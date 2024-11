Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Waymo, Alphabets autonome kjøretøyarm, har avsluttet en betydelig finansieringsrunde på 5,6 milliarder dollar for å drive veksten av robotaxi-tjenesten, først og fremst i USA, men med planer for global ekspansjon.

Denne siste C-finansieringen, ledet av Alphabet, fikk selskap av store investorer som Andreessen Horowitz, Silver Lake og Tiger Global, rapporterte CNBC.

Investeringen vil tillate Waymo å utvide sin tilstedeværelse i større byer, som Los Angeles, San Francisco og Phoenix, og å forfølge teknologiske fremskritt innen autonom kjøring.

Finansieringsrunden understreker også Waymos unike posisjon som et av de eneste amerikanske selskapene som driver en kommersiell robotaxi-tjeneste i flere byer.

Fokus på å utvide robotaxi-tjenesten

Waymo co-CEOs Tekedra Mawakana og Dmitri Dolgov understreket at denne finansieringen vil utvide deres Waymo One robotaxi-tjeneste i viktige amerikanske byer. I en uttalelse til CNBC sa konsernsjefene,

Med denne siste investeringen vil vi fortsette å ønske flere ryttere velkommen inn i vår Waymo One-turtjeneste i San Francisco, Phoenix og Los Angeles, og i Austin og Atlanta gjennom vårt utvidede partnerskap med Uber.

Serie C-finansieringen bringer Waymos totale kapital opp til 11,1 milliarder dollar etter at den samlet inn 3,2 milliarder dollar og 2,5 milliarder dollar i to tidligere runder.

Alphabets finansdirektør Ruth Porat kunngjorde i juli at morselskapet ville forplikte seg til en flerårig investering på opptil 5 milliarder dollar i Waymo.

Waymo har sett en jevn vekst i etterspørselen etter sine robotaxi-tjenester.

Kjøretøyene deres gjennomfører for tiden mer enn 100 000 ukentlige turer over Los Angeles, Phoenix og San Francisco, og tiltrekker seg forskjellige ryttere – spesielt kvinner og foreldre – som foretrekker den økte sikkerheten de føler kommer med et førerløst kjøretøy.

Waymo One-appen gir ryttere enkel tilgang til disse autonome turene, noe som gjør dem stadig mer populære i disse byene.

Partnerskap og konkurranse i AV-landskapet

Waymos oppgang er ikke uten utfordringer. Selv om Tesla og GMs Cruise hver for seg har investert i AV-teknologi, er det bare Waymo som opererer i stor skala på tvers av flere metroområder.

Cruise, Waymos hovedkonkurrent i USA, måtte stoppe driften i San Francisco etter en ulykke i oktober 2023, selv om de jobber med å gjeninnføre tjenesten.

Waymo har nylig utvidet rekkevidden med partnerskap.

En utvidet avtale med Uber lanserte Waymo robotaxis i Austin, Texas. Waymo samarbeider også med bilprodusenter for å bringe nye kjøretøy inn i flåten, inkludert Hyundais Ioniq 5 elbil og Geely’s Zeekr, begge utstyrt med tilpassede AI “Driver”-sensorer designet for forbedret navigasjon og passasjersikkerhet.

Ta tak i sikkerhets- og regulatoriske utfordringer

Til tross for Waymos prestasjoner, er det fortsatt bekymring blant publikum.

En undersøkelse fra Pew Research Center viste at nesten to tredjedeler av de amerikanske respondentene uttrykte motvilje mot å bruke førerløse kjøretøy.

Sikkerhetshendelser har også vakt oppmerksomhet; Waymos AV-er har støtt på trafikkproblemer og mindre kollisjoner, selv om disse hendelsene ikke har resultert i alvorlige skader.

Waymo har jobbet proaktivt for å løse disse bekymringene.

Selskapet rapporterte at kjøretøyene deres krasjer langt sjeldnere enn menneskedrevne biler, basert på data delt med publikum.

I tillegg har Waymo initiert programvareoppdateringer for ytterligere å forbedre sikkerheten til kjøretøyene sine, og utforsker førerløse operasjoner i utfordrende værforhold for å forberede seg på utvidelse utover solbeltet.

En visjon for global ekspansjon

Waymos ambisjoner strekker seg utover det nåværende markedet.

Selskapet kunngjorde at det snart vil teste AV-teknologien sin i kaldere klima, inkludert Michigan og upstate New York, med sikte på å demonstrere allsidigheten til kjøretøyene sine under tøffere forhold.

Med tiden håper Waymo å etablere et internasjonalt fotavtrykk ved å utnytte veksten av autonom kjøretøyinfrastruktur globalt.

Med 11,1 milliarder dollar samlet inn over flere finansieringsrunder, har Waymo ressursene til å akselerere fremtiden for autonom transport, men den står overfor et komplekst regulatorisk og konkurransedyktig landskap.

Etter hvert som den utvides, vil Waymo fortsette å forme fremtidens mobilitet, og navigere veien mot tryggere og mer tilgjengelig autonom kjøring.