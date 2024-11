Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ratan Tata, en av de mest aktede forretningsmagnatene i historien, døde nylig i Mumbai og etterlot seg en arv som er verdsatt av millioner.

Mens verden sørger over tapet hans, har viljen hans vekket nysgjerrighet, og har vist seg å være like bemerkelsesverdig som mannen selv.

I følge The Times of India har Tatas testamente en rørende gest for hans lojale schæferhund, Tito.

En del av formuen hans har blitt øremerket for å gi “ubegrenset” omsorg for Tito, med hans mangeårige kokk, Rajan Shaw, utnevnt til å føre tilsyn med det elskede kjæledyrets velvære.

Tatas generøsitet stopper ikke der.

Med en eiendom verdsatt til over Rs 10 000 crore, gir testamentet hans også støtte til stiftelsen hans, broren Jimmy Tata, hans halvsøstre Shireen og Deanna Jejeebhoy, og pålitelige ansatte i huset – noe som fremhever de personlige forbindelsene og verdiene som formet hans ekstraordinære liv.

Hund, huspersonalet, finn omtale i Tatas testamente

Titos omsorg er garantert å opprettholde den levestandarden han likte under Tatas liv, noe som gjenspeiler båndet mellom Tata og hans elskede kjæledyr.

Tatas kjærlighet til Tito er ingen hemmelighet. Tito ble adoptert for rundt fem eller seks år siden etter bortgangen til Tatas forrige hund med samme navn, og ble en kjent følgesvenn i Tatas Colaba-residens, Halekai.

Tatas testamente inkluderer også proviant til hans mangeårige ansatte i huset, som har støttet ham gjennom hele hans personlige og profesjonelle liv.

Butleren hans, Subbiah, som tjente ham i over tre tiår, er blant mottakerne.

Ratan Tata var angivelig kjent for å kjøpe designerklær til husets ansatte, inkludert Shaw og Subbiah under utenlandsreisene.

De har blitt anerkjent for sin lojalitet og engasjement, og Tata sørget for deres velvære etter hans bortgang.

Shantanu Naidu, en mangeårig medarbeider av Ratan Tata, forventes å motta en del av den avdøde industrimannens testamente på 10 000 crore Rs, heter det i TOI-rapporten.

Videre ga tycoonen fra seg sin eierandel i Naidus vennskapssatsing, Goodfellows, og ga fra seg Naidus utenlandske utdanningsutgifter.

Størstedelen av rikdommen er reservert for filantropiske sysler

Mens den spesielle bestemmelsen for Tito har vakt oppmerksomhet, er det store flertallet av Ratan Tatas eiendom øremerket veldedige stiftelser og truster.

Et sentralt trekk ved testamentet er overføringen av Tatas 0,83 % eierandel i Tata Sons, holdingselskapet til Tata Group på 165 milliarder dollar, til Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

Etablert i 2022 som et Section 8-selskap med fokus på ideelle formål, er RTEF satt til å motta flertallet av Tatas estimerte 10 000 crore eiendom.

Tata Sons styreleder N Chandrasekaran forventes å lede stiftelsen, og videreføre Tatas visjon for sosial velferd og service.

Kjent for sitt engasjement for filantropi, er Tatas allokering av formuen hans til veldedighet i tråd med Tata-familiens langvarige tradisjon for å bruke sine eiendeler til å støtte sosiale formål.

Arven fra Halekai House og andre viktige eiendeler

Tatas eiendom inkluderer en rekke eiendeler, fra en verdifull 2000 kvadratmeter stor strandbungalow i Alibaug til betydelige faste innskudd på over 350 millioner kroner.

Tatas primære bolig, Halekai i Colaba, hvor han bodde til han gikk bort, eies av Ewart Investments, et datterselskap av Tata Sons.

Hjemmet, designet av Tata selv, har sentimental verdi, men dets fremtidige eierskap vil bli bestemt av Ewart.

Tatas Alibaug-eiendom og et Juhu-hus ved stranden er også med i eiendommen hans.

Juhu-huset, arvet av Tata og hans familie, har holdt seg stengt i over to tiår, og innsidere antyder at planer kan være i gang for å selge det.

Tatas omfattende bilsamling, bestående av 20 til 30 luksusbiler, er for tiden plassert i Halekai og Taj Wellington Mews-leilighetene.

Denne samlingen, som inkluderer sjeldne og verdifulle modeller, er under vurdering for enten en auksjon eller overføring til et Tata-museum i Pune.

Hvis de ble anskaffet, ville disse bilene bli bevart som en del av Tatas arv, og vise frem hans lidenskap for biler for publikum.

Mangeårige fortrolige i oppgave med Tatas siste ønsker

Ratan Tata betrodde utførelsen av hans testamente til nære fortrolige, inkludert advokat Darius Khambata og Mehli Mistry, en bobestyrer i styrene til Tata Trusts.

Tatas halvsøstre, Shireen og Deanna Jejeebhoy, er også involvert i å føre tilsyn med dødsboets henrettelse.

Mistry, som delte et nært bånd med Tata og har sittet i styrene i Tatas viktigste veldedige stiftelser, Sir Dorabji Tata Trust og Sir Ratan Tata Trust, har spilt en betydelig rolle i å fremme Tatas filantropiske mål.

Mehli Mistry, også en fortrolig av Tatas fremmedgjorte halvbror, Cyrus Mistry, har opprettholdt et sterkt forhold til Tata-familien og er dypt knyttet til gruppens bredere filantropiske oppdrag.

Tata Trusts, som til sammen har en eierandel på 66 % i Tata Sons, er sentrale i å fremme Tatas visjon for samfunnsmessig fremgang, spesielt gjennom tiltak innen helsevesen, utdanning og sosial velferd.