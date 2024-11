Investorer bør vurdere å ta fortjeneste i Apple Inc (NASDAQ: AAPL) siden aksjekursen risikerer å se en meningsfull nedgang i løpet av de neste tolv månedene, advarer Brandon Nispel – en KeyBanc-analytiker.

På fredag nedgraderte Nispel iPhone-produsenten til “undervekt” og sa at aksjene kunne synke til $200 som indikerer en potensiell 13% nedside herfra.

Han er dueaktig på teknologien da lanseringen av iPhone SE tidlig i 2025 «muligens kan være kannibalistisk for iPhone 16-salget».

Apple-aksjen har steget rundt 40 % de siste seks månedene.

iPhone SE kan være en motvind for Apple-aksjen

KeyBanc flyttet til å nedgradere Apple i dag på bakgrunn av en fersk undersøkelse der 59 % av deltakerne sa at de ønsket å oppgradere til iPhone 16.

Men 61 % av respondentene som indikerte interesse for å oppgradere, viste interesse for den kommende iPhone SE også.

“Fra vårt syn, hvis iPhone SE er vellykket, kan iPhone-enheter stige, men gjennomsnittlige salgspriser kan ringe, i motsetning til konsensus,” argumenterte han i sitt forskningsnotat.

Sist gang AAPL rullet ut en iPhone SE var i 2022.

Brandon Nispel ble bearish på Apple-aksjen i morges, også fordi forventningene om at selskapets inntekter vil øke på tvers av alle geografier og alle kategorier i 2025 er “urealistiske”.

Og det er ikke slik at firmaet med hovedkontor i Cupertino har et superlukrativt utbytte for å få inntektsinvestorer til å strømme inn i aksjene på dagens nivå heller.

AI vil ta tid å hjelpe Apples aksjekurs

KeyBancs duete oppfordring til Apple Inc kommer bare dager før det Nasdaq-noterte firmaet er planlagt å rapportere sine økonomiske resultater for fjerde kvartal. Konsensus er at den skal tjene $1,54 mot $1,46 per aksje for et år siden.

I juni kunngjorde det multinasjonale Apple Intelligence – sitt eget merke med AI-løsninger, i håp om at det ville resultere i en stor oppgraderingssyklus.

Men analytikere har vært bekymret i det siste for at Apple Intelligence kanskje ikke vil være i stand til å drive materiell etterspørsel når som helst snart.

Brandon Nispel snakket også om et behov for AAPL for å “utforme en plan for å tjene penger på Apple Intelligence” på sin kommende resultatutgivelse for at aksjekursen skal presse ytterligere opp.

“Sett det ser ut, ser det ut til at Apple jobber med bevissthet, der inntektsgenerering vil ta tid,” sa han til kunder på fredag.

Tidligere denne uken advarte UBS-analytikere også om at salg av iPhone-enheter sannsynligvis vil forbli flatt på årsbasis i selskapets septemberkvartal, noe som ytterligere gjenspeiler at AI-hypen langt fra reflekterer inntektene for øyeblikket.