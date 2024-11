S&P 500 og Nasdaq Composite klatrer, Dow glir; Tesla svever med sterk inntjening, Boeing faller

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Amerikanske referanseindeks for aksjer var blandet torsdag, men S&P 500-indeksen steg litt ledet av oppgang i Tesla og andre.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I skrivende stund var S&P 500-indeksen litt høyere med 0,1 %, mens Nasdaq Composite var opp 0,6 %. Imidlertid falt Dow Jones Industrial Average 0,6 % fra forrige stenging.

Advertisement

I følge CNBC har mer enn 32 % av S&P 500 rapportert tall for tredje kvartal så langt. Av disse selskapene har 76 % slått analytikernes forventninger, ifølge FactSet.

Aksjer kom av kraftige tap fra onsdagens økt. Dow Jones falt mer enn 400 poeng på onsdag, mens S&P 500 og Nasdaq Composite falt med henholdsvis 1 % og 1,6 %.

I mellomtiden falt statsrentene på torsdag, noe som ga en viss lettelse for aksjene. Rentene steg kraftig onsdag, noe som førte til store tap for referanseindeksen for aksjer.

Rob Haworth, senior investeringsstrateg i US Bank Asset Management sa til CNBC:

Presset på markedet har vært fra kurssiden. Det er egentlig det som har dempet aksjemarkedentusiasme, og du har ikke fått store nok inntjeningsnyheter ennå til å drive markedet til et nytt høydepunkt…vi ser heller ikke et så bredt momentum som vi så.

Tesla hopper etter positive resultater

Copy link to section

Aksjene i Tesla steg nesten 20 % etter å ha motsvart analytikernes forventninger til resultatet for tredje kvartal.

Elbilprodusenten sa at den forventer 20-30% vekst i salget neste år, noe som overrasker investorer.

Robust inntjening ble drevet av forbedrede marginer og bedre utsikter for leveranser, sa selskapet.

Selskapets forsøk på å diversifisere utover kjernevirksomheten for biler, med forsøk på robotakser og kunstig intelligens, hadde også stort sett underveldet tidligere i oktober, ifølge en Reuters-rapport.

India klarerer seg bedre enn jevnaldrende i fremvoksende markeder: IMF

Copy link to section

Det internasjonale pengefondet sa torsdag at India er det sterkest voksende store fremvoksende markedet i verden. IMF forventer at veksten vil fortsette i årene som kommer.

IMF sa videre at India har dratt nytte av syklisk vekst, ifølge CNBC. Fondet anslår at Indias økonomi forventes å vokse med 7 % i år og 6,5 % i 2025.

“Det er rom for enda høyere potensiale med flere strukturreformer, spesielle arbeidsmarkedsreformer, noen finanspolitiske reformer og kanskje et økt infrastrukturløft,” sa Krishna Srinivasan, avdelingsdirektør for IMF Asia og Stillehavet, til CNBC.

United Parcel Service øker med 5 %

Copy link to section

Aksjene i United Parcel Service steg med mer enn 5 % torsdag i hælene på selskapets inntjening og omsetning i tredje kvartal.

Shipping- og logistikkselskapets justerte inntjening økte med 12,1 % fra år til år til 1,76 dollar per aksje, over analytikernes forventninger på 1,63 dollar per aksje, ifølge Tipranks.com.

I mellomtiden steg aksjen til Lam Research mer enn 6 % etter at halvlederutstyrsprodusentens økonomiske tall for første kvartal slo forventningene.

Boeing-aksjen faller etter at arbeiderne avviste siste avtale

Copy link to section

Aksjene i Boeing fortsatte fallet torsdag, og falt nesten 2% etter at arbeidere i streik avviste selskapets siste kontraktstilbud.

Omtrent 64 % av flyprodusentens arbeidere på vestkysten i USA avviste kontraktstilbudet sent på onsdag.

Boeings ledende leverandører ble også tynget av den siste utviklingen.

Aksjene i Spirit AeroSystems tapte 4 % torsdag.

Arbeidsløshetskrav faller

Copy link to section

På den annen side falt antallet personer som søker om arbeidsledighetskrav i USA for første gang forrige uke uventet, og falt med 15 000.

Det siste tallet indikerer at den amerikanske økonomien holdt seg robust foran Federal Reserves politiske møte i november.

Investorer vil også følge med på den politiske situasjonen i USA.

Wall Street Journal-målingen onsdag satte tidligere president Donald Trump foran visepresident Kamala Harris.