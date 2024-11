Sterke resultater for tredje kvartal og Elliott-avtale: er Southwest Airlines klar til å skyte?

Southwest Airlines (NYSE: LUV) overrasket investorer i dag ved å rapportere resultater for tredje kvartal som overgikk Wall Streets forventninger.

Selskapet leverte et overskudd på 0,15 dollar per aksje, betydelig høyere enn forventet 0,04 dollar per aksje, og oppnådde rekorddriftsinntekter på 6,9 milliarder dollar, en økning på 5,3 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Til tross for stigende driftskostnader – opp 12 % på grunn av høye vedlikeholds- og arbeidskostnader – og et resultatfall på to tredjedeler, viste flyselskapet motstandskraft i et utfordrende marked.

Den positive inntjeningsnyheten ble ledsaget av kunngjøringen av et forlik med aktivistinvestor Elliott Management.

Etter måneder med forhandlinger og en truende proxy-kamp, gikk Southwest med på å utnevne seks nye styremedlemmer til styret, mens administrerende direktør Bob Jordan beholder sin stilling.

Styreleder Gary Kelly vil fremskynde sin pensjonisttilværelse, gå av 1. november 2024, og vil overta tittelen Chairman Emeritus.

Denne avtalen avslutter effektivt risikoen for en proxy-krig og har som mål å styre flyselskapet mot en mer lønnsom fremtid under rekonstituert ledelse.

Oppgjøret med Elliott Management kommer etter at den aktivistiske investoren samlet en eierandel på 11 % i Southwest og presset på for betydelige endringer, inkludert avsettingen av administrerende direktør Bob Jordan og en fullstendig styreoverhaling.

Avtalen reflekterer et kompromiss som bevarer eksisterende lederskap samtidig som den introduserer nye perspektiver til styret.

Gregg Saretsky, tidligere administrerende direktør i WestJet, vil lede den fornyede finanskomiteen, noe som signaliserer et strategisk skifte i selskapets finansielle tilsyn.

Sterk etterspørsel og strategiske initiativ

Til tross for operasjonelle utfordringer fraktet Southwest 0,5 % flere passasjerer i tredje kvartal sammenlignet med året før, med kabinfaktoren som økte med 50 basispunkter til 81,2 %.

Selskapet bemerket at reiseetterspørselen fortsatt er robust, og bestillinger for den kommende høytiden er sterke.

For å kapitalisere på denne etterspørselen, implementerer Southwest flere strategiske initiativer, inkludert lansering av globale flyselskapspartnerskap i 2025, tilbyr feriepakker, introduserer redeye-flyvninger og overgang til en tildelt setemodell innen 2026.

Disse initiativene tar sikte på å øke inntektene og optimalisere bruken av eiendeler uten betydelige kapitalutgifter.

Ved å tilby premiumtjenester som tildelte sitteplasser og ekstra benplass, forventer Southwest å øke EBIT med 1,5 milliarder dollar innen 2027.

Innføringen av redeeye-flyvninger og forbedrede behandlingstider anslås å øke kapasiteten tilsvarende 44 fly, noe som vil drive inntektsveksten ytterligere.

Finansiell stilling og verdivurdering

Southwest opprettholder en sterk finansiell posisjon med likviditet på 10,4 milliarder dollar, som overstiger utestående gjeld på 8,0 milliarder dollar.

Selskapet annonserte et akselerert aksjetilbakekjøpsprogram på 250 millioner dollar som en del av autorisasjonen for tilbakekjøp av aksjer på 2,5 milliarder dollar, noe som indikerer tillit til fremtidige kontantstrømmer.

Moody’s har imidlertid senket utsiktene for Southwest fra stabile til negative, med henvisning til utførelsesrisikoer knyttet til de nye strategiske initiativene og den potensielle innvirkningen på fri kontantstrøm dersom ytelsen faller ned i de kommende årene.

Southwests aksjer handles til et terminpris-til-inntjening-forhold som antyder at markedet ikke fullt ut har priset inn de forventede forbedringene.

Jefferies estimerer selskapets 2027-inntjening per aksje til $2,50, under det impliserte området på $4,00 til $5,00 per aksje, og tildeler et kursmål på $32 basert på 6x EBITDAR.

Flyselskapets fokus på kostnadsstyring og inntektsforbedringsstrategier kan føre til en oppside hvis de gjennomføres, men det er fortsatt skepsis blant analytikere angående gjennomførbarheten og tidspunktet for disse initiativene.

Når Southwest Airlines legger ut på denne transformative reisen, vil finansmarkedene følge nøye med på fremgangen.

Kombinasjonen av sterk etterspørsel, strategiske initiativ og et omformet lederteam legger grunnlaget for potensiell vekst.

Spørsmålet gjenstår om disse faktorene vil være tilstrekkelige til å drive aksjen oppover.

Å undersøke de tekniske indikatorene og diagrammønstrene kan gi ytterligere innsikt i selskapets utsikter og aksjens fremtidige bane.

Er den langsiktige nedadgående trenden i ferd med å ta slutt?

Selv om aksjen til Southwest Airlines har hatt betydelige oppganger i år siden august, handles den fortsatt med mer enn 50 % rabatt i forhold til rekordene i 2021.

Kilde: TradingView

Denne nylige økningen har brakt tilbake et oppadgående momentum i den kortsiktige tidsrammen, men om dette resulterer i en oppovertrend på mellomlang sikt gjenstår å se.

Den første indikasjonen på det vil være aksjen som gir en daglig lukking over sin kortsiktige motstand på $34,96.

Derfor må investorer som ønsker å kjøpe aksjen bare sette i gang en liten posisjon på dagens nivå og legge til den hvis aksjen klarer å lukke over $34,96.

Traders som fortsatt har et bearish syn på aksjen kan starte en shortposisjon på nivåer over $32 med et stop loss på $35,2.

Hvis det kortsiktige oppadgående momentumet avtar, kan aksjen igjen falle tilbake til $24,2-nivået, hvor man kan bokføre overskudd.