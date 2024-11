Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Indiske aksjer åpnet positivt mandag 28. oktober, drevet av robuste kjøp i blue-chip-aksjer som ICICI Bank, SBI og Infosys.

Klokken 10:55 IST steg S&P BSE Sensex med 935 poeng, eller 1,18 %, og nådde 80 337, mens NSE Nifty50 fikk 249 poeng, eller 1,03 %, og klatret til 24 430.

Topputøvere på NSE og Sensex

Ledende vinnere på NSE inkluderte Shriram Finance, ICICI Bank, SBI, BPCL og NTPC.

De fremste etternølerne var derimot Coal India, ONGC, L&T, ITC og Tech Mahindra.

ICICI Bank var den enestående utøveren på Sensex, og steg 3,1 % etter sterke Q2-inntekter, med SBI og NTPC som også viste bemerkelsesverdige gevinster.

Med en gunstig markedsbredde, av de 3.144 aksjene som ble handlet på BSE, gikk 1.896 frem, 1.103 falt og 145 forble uendret, ifølge Upstox.

InterGlobe Aviations aksjer falt 10 % til 3 929,50 INR på NSE etter å ha rapportert et tap på ₹986,7 crore i andre kvartal, hovedsakelig på grunn av jordede fly og økte drivstoffkostnader.

Administrerende direktør Pieter Elbers uttalte, “Vår ytelse møtte sesongmessig motvind og forhøyede kostnader på grunn av flystøting, som nå stabiliserer seg.”

Derimot steg aksjene til Texmaco Rail 5 % til ₹207,30 på BSE, drevet av solide resultater for andre kvartal.

BSE MidCap-indeksen falt 0,22 % til 45 354,71, mens BSE SmallCap-indeksen falt 0,68 % til 51 980,80.

Blant sektorer var det bare bank, finans og IT som viste positiv bevegelse, med BSE Bankex som økte nesten 1 % til ₹ 58 529,04.

På den globale fronten økte japanske Nikkei 1,6 % etter innledende tap, mens yenen falt 0,5 % til et tremåneders laveste nivå på 153,3 per dollar etter at det regjerende Liberal Democratic Party (LDP) tapte sitt parlamentariske flertall. I tillegg falt oljeprisen

Afternoon Energies aksjer debuterte til en premie på 66 %

Waaree Energies hadde en sterk aksjemarkedsdebut 28. oktober, med aksjer som åpnet på 2500 INR, noe som representerer en betydelig premie på 66,3 % over emisjonskursen på 1503 INR per aksje på National Stock Exchange (NSE).

Disse gevinstene var imidlertid dårligere enn forventningene til gråmarkedet, der aksjene handlet til en premie på 84 %.

Det grå markedet er en uoffisiell plattform hvor aksjer handles før den offisielle tegningsåpningen og fortsetter frem til noteringsdagen.

I andre aksjemarkedsnyheter har DLF-aksjen hoppet 6 % etter å ha rapportert at nettoresultatet for andre kvartal ble mer enn doblet, noe som førte til positive følelser fra meglerhus. Bharti Airtel-aksjen handles også høyere foran resultatrapporten for andre kvartal.

I mellomtiden har Bandhan Bank-aksjene steget 8 % etter en økning på 30 % i Q2-resultatet. Jefferies har opprettholdt en «kjøp»-rating på banken, og har satt en målpris på 240 INR.

På den annen side har IDFC First Bank-aksjene stupt 9 % etter at banken rapporterte en nedgang på 73 % i nettoresultatet for andre kvartal. I tillegg har Deepak Builders & Engineers-aksjene notert med 1,5 % rabatt på børsnoteringen.