Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Europeiske small cap-aksjer har “bunnet ut (eller i det minste stabilisert) i forhold til large caps,” sier Aleksander Peterc – en Bernstein-analytiker.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Small caps har underprestert de siste to årene, men Peterc er overbevist om at de vil komme seg kraftig i 2025.

Advertisement

Bernstein-analytikeren er spesielt positiv på tre navn: Duerr AG, Ipsos SA og Soitec SA.

Hvert av disse tre navnene tror han kan gi godt over 50 % i løpet av de neste tolv månedene.

La oss se hva Duerr, Ipsos og Soitec har i vente for potensielle investorer.

Duerr AG (ETR: DUE)

Copy link to section

Duerr-aksjen har vært en skuffelse for aksjonærene i år, men dens lovende vekstutsikter gjør den til et godt valg for 2025, ifølge Aleksander Peterc.

Han forventer at material- og anleggsingeniørselskapet vil dra nytte av et fortsatt skifte til elektriske kjøretøy.

Andre industritrender som kan hjelpe Duerr-aksjen å komme seg i løpet av de neste tolv månedene inkluderer økende global interesse for bærekraftige byggematerialer, la analytikeren til.

I tillegg handles aksjer i selskapet basert i Stuttgart, Tyskland for tiden til en attraktiv verdi også.

Bernstein forventer at Duerr-aksjen vil øke så mye som 80 % og nå €38 innen utgangen av 2025.

Ipsos SA (EPA: IPS)

Copy link to section

Aleksander Peterc forventer at den amerikanske virksomheten til Ipsos vil komme seg igjen neste år.

Han anbefaler å investere i dette markedsundersøkelsesselskapet som er på tredjeplass globalt, også fordi det har forbedret marginene sine fra 10 % før pandemien til 13 % i 2023.

“Selv om Ipsos er påvirket av et svakt makroøkonomisk klima, bør driften vise seg å være motstandsdyktig, slik at den kan opprettholde sin driftsmargin på rundt 13%, samtidig som den genererer en solid fri kontantstrøm,” sa analytikeren til kunder i et nylig undersøkelsesnotat.

Bernstein forventer at Ipsos-aksjen vil nå €79 i løpet av de neste tolv månedene, noe som antyder potensial for en gigantisk gevinst på 68 % herfra.

Soitec SA (EPA: SOI)

Copy link to section

Soitec er en halvlederprodusent basert i Isere, Frankrike som Bernstein kaller en “potensielt overbevisende AI-historie”.

Aleksander Peterc er optimistisk på selskapets Photonics-SOI-produkt som for øyeblikket står for en liten prosentandel av den totale omsetningen.

Men analytikeren er sikker på at bidraget vil vokse betydelig fremover.

“Etterspørselen etter optiske sammenkoblinger til datasenter med høy båndbredde vokser i takt med høyytelses AI/ML-klynger som brukes i opplæring i [AI-modell]”, som kan hjelpe Photonics-SOI-inntektene til å vokse med 40 % hvert år, la han til.

Bernstein ser at Soitec-aksjen når €130, som tilsvarer en oppside på omtrent 65 % herfra.