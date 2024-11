Hvorfor krasjet Liliums aksjer med 61 % — er det håp igjen for flyvende drosjer?

Aksjene til Lilium, produsenten av elektriske kjøretøyer for vertikal start og landing (eVTOL), stupte med mer enn 61 % torsdag etter at selskapet kunngjorde i en regulatorisk innlevering at dets to hoveddatterselskaper sannsynligvis vil søke om insolvens i løpet av de kommende dagene.

Det dramatiske fallet i aksjekursen kommer ettersom oppstarten av fly- og romfartsvirksomheten står overfor en alvorlig finansiell krise, og ikke er i stand til å sikre statsgarantiene den desperat søkte fra den tyske regjeringen.

I en regulatorisk innlevering til amerikanske myndigheter avslørte Lilium, som er notert på Nasdaq, at det ikke hadde vært i stand til å sikre nok ekstra finansiering til å opprettholde driften ved sine to hoveddatterselskaper, Lilium GmbH og Lilium eAircraft GmbH.

Som en konsekvens konkluderte ledelsen i disse datterselskapene at de er “overgjeldet” og snart ikke vil være i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

“Ledelsen til datterselskapene har informert selskapet om at de må begjære insolvens i henhold til tysk lov og vil ved å gjøre det søke om selvadministrasjonssaker i Tyskland,” sa selskapet i søknaden.

Etter søknad om insolvens, vil datterselskapene ikke være pålagt å tilbakebetale gjeld som er pådratt før søknaden, bemerket Lilium, og kreditorer vil generelt være “forbudt å utelukke selskapene for eventuelle krav de måtte ha.”

De planlagte insolvensregistreringene fra datterselskapene kan føre til at Lilium strykes fra Nasdaq Global Select Market eller suspensjon av aksjene.

Den tyske regjeringen nekter lån til selskapet

Selskapet hadde bedt om 50 millioner euro fra den tyske føderale regjeringen for å forbli solvent.

Budsjettkomiteen til Forbundsdagen avslo imidlertid forespørselen, og lot Lilium streve etter alternative finansieringskilder.

I en uttalelse utgitt i forrige uke bekreftet Lilium at de “mottok en indikasjon på at budsjettkomiteen til parlamentet i Forbundsrepublikken Tyskland ikke vil godkjenne en garanti på 50 millioner euro.”

Det foreslåtte lånet ville blitt gitt av KfW, og avslaget gjorde at selskapet var i en prekær økonomisk stilling.

Den tyske regjeringens avslag på å støtte Lilium har utløst kritikk fra noen industristemmer.

Bayerns økonomiminister, Hubert Aiwanger, beskrev avgjørelsen som “beklagelig”, og understreket viktigheten av å støtte innovative industrier som elektrisk luftfart.

Danijel Višević, medgründer av klimateknologiinvestorer World Fund, uttrykte sin skuffelse, og antydet at den tyske regjeringens holdning gjenspeiler et snevert syn på eVTOL-kjøretøyer.

Višević hevdet at lovgivere feilaktig ser flytaxier som et luksusprodukt for de velstående når de i virkeligheten representerer et avgjørende skritt i overgangen til nullutslippstransport.

Fallet til Europas flygende bilhåp

Liliums nåværende kamp markerer et dramatisk fall fra nåde for et selskap som en gang ble hyllet som Europas mest lovende aktør i fremtiden for luftmobilitet.

Oppstarten, grunnlagt i 2015, hadde som mål å revolusjonere kortreise med nullutslipp elektriske fly designet for å operere som flygende drosjer.

Konseptet med eVTOL-kjøretøy fanget fantasien over hele verden, og Lilium tiltrakk seg tidlig støtte fra bemerkelsesverdige investorer som Atomico, Earlybird og den kinesiske teknologigiganten Tencent.

I 2021 kapitaliserte Lilium på Special Purpose Acquisition Company (SPAC) boom og ble børsnotert på Nasdaq gjennom en fusjon med Qell Acquisition Corp.

På tidspunktet for børsnoteringen forventet Lilium en aggressiv vekst, inkludert €240 millioner i inntekter innen utgangen av 2024 og lønnsomhet innen 2025.

Siden børsnoteringen har imidlertid Liliums aksjekurs falt med mer enn 95 %, og selskapet har slitt med å nå sine ambisiøse milepæler.

Liliums jetfly kan koste så mye som 9 millioner dollar. Selskapet hadde også en seksseters versjon under utvikling, noe som ville ha satt en kjøper tilbake rundt 7 millioner dollar.

Liliums utfordringer er ikke unike. Selv om eVTOL-bransjen er lovende, har den vist seg å være økonomisk krevende, og mange konkurrenter har også møtt vanskeligheter.

Volocopter, en annen tysk oppstart av elektrisk luftfart, var på randen av insolvens tidligere i år og hadde søkt lignende statsgarantier fra to tyske stater og den føderale regjeringen.

Mens Volocopter har sikret seg ny finansiering, er det også fortsatt i en sårbar posisjon.

I USA har eVTOL-selskapene klart seg litt bedre, med Joby Aviation som mottok 600 millioner dollar i statsstøtte fra den amerikanske regjeringen.