Paycoin legger til støtte for betalingskortindustrien (PCI) for vietnamesiske kjøpmenn

I et banebrytende grep for å fremme overholdelse og sikkerhet i den digitale betalingsindustrien, har en kryptovalutaplattform, Paycoin, lagt til støtte for betalingskortindustrien (PCI) for vietnamesiske kjøpmenn.

Det gjenspeiler Paycoins dedikasjon til å sikre økt sikkerhet for kryptovalutatransaksjoner i det vietnamesiske markedet.

Forstå Paycoin og betalingskortindustrien

Paycoin er et ledende kryptobetalingsnettverk som tilrettelegger for digitale aktivatransaksjoner mellom kunder og selgere.

Plattformen utnytter blokkjedeteknologi for å sikre effektive, transparente og sikre betalingsløsninger – skreddersydd til de skiftende behovene til den moderne økonomien.

I mellomtiden er PCI et akronym for Payment Card Industry, og PCI DSS er regler utformet for å sikre at firmaer som samhandler med kredittkortinformasjon prioriterer bruker- og fondssikkerhet.

Med PCI-betalingsintegrasjon implementerer Paycoin omfattende sikkerhetsprotokoller som overholder PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) etikk.

De forbedrede sikkerhetstiltakene inkluderer regelmessige sikkerhetsrevisjoner, datakryptering og tokenisering av sensitive betalingsdata.

Videre vil Paycoins integrasjon gjøre det lettere for vietnamesiske virksomheter å sikre PCI-tilpassede betalingsalternativer uten massive endringer i deres eksisterende modeller.

Plattformen lover urokkelig støtte, inkludert et brukervennlig dashbord, API-integrasjon og et dedikert kundestøtteteam.

Fordeler for kjøpmenn i Vietnam

Overholdelse av internasjonale standarder : Med PCI DSS-standarder kan selgere i Vietnam overholde internasjonale sikkerhetsregler. Det fremmer sømløse transaksjoner med globale partnere og kunder.

Økt tillit : PCI-betalingene beriker tilliten i det vietnamesiske markedet med kompatible og sikre systemer. Det vil potensielt styrke Paycons bruk når bedrifter søker sikre og pålitelige betalingsmetoder.

Økt kundeopplevelse : et sikkert transaksjonsmiljø forbedrer den generelle brukeropplevelsen ved å redusere risikoen for svindel og datainnbrudd. Enkeltpersoner kan betale med selvtillit, noe som betyr økt kundebevarelse og lojalitet.

Fordeler for den vietnamesiske kryptosektoren

Økte kryptotransaksjoner : Paycoins PCI-betalinger vil sannsynligvis styrke kryptotransaksjoner i jurisdiksjonen. Med flere bedrifter som søker og tar i bruk kompatible og sikre betalingsalternativer, kan kryptobaserte transaksjoner boom, og bidra til å utvide den digitale aktivaindustrien i Vietnam.

Forsterket regulatorisk tilpasning : Paycoins trekk setter scenen for andre kryptovalutafirmaer til å overholde Sør-Koreas økonomiske forskrifter. En slik justering kan oppmuntre til sømløs interaksjon med regulatoriske byråer, og holde kryptomarkedet innenfor juridiske parametere.

Oppmuntring til investeringer og innovasjoner : garantert sikkerhet vil sannsynligvis tiltrekke flere innovatører og investorer til den vietnamesiske industrien for digitale eiendeler. Dessuten kan bedrifter gå over til å utforske nye blokkjedebaserte investeringsmuligheter og løsninger, og katalysere vekst.

Paycoin-prisaksjon

PCI handles til $0,09482 etter å ha nådd et daglig høydepunkt på $0,09671 og et lavpunkt på $0,09420, ned 0,75% på 24-timers diagrammet.

Paycoins bearishness gjenspeiler de rådende brede markedsutsiktene, der selgere har dominert.

I mellomtiden setter prosjektets kompatible-første tilnærming PCI for en imponerende fremtid.

Dessuten vil den planlagte globale ekspansjonen (fra USA til Thailand og nå Vietnam) sannsynligvis oversvømme massiv likviditet til altcoinen i de kommende øktene.