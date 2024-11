I flere uker hadde oljemarkedet ventet med tilbakeholdt pust på Israels svar på Irans angrep på Tel Aviv i begynnelsen av måneden.

Oljeprisene var ustabile da handelsmenn fryktet at Israel kan sikte mot Irans råoljeanlegg, noe som begrenser forsyningen fra regionen.

Imidlertid stupte prisene så mye som 6 % mandag etter at Israels angrep på Iran i helgen unngikk oljeanlegg og atomanlegg.

Dette gjør avbrudd i energiforsyningen fra Iran og Midtøsten-regionen mindre sannsynlig i de kommende månedene.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolje på New York Mercantile Exchange på 67,94 dollar per fat, ned 5,3%.

Brent-olje på Intercontinental Exchange var ned 71,81 dollar per fat, ned 5,1 % fra forrige stenging.

Begge referanseindeksene er på de laveste nivåene siden tidligere denne måneden.

Israel unngår olje- og atomanlegg

Israels angrep før daggry på lørdag var rettet mot flere iranske militære områder, men unngikk olje- og atomanlegg.

Warren Patterson, sjef for råvarestrategi i ING Group, sa i et notat:

Den mer målrettede responsen fra Israel lar døren stå åpen for deeskalering, og prisaksjonen på olje denne morgenen tyder tydeligvis på at markedet er av samme syn.

Selv om det fortsatt er uklart om eller hvordan Iran kan ta gjengjeldelse, har regjeringen bagatellisert skaden forårsaket av Israels reaksjon.

Irans øverste leder Al Khamenei sa at angrepet ikke skulle «overdrives» eller «nedprioriteres».

“Det er klart, hvis vi ser en deeskalering, vil det igjen tillate fundamentale faktorer å diktere prisretningen. Og med et overskuddsmarked over 2025, vil dette bety at oljeprisen sannsynligvis vil forbli under press, sa Patterson.

Oljesalg for tidlig?

Den begrensede streiken fra Israel i helgen har ført til at den geopolitiske risikopremien på oljeprisen forsvinner.

Men noen analytikere stiller spørsmål ved om markedsreaksjonen var for tidlig.

Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA, bemerket.

Det er noen analytikere som deler mitt syn på at en våpenhvile i Midtøsten dessverre fortsatt er langt unna.

Selv med Israels begrensede streik i helgen, er krigen mellom Israel og Hamas i Gaza langt fra over.

Dessuten har Saudi-Arabia, et av de beste oljeeksporterende landene i verden, på det sterkeste fordømt Israels angrep på Iran.

Dette vekker bekymring for en større konflikt, med en av de mektigste økonomiene i regionen som slutter seg til krigen.

Midtøsten sitter på mer enn halvparten av verdens oljereserver, noe som gjør det sårbart for enhver form for eskalering.

OPEC+-dilemmaet

Oljeprisen er for tiden langt unna de avgjørende nivåene på 80 dollar per fat. Ettersom Organisasjonen av oljeeksporterende land og allierte økonomier er avhengige av råoljeeksport, vil kartellet ha priser over 80 dollar per fat, som er breakeven-nivået for dem.

Mandagens oljeprissalg betyr at OPEC+-alliansens grep for å øke produksjonen fra desember blir vanskelig.

Saudi-Arabia og OPEC+ skal etter planen reversere noen av sine frivillige produksjonskutt fra desember for å gjenvinne markedsandeler.

Men i det nåværende scenariet hvis prisene fortsetter å falle, er det kanskje ikke i OPECs beste interesse å øke produksjonen fra desember.

I en tid der tilbudet utenfor OPEC har økt og veksten sannsynligvis vil overgå etterspørselen neste år, kan mer produksjon fra OPEC presse råoljeprisene ytterligere.

Vawda sa:

Hvis oljeprisen fortsetter å synke på de lave 70-tallet per fat, tror jeg at OPEC + neppe vil øke produksjonen i desember.

Teknisk prognose for oljeprisen

For øyeblikket mener analytikere at i fravær av de geopolitiske risikopremiene, ligger støtten for Brent-olje rundt 70 dollar per fat.

“Under dette har vi YTD-laven, bare 69.00 å holde et øye med,” sa Vawda.

“Så mye (som) jeg vil elske en bedring og at oljeprisen skal lukke gapet, er jeg ikke sikker på om vi har de rette betingelsene for det på øyeblikket.”

Når det gjelder WTI-priser, ligger støtten på rundt 65 dollar per fat.

Ifølge Fxempire.com vil et trekk under $65 per fat være ekstremt negativt.

“Spenningene i Midtøsten begynner i det minste å avkjøles litt, så kanskje det hjelper, men på slutten av dagen vil den største bekymringen her være etterspørselen,” sa Christopher Lewis, forfatter ved Fxempire.com, i en rapport.