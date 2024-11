Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den venezuelanske regjeringen, under Nicolás Maduro, uttrykte sin dype misnøye torsdag etter Brasils beslutning om å blokkere opptak i BRICS-gruppen av fremvoksende økonomier.

Caracas ser på denne avgjørelsen som en “fiendtlig handling” og en form for “aggresjon” mot sine interesser, gitt at Venezuela i årevis har forsøkt å slutte seg til denne koalisjonen.

I en formell uttalelse fordømte Venezuelas utenriksdepartement vetoretten som en refleksjon av «hat, ekskludering og intoleranse fremmet av vestlige makter» med sikte på å hindre nasjonen fra å være en del av organisasjonen.

Økende spenninger mellom Venezuela og Brasil innen BRICS Uttalelsen fortsatte, og hevdet at “denne handlingen representerer en krenkelse mot Venezuela og legger til de urettferdige sanksjonene som er pålagt et modig og revolusjonært folk.

Ingen plan eller strategi som tar sikte på å undergrave Venezuela vil endre historiens gang.»

I tillegg hevdet Nicolás Maduros administrasjon å ha mottatt støtte fra andre land på toppmøtet i Russland, for å gå videre med Venezuelas integrering i dette initiativet.

Brasils regjering, under Lula da Silva, var en av de sterkeste allierte til Nicolás Maduro i Latin-Amerika, men nylig har den vist bekymring over menneskerettighetene i Venezuela og en sterk holdning mot utfallet av valget i juli i landet.

Alt dette reiser spørsmål om Venezuelas politiske og økonomiske fremtid, om Maduro fortsetter ved makten og om USA bestemmer seg for å styrke sanksjonene mot landet.

Energidynamikk: Brasils stilling til Venezuela som slutter seg til BRICS

Brasils energilandskap, i stor grad drevet av dets hydrokarbonressurser, spiller en betydelig rolle i dets nøling mot Venezuelas inntreden i BRICS-gruppen.

I løpet av de siste ti årene har Brasil sett en bemerkelsesverdig økning i oljeproduksjonen, steget med 64 % til over 3,6 millioner fat per dag ved slutten av fjoråret.

I 2024 har det imidlertid vært et lite fall til rundt 3,4 millioner fat per dag.

Til tross for denne mindre nedgangen er Brasil fortsatt den ledende råoljeprodusenten i Latin-Amerika.

I sterk kontrast har Venezuela opplevd en kraftig nedgang i oljeproduksjonen, og stuper omtrent 65 % fra over 2,7 millioner fat per dag til rundt 943 000 fat per dag.

Denne betydelige nedgangen har ført til at Venezuela har mistet sin langvarige posisjon som regionens dominerende oljeprodusent, som bemerket av lokale medier Petroguía.

På den kommersielle siden har Brasil dramatisk økt eksporten av råolje og derivater til USA, og firedoblet volumet i løpet av tiåret.

Fra slutten av 2023 nådde denne eksporten en topp på 400 000 fat per dag, og sikret Brasils plass blant de fem beste oljeleverandørene til USA – en liste som inkluderer Canada, Mexico og Saudi-Arabia, og satte det i direkte konkurranse med Venezuela.

BRICS mer om geopolitisk strategi enn økonomiske fordeler?

Økonom Henkel García fra Econométrica antydet i en tidligere Invezz-rapport at Venezuelas jakt på BRICS-medlemskap handlet mer om geopolitisk strategi enn umiddelbare økonomiske fordeler.

Han bemerket at fokus så ut til å være på å få støtte fra BRICS-nasjoner for å styrke allianser midt i skiftende global dynamikk.

García påpekte også at geopolitiske manøvrer, som å samkjøre med land i strid med USA, som Russland eller Nord-Korea, kan ha betydelige konsekvenser utover bare økonomiske hensyn.

I mellomtiden var den venezuelanske økonomen Alejandro Grisanti skeptisk til de praktiske fordelene med BRICS-medlemskap for Venezuela.

