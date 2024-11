Ripple sender inn skjema C-anke, bestrider institusjonell XRP-salgsavgjørelse

Ripple Labs har sendt inn en anke som utfordrer en avgjørelse fra amerikansk distriktsrett som merket dets institusjonelle XRP-salg som verdipapirtransaksjoner.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Ripples anke, detaljert i skjema C, krever en “de novo” gjennomgang, som gjør det mulig for lagmannsretten å uavhengig vurdere tingrettens juridiske tolkninger uten å utsette seg til tidligere dommer.

Advertisement

Denne anken, bekreftet av advokat James K i et innlegg 25. oktober, følger en tidligere avgjørelse fra Southern District of New York om institusjonelt salg av XRP.

Ripples juridiske team hevder at kjennelsen feiltolker vesentlige aspekter av verdipapirlovgivningen, spesielt angående klassifiseringen av XRP-salg som investeringskontrakter under Securities Act av 1933.

Ripples juridiske argumenter fokuserer på fire sentrale spørsmål, som starter med tolkningen av en “investeringskontrakt” under verdipapirloven fra 1933.

Ripple argumenterer for at en legitim investeringskontrakt bør inkludere en formell avtale, sammen med definerte ansvar etter salg og rett for kjøpere til å motta fortjeneste direkte fra Ripple.

Selskapet hevder at XRP-salget ikke oppfyller denne definisjonen, et poeng Ripple mener er avgjørende for å etablere et mer presist juridisk rammeverk for digitale eiendeler.

Deretter utfordrer Ripples anke underrettens anvendelse av “Howey Test”, en standard for å identifisere verdipapirer avledet fra 1946 SEC vs. WJ Howey Co.-saken.

Ripple hevder at XRP-salget ikke oppfyller Howeys betingelser, siden de ikke involverer investeringer i et “felles foretak” med fortjeneste som utelukkende forventes fra Ripples innsats.

Ifølge innleveringen feiltolker dette aspektet av kjennelsen arten av transaksjonene og kan påvirke hvordan digitale eiendeler klassifiseres i fremtidige saker.

Ripple reiser også spørsmålet om “fair notice”, og argumenterer for at det ga rikelig avsløring om regulatoriske usikkerheter rundt XRP og hevder at SEC ikke har gitt klar veiledning om kryptoforskrifter.

Dette, hevder Ripple, indikerer at SEC ikke har klart å avklare juridiske krav for transaksjoner med digitale aktiva, en kritisk komponent i Ripples forsvar.

Til slutt hevder Ripple spesifisiteten til påbudet som ble pålagt av dommer Analisa Torres, som stort sett krever at Ripple «adlyder loven». Ripple hevder at dette mangler klarhet, og mangler den nødvendige juridiske spesifisiteten under de føderale regler for sivil prosedyre.

I et eget innlegg minnet Ripples juridiske sjef, Stuart Alderoty, samfunnet om at SEC “ikke kan sende inn nye bevis eller be [Ripple] om å produsere mer” under anken. Alderoty uttrykte optimisme og sa at SECs forsøk på å “distrahere” Ripple og industrien hadde blitt “bakgrunnsstøy”, og la til:

«Den harde delen av kampen er bak oss. Ripples virksomhet vokser og blir sterkere for hver dag, selv om denne ankeprosessen utspiller seg.»

Historien så langt

Copy link to section

Ripples juridiske kamper begynte i desember 2020 da SEC anla et søksmål med påstand om at Ripples XRP-salg representerte et uregistrert verdipapirtilbud, og samlet inn 1,3 milliarder dollar. Ripple har konsekvent hevdet at XRP ikke bør klassifiseres som et verdipapir, med henvisning til forskjeller mellom XRP og andre eiendeler som Bitcoin og Ethereum, som ikke er klassifisert som verdipapirer.

I mars 2021 anerkjente en kjennelse av dommer Sarah Netburn XRPs nytteverdi og valutalignende verdi, og skilte den fra andre kryptoaktiva.

Den 13. juli 2023 avgjorde dommer Analisa Torres at XRP ikke var en sikkerhet i offentlig byttesalg. Retten fant imidlertid at Ripples institusjonelle XRP-salg brøt med verdipapirloven, noe som førte til boten på 125 millioner dollar.

SECs anke av denne delvise kjennelsen ble avvist i oktober 2023, men byrået ba fortsatt om en gjennomgang av den juridiske tolkningen rundt institusjonelt salg.

Ripples siste innlevering bringer nå disse problemene inn for Second Circuit Court, da den fortsetter å utfordre det regulatoriske rammeverket rundt digitale eiendeler i USA.