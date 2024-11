POPCAT snur FLOKI etter å ha truffet ny ATH

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I en bemerkelsesverdig vending har POPCAT-prisen steget til nye høyder, og oppnådd en all-time high (ATH) på $1,67, noe som snur den langsiktige konkurrenten FLOKI.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne meteoriske økningen har sementert POPCATs posisjon som den tredje største meme-mynten i Solana-økosystemet, rett bak Dogwifhat (WIF) og Bonk (BONK), og ble raskt en av årets kryptovalutaer med best ytelse.

Advertisement

Hvorfor stiger POPCAT-prisen?

Copy link to section

Til tross for en svak tilbaketrekking til rundt $1,54 ved pressetid, har de siste tre dagene på rad sett at POPCATs pris har skutt i været med over 17%, noe som bringer markedsverdien til over $1,5 milliarder, en betydelig oppgang fra bare $457 millioner i september.

Denne verdistigningen har blitt drevet av en betydelig økning i interessen fra investorer, bevist av økningen i antall eiere, som har vokst fra et lavpunkt på 65 000 til over 77 700.

Interessant nok holder de ti beste lommebøkene bare rundt 21% av det totale tilbudet i henhold til data fra HolderScan, noe som indikerer en sunn fordeling blant investorer.

En annen nøkkelfaktor bak det nylige POPCAT-prisoppgangen er den betydelige økningen i futures-renten, som har nådd en rekordhøy på 277 millioner dollar før den falt til 237,95 millioner dollar ved pressetidspunktet.

Dette markerer en dramatisk økning fra mindre enn 20 millioner dollar for bare noen måneder siden, og fremhever økt etterspørsel blant handelsmenn.

Høyere åpen interesse blir vanligvis sett på som et bullish signal, noe som tyder på at mange tradere satser på myntens fortsatte vekst.

I tillegg har handelsvolumet for POPCAT hatt en betydelig økning, med over 146 millioner dollar byttet på torsdag i skrivende stund, i snitt over 120 millioner dollar de siste ukene.

Det meste av denne handelsaktiviteten er konsentrert om Bybit, med betydelige volumer som også strømmer gjennom Gate.io, Raydium og Orca.

Dette robuste handelsmiljøet reflekterer en bredere interesse for POPCAT ettersom investorer beveger seg bort fra sentraliserte børser, noe som ofte blir sett på som et positivt tegn for fremtidig prisstabilitet.

Markedsdynamikken illustreres ytterligere av den kraftige økningen i shortslikvidasjoner, som oversteg $720,550 sammenlignet med bare $367,030 for bullish-posisjoner.

Dette tyder på at mange tradere som satser mot POPCAT har blitt tvunget til å stenge posisjonene sine, noe som indikerer sterk bullish sentiment som driver myntens pris oppover.

Source: Coinglass

Rallyet til POPCAT har også falt sammen med et bredere oppsving i Solana-økosystemet, med andre tokens som Cat in a Dogs World og GOAT som har økt med over 20 %.

I tillegg har Solanas rolle i den desentraliserte børsindustrien (DEX) styrket seg, med dets syv-dagers handelsvolum som steg til over 14,724 milliarder dollar, sammenlignet med 7,898 milliarder dollar for Ethereum ifølge DefiLlama-data.

Ettersom POPCAT fortsetter å få tak, er analytikere fortsatt optimistiske med hensyn til kortsiktige utsikter.

Skulle prisen bryte gjennom viktige motstandsnivåer, kan de neste målene settes til $0,7416 og $1,4926, noe som markerer et spennende kapittel i den pågående sagaen om kryptovalutainvesteringer.