Han hevdet at BRICS-medlemmer er preget av sine store økonomier og befolkninger, kriterier Venezuela ikke oppfyller.

Grisanti sammenlignet Venezuelas økonomi med den i Den dominikanske republikk og dens befolkning med den i Panama og Costa Rica, og stilte spørsmål ved den potensielle økonomiske effekten av å bli med i BRICS.

Venezuelas press for å bli med i BRICS, drevet av oljereservene og strategiske allianser, fremhever et komplekst samspill mellom geopolitikk og økonomiske ambisjoner.

Dette indikerer at hvorvidt Venezuela slutter seg til BRICS eller ikke, vil ikke resultere i et stort økonomisk skifte.

Det innebærer også at for at Venezuela skal forbedre sine investeringer og det generelle økonomiske landskapet, må landet først løse sin politiske krise.

En nærmere titt på det politiske forholdet mellom Brasil og Venezuela

Politisk analytiker og valgkonsulent Aníbal Sánchez utforsket de komplekse faktorene som påvirker forholdet mellom Brasil og Venezuela.

Han påpekte potensialet for sterkere bånd mellom de to landene, spesielt med tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva som trer inn som mekler.

Sánchez diskuterte også utfordringene som følger av Brasils nylige politiske beslutninger, spesielt i lys av landets rolle i BRICS-gruppen.

Han la vekt på den intrikate blandingen av problemstillinger, inkludert territorielle tvister og Brasils støtte til forskjellige fraksjoner i Venezuela.

I dette skiftende diplomatiske landskapet fremhever det brasilianske utenriksdepartementets tilnærming innen BRICS den essensielle karakteren av gjensidig tillit mellom nabolandene.

Sánchez bemerker at erosjonen av tillit på grunn av uoppfylte forpliktelser etter det venezuelanske valget har påvirket Brasils beslutningstaking og dets pågående motstand mot venezuelansk politikk.

Ettersom Brasil og Venezuela snur et nytt blad under president Lula da Silva, er det klare tegn på forsøk på å reparere diplomatiske forbindelser på den globale scenen, noe som indikerer et felles mål om å fremme stabilitet og samarbeid i regionen.

Sánchez fremhever at Brasils interesser går utover bare olje, og reflekterer en bredere dedikasjon til regional stabilitet og strategisk posisjonering mens man navigerer i denne komplekse dynamikken.

På BRICS-toppmøtet i Kazan uttrykte den venezuelanske regjeringen sin fordømmelse av Brasils beslutning om å blokkere deres inntreden i gruppen, og beskrev handlingen som “aggresjon og en fiendtlig gest” i en offisiell uttalelse.

“Samtidig var president Maduro opptatt med å engasjere seg i strategiske diskusjoner med den iranske tjenestemannen Masoud Pezeshkian, med sikte på å forhandle frem bilaterale avtaler fokusert på olje, gruvedrift og helsetjenester, samtidig som han understreket en fortelling om sterk solidaritet med Teheran”, sa Sánchez.

I en visning av støtte berømmet Russlands president Putin Venezuela som en pålitelig og langvarig partner i både Latin-Amerika og den bredere globale konteksten.

Under møter med bemerkelsesverdige ledere som Kinas Xi Jinping, Indias Narendra Modi og Tyrkias Recep Tayyip Erdoğan, understreket president Maduro Venezuelas rolle som en nøkkelalliert utenfor vestlig innflytelse, og viste frem potensialet som en betydelig energiaktør.

Dette diplomatiske skiftet plasserer Venezuela på en unik politisk vei som skiller det fra andre søramerikanske nasjoner som Argentina eller Panama.

Det ser ut til å bevege seg mot tettere bånd med Mexico og Colombia, takket være sin fordelaktige geografiske plassering på kontinentet.

Denne utviklingen reiser viktige spørsmål om utenrikspolitiske strategier til den påtroppende amerikanske administrasjonen, noe som fører til et behov for å revurdere prioriteringer knyttet til nasjonale interesser, spesielt i lys av spørsmål som ukontrollert migrasjon og fluktuerende drivstoffpriser.