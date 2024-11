Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bitcoin klarte å nå $69 000 på mandag da tradere begynte å ta posisjoner i forkant av valguken i USA.

Noen av de beste altmyntene reagerte på samme måte, men for det meste har mememynter og politikkinspirerte tokens oppnådd størst gevinst den siste dagen.

Når det gjelder de 99 beste altcoinene, toppet SPX, BSV og RUNE listene.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta var vitne til en liten oppgang og var litt over 2,44 billioner dollar på pressetidspunktet.

Bitcoin opprettholdt sin posisjon som markedets dominerende eiendel, selv om dominansen falt litt til 55,31 %, ned fra 56,02 % dagen før.

BTC testet $69.000 på nytt for andre gang denne måneden og nådde en intradag-høy på $69.217, før den gikk tilbake mot $68.600 senere på dagen.

Omtrent 16,0 millioner dollar i korte posisjoner ble likvidert i løpet av de siste 24 timene sammenlignet med bare 3,1 millioner dollar i lange likvidasjoner, noe som bekrefter at den nylige prisbevegelsen har utløst en kort skvis, noe som indikerer en sterk bullish momentum i markedet.

Det var også en økning i Bitcoins åpne interesse, som, sammen med prisoppgangen, bekrefter at handelsmenn satset på at Bitcoins oppgang skulle fortsette.

Valg er fortsatt den viktigste makroøkonomiske faktoren som styrker markedstilliten, men den kommende uken bringer også viktige økonomiske oppdateringer, inkludert BNP-rapporten for tredje kvartal, inflasjonsrelaterte personlige forbruksdata og den siste jobbrapporten på fredag, som alle kan påvirke markedssentimentet betydelig.

Den fremtredende traderen Michaël van de Poppe tror BTC snart kan teste sin tidligere rekordhøye på $73 737 på nytt i mars.

I sin siste analyse av 4-timers BTC/USDT-diagrammet fremhevet analytikeren viktige motstandssoner rundt $71,680 og $73,650 som okser må bryte før det skjer.

Han tror imidlertid at dette scenariet kan utspille seg i løpet av de neste to ukene.

Medhandler og analytiker Rekt Capital delte en lignende bullish utsikt, og la merke til at Bitcoin vellykket brøt over det kortsiktige motstandsnivået på rundt $68 600 og bekreftet det som ny støtte.

Ifølge analytikeren kan denne retesten gi ytterligere fart oppover ettersom prisen fortsetter å stige inn i den nye uken.

Når du skrev, handlet Bitcoin rett over støttenivået på $68 601, opp 1,3 % den siste dagen.

Totalt sett var kryptomarkedet svært bullish med frykt- og grådighetsindeksen på 72.

Ukens største vinnere var:

Bitcoin SV

Bitcoin Satoshi Vision (BSV) var opp 9,2 % og nådde et ukentlig høydepunkt på $50,40 28. oktober.

Bitcoin-hardgaffelen handlet sidelengs de siste to dagene før den dannet et gudelys i løpet av de senere timene på mandag.

Mens den eksakte årsaken bak BSVs rally ikke kunne bekreftes, falt det sammen med en betydelig økning i åpen interesse, som økte med 42,91 % til $13,5 millioner, noe som indikerer økt handelsaktivitet og økt spekulasjon som kan drive prisen oppover.

Når vi ser på innlegg på X, ser det ut til at BSV tjente på fortellingen om at det er den sanne legemliggjørelsen av Satoshi Nakamotos visjon, med handelsmenn som understreker dens evne til å skalere med lave transaksjonsgebyrer og håndtere applikasjoner på bedriftsnivå, i motsetning til Bitcoin, som mange hevder. har avviket fra sitt opprinnelige formål som et peer-to-peer elektronisk kontantsystem.

SPX6900

SPX6900 (SPX), meme-mynten som ønsker å overgå S&P 500 og nå et markedsverdimål på $69 billioner, fortsatte rallyet som startet i slutten av september og klarte å nå en intradag-høy på $0,95.

Meme-mynten steg 6,2 % de siste 24 timene og hele 749 % den siste måneden.

I tillegg til den generelle spenningen rundt meme-mynter, fikk SPX6900 et betydelig løft etter den nylige noteringen på LogX sin desentraliserte børs for evig handel.

Tokenet fikk også fart med sin integrering i krysskjedeprotokollen Wormhole, som åpnet for nye investeringsmuligheter for tradere.

THORChain

THORChain (RUNE) var 5 % på mandag og nådde en tremåneders høyeste på $5,71 med en markedsverdi på 1,88 milliarder på pressetidspunktet.

Den siste uken var flyktig for altcoinen der den handlet mellom $4,84 – $5,68.

Prosjektets nylige partnerskap med lommebokprodusenten Ledger ser ut til å være hovedkatalysatoren bak det nåværende rallyet.

I mellomtiden fremhevet flere analytikere robuste tekniske signaler som tyder på at RUNE kan posisjonere seg for et bullish breakout på kort sikt.