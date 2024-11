SAFE token hopper 16 % ettersom Binance viser evig kontrakt

Trygg pris har skutt i været i løpet av de siste 24 timene ettersom samfunnet jubler over støtten til den desentraliserte varetektsprotokollens SAFE-token.

25. oktober kunngjorde kryptobørsen Binance sine planer om å legge til SAFEUSDT evigvarende kontrakt på sin plattform.

Kontrakten er satt til å gå live fredag 25. oktober 2024 kl. 12:30 UTC, og gir tradere tilgang til opptil 75x innflytelse.

Binance-notering har ofte gitt et markedsløft for tokens, med økt synlighet og trekknøkkel.

På samme måte, som det skjedde med REEF-token nylig, kan fjerning av noteringer bidra til negativ stemning.

SAFE token-prisen hopper 16 %

Safe (tidligere Gnosis Safe) er en smart kontraktsprotokoll som lar brukere administrere digitale eiendeler via en multi-sig lommebokarkitektur.

Protokollen var en del av Gnosis (GNO), en Ethereum-infrastrukturbygger.

En styringsavstemning i april 2022 fikk imidlertid Gnosis Safe til å spinne av.

Prosjektets styringstoken SAFE handlet til toppene på $3,56 i april i år, og steg sammen med det bredere markedet til en all-time high.

En nedadgående trend presset altcoinens pris ned til oksene nådde laveste nivå på $0,64 i begynnelsen av august, midt i kryptomarkedskrakket som også desimerte Bitcoin-oksene.

SAFE handlet varierte i store deler av de siste to månedene.

Et utbrudd denne uken hjalp imidlertid kjøpere med å gjennombore det psykologiske $1-nivået.

Spesielt har SAFE/USD økt med mer enn 75 % den siste uken, delvis drevet av positive nyheter over hele økosystemet.

Det brøt $1,75 på fredag, og det nåværende prisnivået er det høyeste siden juni 2024.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

Åpne interessetopper

I følge data fra CoinGecko, svevet SAFE-prisen nær $1,65 fra kl. 08.00 ET den 25. oktober – opp mer enn 109 % de siste 30 dagene.

Andre steder kan traderes tillit til SAFE observeres via futures open interest-metrikken. Coinglass-data viser at interessen for sikker åpen har økt med mer enn 12 % de siste 24 timene til over 19 millioner dollar.

Det er det høyeste det noen gang har vært.

Spesielt var OI i denne altcoinen bare $885k tidlig 24. oktober.

Hva neste for SAFE?

Mens Binance ennå ikke har lagt til spothandel for SAFE, har kunngjøringen av en evigvarende kontrakt vakt ny kjøpsinteresse.

Protokollens totale verdi låst har skutt i været midt i ny adopsjon.

I et nylig innlegg på X, påpekte Safe-teamet overfor prosjektets TVL som mye høyere enn for noen av de beste sentraliserte børsene i markedet.

Fra 2. oktober, for eksempel, hadde handelsappen Robinhood en TVL på 13 milliarder dollar og OKX 18 milliarder dollar.

Til sammenligning sto Safes TVL rundt 69 milliarder dollar. Binance, verdens største kryptobørs, hadde en TVL på 110 milliarder dollar.

Trygge planer for å bygge bro mellom likviditet mellom kjeden og utenfor kjeden.

Vekstberegninger pluss bredere markedsdynamikk kan kombineres for å tilby oppsideøkning til EN TRYGG pris.

Analytikers spådommer for kryptovalutaer tyder også på at SAFE kan kjøre medvind for å målrette sin all-time high.