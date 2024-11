Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den 25. oktober fikk Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) et løft da Citi-analytikere oppgraderte aksjen til et «Kjøp» fra «Nøytral».

Oppgraderingen kom sammen med et revidert prismål på $7,50 fra $7, noe som gjenspeiler økt optimisme rundt selskapets strategiske initiativer.

Citis analytikere fremhevet forbedringer i kostnadsdisiplin og stenging av svakere butikker som nøkkelfaktorer som påvirker deres positive utsikter.

Målet innebærer en potensiell oppside på rundt 20 % fra forrige lukking, drevet av forventninger om økt fri kontantstrøm og investoroptimisme.

Dennys aksjer steg med 5 % på fredag, noe som signaliserer en gunstig respons på analytikernes notat.

Q3 Inntekter viser blandede resultater

For tredje kvartal rapporterte Denny’s totale inntekter på 111,8 millioner dollar, en nedgang på 2,1 % fra år til år som ikke svarte til konsensusforventningene med omtrent 3,6 millioner dollar.

Salget av samme restaurant i det innenlandske systemet var flatt på -0,1 %, med selskapseide butikker som hadde en nedgang på 0,4 %.

Kvartalet så en liten nedgang i selskapets restaurantsalg til 52,7 millioner dollar, ned fra 53,2 millioner dollar for ett år siden, hovedsakelig på grunn av nedleggelsen av fire Denny’s-enheter.

Den justerte driftsmarginen for bedriftsrestauranter falt til 11,8 % fra 14,3 % i fjor, med marginpresset tilskrevet økte markedsføringsinvesteringer og høyere beleggskostnader.

Justert EPS kom inn på $0,14, mangler konsensusestimater med $0,01, noe som indikerer pågående lønnsomhetsutfordringer.

Forretningsprestasjoner og strategiske endringer

Til tross for pågående utfordringer innen familieservering, har Denny’s gjort strategiske grep for å stabilisere ytelsen.

Selskapets nedleggelse av svakere butikker har som mål å forbedre lønnsomhetsmålinger, med ledelsen som forplikter seg til en netto økning i butikkåpninger i løpet av de neste to årene – som markerer et positivt skifte siden 2017.

Denny’s har introdusert initiativer som $2-$4-$6-$8 verdi-menyen og utvidet sin virtuelle merkevaretilstedeværelse for å fange off-premise dining.

Denne innsatsen er supplert med tekniske oppgraderinger på bedriftsrestauranter for å forbedre kundeopplevelsen og øke salgsveksten.

Ledelsen er også optimistisk angående Kekes restaurantkjede, med drikkeoppgraderinger og ekspansjon utenfor lokalområdet som forventes å drive fremtidig vekst.

Verdivurdering reflekterer potensiell oppside

Dennys aksje handles for tiden til anslagsvis 6,1x Citis CY25E EBITDA, noe som indikerer at investorer kan undervurdere den potensielle oppsiden fra pågående initiativer.

Avkastningen på fri kontantstrøm ligger på robuste 9 %, noe som tyder på en gunstig risiko-belønningsprofil.

Analytikere ser verdien i Dennys evne til å utnytte butikkstenginger, teknologiinvesteringer og ombygginger for å øke salgsveksten.

Mens bransjeutfordringene vedvarer, antyder Citis reviderte målpris på $7,50 et potensial for betydelig avkastning fra dagens nivåer.

Navigere bransjeutfordringer

Familieserveringssektoren står overfor vedvarende utfordringer, med trafikken som har gått ned med over 20 % siden 2019, ifølge bransjedata.

Dennys strategi med å beskjære svakere butikker og omarbeide menyen og kampanjene for å imøtekomme skiftende forbrukerpreferanser tar sikte på å møte dette presset.

Til tross for svakt bransjesalg, indikerer Dennys innsats for å relansere verdimenyen og utvide digitale merkevareinitiativer at den fokuserer på å gjenvinne tapt terreng.

Tredje kvartals relansering av verdimenyen $2-$4-$6-$8, sammen med forbedringer i kundeopplevelsen gjennom tekniske oppgraderinger, forventes å dempe noe av presset.

Strategisk fokus på butikkstenging og ombygging

Citis rapport fremhevet at Dennys stenging av butikker har bidratt til å fjerne dårligere resultater, noe som har ført til en sterkere base for fremtidig vekst.

Med en pipeline på 150 nye globale butikker under utvikling, forventer Denny’s å oppnå en netto økning i antall butikker i løpet av de neste to årene.

Merkets fokus på ombygging og vedlikehold av et relevant markedsføringsbudskap ser ut til å ta opp noen av de historiske utfordringene som familieserveringssektoren står overfor.

I tillegg har initiativer som Xenial teknologiske oppgraderinger, som inkluderer QRPay og bærbare servere, som mål å forbedre operasjonell effektivitet og kundeengasjement.

Med stenging av butikk og strategiske initiativer som det fornyede belønningsprogrammet og digital merkevareutvidelse på plass, ser Denny’s ut til å klare utfordringer på kort sikt samtidig som den baner vei for en mer stabil fremtid.

La oss nå fordype oss i aksjens tekniske bane for å få dypere innsikt i hva diagrammene avslører om Dennys fremtidige kursbevegelser.

Kortsiktig momentumendring

Dennys aksje fortsetter å være i en langsiktig nedadgående trend siden den nådde sin rekordhøye rekord nær 24 dollar i 2019.

Kilde: TradingView

Imidlertid har den siste økningen i aksjekursen etter at selskapet rapporterte resultatene for tredje kvartal endret det kortsiktige momentumet oppover.

Hvis man tar det i betraktning, kan investorer som har et bullish syn på selskapet, som analytikere hos Citi, starte en lang posisjon på nåværende nivå med et stopptap under nylig lavt sving på $5,40.

Traders som fortsetter å være bearish på aksjen må avstå fra å starte ny shortposisjon på dagens nivå.

En shortposisjon må kun vurderes hvis aksjen spretter tilbake til nivåer over $8,80.