Meta-aksjen steg stille med 348 % på 2 år, mens markedene fokuserte på Nvidia, Apple

Aksjene til Meta Platforms, morselskapet til Facebook, har steget med 348 % i løpet av de siste to årene, og befester sin posisjon som en fremtredende utøver blant store teknologiselskaper.

Denne meteoriske oppgangen ligger bare bak Nvidia, hvis aksje steg 1 052 % i samme periode.

Metas opptur markerer en betydelig omvending fra usikkerheten den sto overfor på slutten av 2022 da bekymringer om konkurranse, personvernbegrensninger og operasjonell identitet veide tungt for utsiktene.

Fra bunn til skyhøye: Metas aksjeomlegging

Meta-aksjene nådde et lavpunkt på $88,09 den 4. november 2022, midt i selskapets kamp med en synkende brukerbase, konkurranse fra TikTok og Apples personvernregler som påvirket annonsemålretting.

Men ved å fokusere på kostnadskutt og strategiske investeringer, så Meta en kraftig bedring, med aksjen som klatret over 560 % for å nå $582,01 nylig.

Metas fornyede økonomiske disiplin og pivot mot kunstig intelligens (AI) var medvirkende til denne reverseringen.

Strategiske kostnadskutt og AI-investeringer driver Metas gjenoppblomstring

Administrerende direktør Mark Zuckerberg erklærte 2023 selskapets “år for effektivitet.” Som svar på økende tap reduserte Meta drastisk utgiftene, som hadde økt med 34 % i 2021 og 23 % i 2022.

Investeringene falt med 13 % i 2023, etter en kraftig økning i tidligere år. Meta implementerte også permitteringer og fryste ansettelser, og kuttet tusenvis av stillinger og ledige stillinger.

Samtidig økte Meta annonsevisningene på tvers av plattformene sine – Facebook, Instagram og WhatsApp – og økte annonsevisningene med 28 % ettersom brukerengasjementet økte med 8 %.

En sentral del av denne strategien var Reels, Metas svar på TikTok, som bidro til økt engasjement på tvers av Instagram.

Metas AI-satsning: Innovasjon med åpen kildekode med Llama-modeller

I motsetning til mange konkurrenter, omfavnet Meta en åpen kildekode-tilnærming for sine AI-modeller.

Llama-språkmodellene har gjort det mulig for selskapet å crowdsource forbedringer raskt, og plasserer Meta blant ledere innen generativ AI.

Per 29. august rapporterte Meta 185 millioner ukentlige aktive brukere på Meta AI, nærmer seg 200 millioner brukere rapportert av OpenAI for ChatGPT.

Metas AI-tilbud, inkludert gratis chatbot-tjenester og verktøy for opprettelse av levende bilder, har fått stor anerkjennelse.

I stedet for å belaste brukere for disse tjenestene, har Meta som mål å øke engasjementet og integrere AI-verktøy på tvers av plattformene sine, etter en strategi som ligner på den annonsedrevne modellen for sosiale medier.

AI-investeringer driver fremtidig vekst

Meta har også økt investeringene i avansert AI-infrastruktur, med fokus på Nvidia-grafikkbehandlingsenheter.

I april understreket Zuckerberg selskapets forpliktelse til å skalere AI-operasjoner, og erklærte,

Vi har talentet, dataene og evnen til å skalere infrastruktur for å bygge verdens ledende AI-modeller og tjenester.

Mens konkurrenter som OpenAI har valgt abonnementsbasert inntektsgenerering, satser Meta på annonseinntekter, en strategi som stemmer overens med 98 % av inntektene i 2023 som kommer fra annonser.

Zuckerberg har sagt at selskapet planlegger å tjene penger på AI-verktøy gradvis ved å utnytte forbedret engasjement på tvers av plattformene sine.

Inntjeningsforventningene gjenspeiler vekstmomentum

Wall Street-analytikere er optimistiske med hensyn til Metas finansielle bane, med forventninger om 19 % inntjeningsvekst til 5,21 dollar per aksje og en 18 % inntektsøkning til 40,2 milliarder dollar for den kommende resultatrapporten.

Analytikere forventer at Metas AI-strategi, sammen med forbedret annonsemålretting, vil fortsette å øke lønnsomheten.

Zuckerbergs team vil sannsynligvis fremheve selskapets transformasjon under inntjeningssamtalen, og markerer en sterk kontrast til utfordringene Meta sto overfor for to år siden.

Metas motstandskraft og strategiske dreiepunkt mot AI kan posisjonere den som en tidlig økonomisk mottaker i det nye generative AI-området.