonelle brukere.

Flyttingen kommer som en del av en bredere trend blant kryptovalutabørser som Coinbase, som lanserte sin egen blokkjedebase i 2023.

Den foreslåtte Ink blockchain

Ink vil være en Ethereum layer-2 (L2) skaleringsløsning, et nettverk designet for å forbedre Ethereums evner ved å tilby raskere og billigere transaksjoner.

I likhet med Coinbase’s Base, vil Ink benytte seg av Optimisms utviklerstabel, og utnytte banebrytende teknologi for å støtte desentraliserte applikasjoner (dApps).

Krakens blokkjede vil støtte et bredt spekter av DeFi-protokoller, som desentraliserte børser (DEX) og utlånsplattformer, samtidig som den forenkler brukeropplevelsen gjennom sin lommebok-app.

Grunnleggeren av Ink, Andrew Koller, la vekt på Krakens fokus på å gjøre DeFi brukervennlig, og la merke til at grensesnittet er designet for å føles kjent for brukere av tradisjonelle finansielle applikasjoner. “Det er en veldig enkel å bruke, Apple-aktig opplevelse,” forklarte Koller i et intervju med Bloomberg.

Kraken har som mål å slå sammen sentraliserte og desentraliserte økosystemer, slik at brukere kan engasjere seg sømløst i tillitsløse finansielle aktiviteter på kjeden.

En fremtredende funksjon ved Ink er at Kraken ikke planlegger å utstede sin egen token – en markert avvik fra strategiene som brukes av andre børser. I stedet konsentrerer Kraken seg om å utvide sine tjenester og integrere dem i plattformen, og gir brukerne et alt-i-ett-økosystem.

Denne beslutningen står i kontrast til den bemerkelsesverdige veksten som oppleves av utvekslingstokens, som Binances BNB, som har blitt sentrale i deres respektive plattformers økosystemer.

Inks utviklertestnett er planlagt til slutten av 2024

Ved lanseringen forventer Kraken å ha mer enn et dusin dApps på Ink, inkludert populære DeFi-tjenester som Aave og desentralisert utveksling Aerodrome, som allerede har sett suksess på Coinbase’s Base.

I tillegg til DeFi-handel og utlån, planlegger Kraken å utvide Inks tilbud til å inkludere real-world eiendeltokenisering og avanserte utlånsapplikasjoner, noe som understreker ambisjonene om å utvide blokkjedens brukstilfeller.

Et utviklertestnett er planlagt til slutten av 2024, slik at utbyggere kan begynne å eksperimentere med Ink før hovednettets lansering. Kraken vil i utgangspunktet administrere transaksjonssekvensering på nettverket, men planlegger å gå mot full desentralisering over tid.

Spesielt reflekterer Krakens trekk for å lansere sin egen blokkjede deres positive syn på fremtiden til det amerikanske kryptovalutalandskapet, spesielt i kjølvannet av det amerikanske valget i 2024. Børsens grunnlegger, Jesse Powell, skapte overskrifter tidligere i år med en donasjon på 1 million dollar i krypto til Donald Trumps kampanje, og understreket Krakens engasjement i både den økonomiske og politiske sfæren.

Når Kraken går inn i blockchain-området med Ink, har selskapet som mål å forenkle DeFi, og gjøre det mer tilgjengelig for et bredere publikum, samtidig som det utvider tilbudene sine i den spirende desentraliserte finanssektoren.