US Federal Trade Commission (FTC) har nylig blokkert Tapestrys oppkjøp av Capri Holdings for 8,5 milliarder dollar, noe som bringer styreleder Lina Khans strenge antitrusttiltak tilbake i søkelyset.

Khan, med sin kompromissløse holdning til monopolistiske overtakelser, vekker ofte bekymringer i forretningskretser og er også et hyppig mål for kongressens republikanere, som anklager henne for å være altfor aggressiv når det gjelder å håndheve antitrustlover.

Nå, i forkant av det amerikanske valget, har Khan også blitt sett dukket opp på arrangementer med fremtredende demokrater, og mens demokratiske senatskandidater over hele Arizona, Texas og Illinois er vokale i sin støtte til FTC-lederen, har den demokratiske nominerte Kamala Harris spesielt avsto fra å drive kampanje med henne, noe som skapte spenning i partiet.

Den progressive fraksjonen av partiet klandrer Harris for ikke å ha åpenlyst parti med Khan eller forsvare henne selv mens FTC-lederen kjemper mot motstand fra ikke bare republikanere, men innflytelsesrike forretningsmenn som er tilhengere av det demokratiske partiet.

Harris møter giverpress når teknologimoguler motsetter seg Khan

I et brev til en GOP-lovgiver i fjor bemerket Khan at under hennes overvåking har FTC tatt grep mot 38 fusjoner siden juni 2021, og at selskaper har forlatt 14 fusjoner under FTC-undersøkelser.

Disse inkluderer teknologigiganter som Nvidia, Meta, Microsoft, Apple og Amazon.

I sentrum av Harris’ dilemma er hennes fremtredende støttespillere som milliardæren Mark Cuban og LinkedIns medgründer Reid Hoffman, som har ytret sin motstand mot Khan.

Nylig sa Cuban at han mente den demokratiske kandidaten burde erstatte Lina Khan som leder av Federal Trade Commission.

Disse innflytelsesrike støttespillerne hevder at Khans harde tilnærming kan kvele innovasjon og investeringer i teknologisektoren.

“Det større bildet er at hun har mer vondt enn hun hjelper,” sa Cuban til Semafor.

Hoffman, på den annen side, som har donert millioner til demokratenes kampanje, har sagt at Khan «fører krig mot amerikansk virksomhet».

Hoffman er under FTC-etterforskning angående hans engasjement med selskaper som OpenAI og Inflection AI, og en Microsoft-investering som angivelig har omgått FTC-gransking.

Harris’ valg om å holde en forsiktig avstand fra Khan blir sett på som et svar på disse innflytelsesrike figurene, som har uttrykt håp om at Harris kan avskjedige Khan hvis hun vinner presidentskapet.

Ved å gjøre det ville Harris signalisere et skifte mot en mer forretningsvennlig holdning, og distansere seg fra de sterkere antitrusttiltakene som ble vedtatt under president Joe Biden.

Progressiv tilbakeslag over Harris’ distansering fra Khan

På den annen side ser Khans støttespillere, hovedsakelig fra den progressive fraksjonen av Det demokratiske partiet, hennes agenda som avgjørende for å tøyle bedriftens makt.

De argumenterer for at Harris unnlatelse av å innrette seg etter Khans antitrustoppdrag kan svekke partiets base, spesielt blant velgere som er frustrerte over økonomisk ulikhet og stor bedriftsinnflytelse.

I en rapport fra POLITICO advarte Hal Singer, en økonom ved University of Utah, om at Harris’ nektelse av å forsvare Khan “zapper livet ut av den progressive basen” og kan være en savnet mulighet til å kreve en populistisk holdning.

Jeff Hauser fra Revolving Door Project gjentok disse bekymringene i rapporten, og advarte om at Harris’ forsøk på å tiltrekke moderate republikanere kan undergrave den populistiske energien demokratene trenger for å motarbeide Donald Trump.

Harris’ holdning risikerer populistiske stemmer, advarer analytikere

For Harris har det å gå på en fin linje mellom populistiske krav om bedriftens ansvarlighet og forretningsinteressene til giverne blitt en sentral balansegang i kampanjen hennes.

Harris ‘kampanjeteam fastholder at hennes økonomiske politikk inkluderer tiltak for å øke skatten på milliardærer og dempe prisskjæring, i samsvar med aspekter ved Bidens økonomiske plattform.

Imidlertid hevder progressive at disse tiltakene kan komme til kort i forhold til den dristige antitrust-holdningen representert av Khan, som de ser på som en viktig motspiller til bedriftens makt.

En meningsmåling utført av Lake Research Partners viste at over 65 % av velgerne i viktige svingstater støtter søksmål rettet mot å dempe monopoler, noe som signaliserer en bredere offentlig godkjenning for FTCs mål.

Kritikere advarer om at Harris’ tilnærming kan tillate Trump å fange den populistiske fortellingen ved å posisjonere seg som en forsvarer av vanlige amerikanere mot bedriftsoverskudd.

Noen eksperter har imidlertid forsøkt å avfeie viktigheten av en Big Tech pushback som en gyldig meningsmåling.

Adam Kovacevich, tidligere Google-sjef og leder av teknologilobbygruppen Chamber of Progress, presset tilbake på ideen om at velgerne samler seg bak Lina Khans aggressive holdning mot Big Techs markedsmakt.

“Den anti-korporative venstresiden overvurderer størrelsen på velgerbasen,” sa Kovacevich.

Han sa til POLITICO at Biden-administrasjonen «mistet samsvar med medianvelgeren i økonomiske spørsmål», og at Harris nå jobber for å vinne over moderater som er på vakt mot Trump, men også ser på henne som potensielt for økonomisk radikal.

“Hun innrammer budskapene sine og tilnærmingen til virksomheten annerledes fordi det er det svingende velgere ønsker å høre,” forklarte Kovacevich.

Fremtiden for håndhevelse av antitrust i en Harris-administrasjon

Til tross for hennes motvilje mot å åpent forsvare Khans retningslinjer på kampanjesporet, forventes Harris fortsatt å beholde Khan som FTC-leder hvis hun vinner.

Mye av Biden-administrasjonens anti-korporative agenda, ifølge analytikere, forblir vevd inn i Harris’ plattform, selv om hun ikke prioriterer det i kampanjeretorikk.

Dan Geldon, tidligere stabssjef for senator Elizabeth Warren, kommenterte i POLITICO-rapporten at “suksessen til Bidenomics” sannsynligvis vil oppmuntre en Harris-administrasjon til å opprettholde arven etter Khans funksjonstid ved FTC.

Harris’ kritikere hevder imidlertid at ved å ikke samle seg rundt Khan nå, risikerer hun å fremmedgjøre progressive velgere og kan gå glipp av en viktig mulighet til å skille seg fra Trump i spørsmål om bedriftens ansvarlighet.