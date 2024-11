Selv om Saudi-Arabia planlegger å øke oljeproduksjonen fra desember, falt inntektene fra råoljeeksporten til et lavt nivå på tre år i august på grunn av lave priser.

Inntekter fra salg av olje og raffinerte produkter falt til 17,4 milliarder dollar i august, ned 6 % fra forrige måned, ifølge det statlige statistikkbyrået.

Dette er det laveste nivået av månedlig inntekt siden juni 2021.

Kongerikets økonomi er fortsatt veldig avhengig av oljeeksportinntektene, selv om landet prøver å utvide sin teknologi, turisme og produksjonsindustri.

De massive investeringene som kreves for å drive disse ambisiøse planene er sterkt avhengig av oljeeksportinntekter fra salg av råolje og dets raffinerte produkter.

Vareeksporten faller

Data viste at Saudi-Arabias vareeksport falt 9,8 % i august sammenlignet med tilsvarende periode i fjor som følge av en nedgang i oljeeksporten.

Følgelig falt andelen oljeeksport av total eksport fra 75,1 % i august 2023 til 70,3 % i august 2024, sa statistikkmyndigheten

Lavere eksporttall er en bekymring for den saudiske økonomien da den fortsatt er sårbar for potensielle prissjokk i oljemarkedet.

Lavere råoljepriser skadet den saudiske økonomien

Råoljeprisene har beveget seg i et smalt område de siste månedene, og markedet er stadig mer bekymret for dårlig etterspørsel fra Kina.

Kina er den største importøren av råolje i verden. Økonomien har imidlertid slitt med å komme seg etter en eiendomskrise, samtidig som det har vært dårlig produksjonsvirksomhet.

Den økende penetrasjonen av elektriske kjøretøy har også trukket ned etterspørselen etter råolje. Etter hvert som verden prøver å gå videre fra fossilt brensel, vil elbiler få ytterligere fart, noe som forventes å ramme oljeprisen mer.

Prisene på Brent-olje har ligget rundt $70-$75 per fat i det meste av dette året, langt under toppen av dette året på over $90 per fat hit i april.

Saudi-Arabia og de fleste andre oljeproduserende land i Midtøsten foretrekker at oljeprisen er over 80 dollar per fat, som er breakeven-prisen for virksomheten.

Fallende råoljeproduksjon

En annen torn i øyet for Saudi-Arabia er dens synkende oljeproduksjon de siste par årene.

Kongeriket, som er de-facto leder for Organisasjonen for oljeeksporterende land og allierte, har holdt fast ved kraftige produksjonskutt siden i fjor.

Som en del av en avtale med andre medlemmer av OPEC+, har Saudi-Arabia frivillig redusert oljeproduksjonen med 1 million fat per dag.

På toppen av dette kommer kraftige produksjonskutt, som har vært på plass siden slutten av 2022 for å stabilisere oljemarkedet og drive opp prisene.

OPEC+ og Saudi-Arabia har imidlertid nylig blitt enige om å avvikle noen av sine frivillige produksjonskutt fra desember.

Flyttingen vil sannsynligvis gjenvinne tapte markedsandeler for OPEC-landene, spesielt Riyadh.

Rapporter har hevdet at kongeriket planlegger å forlate målet om 100 dollar per fat oljepris til fordel for markedsandeler.

For øyeblikket holder OPEC+ tilbake rundt 6 millioner fat olje per dag fra markedet, som er omtrent 6 % av total forsyning.