Selv om oljemarkedet sliter med å bryte ut av sin nåværende rekkevidde på $70-$75 per fat, vil tilstrekkelig tilførsel inn i 2025 sannsynligvis holde prisene nede.

Handelsmenn har overvåket situasjonen i Midtøsten, i håp om at ytterligere eskaleringer vil øke oljeprisen enda mer.

Oljeprisen steg med over 10 prosent etter at Iran angrep Israel. Brent hadde klatret tilbake over 80 dollar per fat for første gang siden august.

Men rallyet var kortvarig.

Siden Irans angrep på Israel 1. oktober har det ikke vært noen reell trussel mot oljeforsyningen så langt.

I umiddelbar etterkant av Irans angrep på Israel tidligere denne måneden, var det bekymring for at førstnevntes oljeanlegg ble målrettet. Men disse bekymringene har avtatt, og med mindre Israel retter seg mot oljeanlegg i Iran, forventes prisene å forbli i sin nåværende båndbredde.

Levere overflod i 2025?

I fravær av noen store tilbudssjokk i Midtøsten, har fokus flyttet tilbake på nok tilbud og etterspørsel bekymringer for oljeokser.

Dårlig etterspørsel i Kina i år har holdt prisene nede.

Den asiatiske giganten er den største importøren av råolje i verden.

I følge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil Kinas vekst i oljeetterspørselen i år trolig være 20 % sammenlignet med en vekst på 70 % i 2023.

Også neste år vil Kinas vekst i oljeetterspørselen trolig bli bare 20 %.

“Kinesisk oljeetterspørsel er spesielt svak, med forbruket som falt med 500 kb/d på årsbasis i august – den fjerde måneden på rad med nedgang,” sa IEA i sin månedsrapport for oktober.

I mellomtiden er Organisasjonen for oljeeksporterende land og allierte satt til å øke oljeproduksjonen fra desember.

Saudi-Arabia og OPEC+ skal etter planen avvikle noen av de frivillige oljeproduksjonskuttene fra desember for å gjenvinne markedsandeler.

Utviklingen kommer på et tidspunkt da etterspørselen allerede lider. Hvis OPEC går gjennom med sine planlagte økninger, kan oljeprisen falle ytterligere.

Tilførselsvekst utenfor OPEC

Samtidig vil vekst i tilbud utenfor OPEC sannsynligvis også tyne sentimentene.

IEA forventer at veksten i oljeforsyningen utenfor OPEC vil være rundt 1,5 millioner fat per dag i år og neste år. Dette overgår OPECs tilbudsvekst.

“USA, Brasil, Guyana og Canada er satt til å stå for det meste av økningen, og øke produksjonen med over 1 mb/d begge årene, noe som vil mer enn dekke forventet etterspørselsvekst,” sa IEA.

I tillegg er reserveoljeproduksjonskapasiteten til OPEC+ på historiske høyder, med unntak av den eksepsjonelle perioden med COVID-19-pandemien.

Eksklusive Libya, Iran og Russland, oversteg den effektive ledige kapasiteten komfortabelt 5 mb/d i september, ifølge IEA.

Globale oljelagre gir en ytterligere buffer, selv om observerte råoljelagre trakk med 135 mb i løpet av de siste fire månedene til det laveste siden minst 2017 og OECD-industrilagrene forblir godt under femårsgjennomsnittet.

Byrået sa imidlertid at globale raffinerte produktlagre har svulmet opp til tre års høyder, noe som presser marginene på tvers av viktige raffineringsknutepunkter.

I mellomtiden har IEA selv en offentlig råoljelager på over 1,2 milliarder fat, med ytterligere en halv milliard fat holdt under industriforpliktelser.

Selv om det er et forsyningssjokk i Midtøsten, er verden godt etablert når det gjelder oljeforsyning.

I sine Short-Term Energy Outlook for oktober spådde US Energy Information Administration (EIA) at den globale produksjonen av petroleum og andre flytende drivstoff vil øke med 2 millioner fat per dag i 2025, opp fra en vekst på bare 500 000 fat per dag i 2024, drevet av produksjon fra ikke-OPEC-land.

Vi forventer at produksjonsveksten utenfor OPEC+ vil forbli sterk i prognoseperioden, og som et resultat forventer vi at OPEC+-produsenter sannsynligvis vil holde produksjonen mindre enn deres nylig annonserte mål store deler av neste år.

Kina er fortsatt nøkkelen

Hvis tilbudet er tilstrekkelig inn i 2025, er den eneste andre faktoren bortsett fra geopolitiske risikopremier, som kan drive oljeprisene høyere, robust etterspørsel fra Kina.

Men så langt har ikke signalene som kommer ut av Kina vært gode, med import av olje som har gått ned de siste månedene.

Neste uke slippes viktige indikatorer med innkjøpssjefenes indekser i Kina, som kan presse alle prisene likt opp.

«Siden kunngjøringene av de nye stimuleringstiltakene stort sett fant sted etter undersøkelsesperioden for septemberindeksene, er det en sjanse for at sentimentindikatorene kunne ha lysnet noe i oktober. Vi er imidlertid ikke altfor optimistiske, sa Barbara Lambrecht, råvareanalytiker i Commerzbank AG, i en rapport.

I tillegg begrenser den raske fremskritt av elektriske kjøretøy i Kina også oljeforbruket i verdens fremste importør. Dette vil bare øke etter hvert som verden beveger seg bort fra fossilt brensel.

Prisprognoser for resten av 2024

Oljeprisene er stadig mer utsatt for nedsiden til tross for at spenningene i Midtøsten fortsetter å ulme.

«Resten av året tror jeg oljeprisen vil fortsette å møte press nedover. Lagrene er fortsatt høye, men etterspørselen er nede, sier Rizvi fra Primary Vision Network til Techopedia.com.

I juli opprettholdt Rizvi oljeprisen på 70 dollar per fat, med henvisning til global økonomisk nedgang.

I mellomtiden har ANZ Research også kuttet sine oljeprisprognoser for resten av dette året.

Byrået ser nå Brent-råoljeprisen på 80 dollar per fat i 2024 fra sin tidligere prognose på 87 dollar per fat.

Når det gjelder WTI-priser, forventer ANZ at den amerikanske referanseindeksen vil handles til $78 per fat fra sitt tidligere estimat på $84 per fat.

ANZ Research sa:

OPECs forsyningspolitikk sliter med å støtte prisene, ettersom bekymringene for svakere etterspørsel vedvarer. Med investorer stadig mer bearish på økonomisk vekst, vil sentimentet sannsynligvis forbli svakt. Dette kommer ettersom sesongmessige trender resulterer i en nedgang i oljeetterspørselen.