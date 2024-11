Etter år med å ønske innvandrere velkommen for å takle mangel på arbeidskraft og øke økonomisk vekst, skifter Canada gir.

Den 24. oktober kunngjorde statsminister Justin Trudeaus regjering planer om å kutte immigrasjonen, med henvisning til belastningen på boliger, arbeidsplasser og offentlige tjenester.

Dette markerer en betydelig politisk reversering fra et land kjent for å omfavne nykommere som viktige bidragsytere til økonomien.

Canadas immigrasjonsomvending: Hva førte til endringen?

Canada har sett en rask befolkningsvekst, drevet av rekordhøye immigrasjonsnivåer. Tilstrømningen kan sammenlignes med å legge en hel by på størrelse med San Diego til Canadas befolkning hvert år.

Med en befolkning på bare 40 millioner, har denne økningen stresset infrastrukturen, høynet boligprisene og presset opp arbeidsledigheten.

Ressursbelastningen har ført til skiftende opinion.

En fersk undersøkelse fra Environics Institute avslørte at nesten 60 % av kanadierne nå mener at immigrasjonsnivåene er for høye – en økning fra bare 27 % i 2022.

Dette sentimentskiftet har drevet press på Trudeaus regjering om å handle, spesielt ettersom det konservative opposisjonspartiet vinner terreng foran valget i 2025.

Et skifte fra tidligere immigrasjonspolitikk

Historisk sett har Canadas immigrasjonspolitikk vært godt regulert og sett positivt på.

Canada deler bare én grense med USA, og regjeringen satte årlige immigrasjonsmål for å sikre jevn befolkningsvekst.

Imidlertid overgikk den post-pandemiske tilstrømningen – drevet av avslappede reiserestriksjoner og mangel på arbeidskraft – forventningene, og avslørte sprekker i systemet.

Mens økningen hjalp flere sektorer til å komme seg, som bolig, detaljhandel og telekommunikasjon, overgikk det raske tempoet snart landets kapasitet til å absorbere nye innbyggere.

Dette har ført til at BNP per innbygger, en nøkkelindikator for levestandard, har gått ned i kvartaler på rad. Yngre voksne og nylige innvandrere, avgjørende for arbeidsmarkedet, føler seg mest i klem.

Å bryte ned immigrasjonssystemet

Canadas immigrasjonssystem er i hovedsak delt inn i to bassenger.

Fastboende: Disse innvandrerne velges ut gjennom et poengbasert system som vurderer faktorer som utdanning, språkkunnskaper og arbeidserfaring. Dette bassenget har tradisjonelt fungert som hovedkilden til nye borgere og økonomiske migranter.

Midlertidige innbyggere: Dette bassenget inkluderer internasjonale studenter, utenlandske arbeidere og asylsøkere. Selv om disse gruppene pleide å bidra minimalt til befolkningsveksten, har nyere retningslinjer som tillater lettere tilgang til arbeidsvisum ført til en økning i antallet.

Midlertidige innbyggere har ofte som mål å gå over til permanent opphold, ved å bruke arbeids- eller studieerfaring i Canada for å få en fordel i søknadsprosessen.

Imidlertid har den plutselige veksten i denne gruppen økt press på boligmarkedet og offentlige tjenester.

Trudeaus plan for å redusere immigrasjonen

For å møte utfordringene med høy innvandring, har regjeringen varslet strammere restriksjoner for både fastboende og midlertidige innbyggere.

Canada vil redusere antallet nye fastboende til 395 000 i 2025, ned fra 485 000 i 2023.

Regjeringen vil også innføre et første tak noensinne for midlertidige innbyggere, med sikte på å kutte antallet med 20 % i løpet av de neste tre årene.

Begrensningen inkluderer begrensninger på studentvisum og restriksjoner på utenlandsk arbeidskraft, et grep designet for å lette presset på boliger og offentlige tjenester.

Innen 2027 forventer Canada en beskjeden befolkningsvekst på bare 0,8 % – en sterk kontrast til den årlige veksten på 3 % de siste årene.

Økonomiske implikasjoner av å kutte innvandring

Mens den nye innvandringspolitikken tar sikte på å stabilisere jobb- og boligmarkedet, følger den med økonomisk risiko.

Innvandring står for nesten all arbeidsstyrkevekst i Canada, og en nedgang i nyankomne kan skade den langsiktige økonomiske ytelsen.

Canada har vært avhengig av immigrasjon for å drive forbruksutgifter, som spilte en nøkkelrolle i å unngå resesjon under Bank of Canadas aggressive renteøkninger.

En reduksjon i immigrasjonen kan redusere arbeidstilbudet, hemme økonomisk vekst og til og med gjenopplive inflasjonen ettersom bedrifter sliter med å fylle ledige stillinger.

Balansere offentlig sentiment og økonomiske behov

Regjeringens beslutning om å redusere innvandringsmålene er delvis drevet av økende offentlig misnøye, men det risikerer å komplisere fremtidig økonomisk stabilitet.

Immigrasjon har vært medvirkende til å opprettholde Canadas arbeidsstyrke, og enhver betydelig nedgang kan redusere produktivitet og vekst.

Immigrasjonsminister Marc Miller erkjente behovet for en balansert tilnærming.

Selv om vi må håndtere strømmen av nykommere, er innvandring fortsatt en viktig del av vår langsiktige økonomiske strategi.

Hva ligger foran Canadas immigrasjonspolitikk?

Den nye innvandringspolitikken reflekterer en forsiktig tilnærming til å styre befolkningsveksten, balansere offentlig sentiment med økonomiske behov. Analytikere advarer imidlertid om at endringene kan få utilsiktede konsekvenser.

En nedgang i arbeidsstyrkeveksten kan skade sektorer som helsevesen, bygg og anlegg og teknologi, som alle er sterkt avhengige av dyktige innvandrere.

I tillegg kan lavere immigrasjonsrater føre til reduserte forbruksutgifter, og potensielt bremse økonomisk oppgang.

Mens Trudeaus regjering har som mål å møte umiddelbare utfordringer, er den langsiktige innvirkningen på Canadas økonomi fortsatt usikker.

Hvorvidt landet kan finne den rette balansen mellom befolkningskontroll og økonomisk vekst vil avgjøre suksessen til denne nye politikken.