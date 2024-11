Den bolivianske banken Banco Bisa lanserer USDT-depottjeneste

Banco Bisa har avduket en depottjeneste for USDT stablecoin, som markerer et betydelig skritt mot mainstream-adopsjonen av kryptovalutaer i Bolivia.

Dette nye tilbudet lar kunder trygt kjøpe, selge og overføre USDT, slik at de kan beholde eiendelene sine, foreta internasjonale betalinger og sende penger til familiemedlemmer i utlandet.

Franco Urquidi, Vice President of Business i Banco Bisa, understreket at alle transaksjoner vil bli utført gjennom kontoer i banken, noe som sikrer et høyt sikkerhetsnivå for brukerne.

“Himmelen er grensen,” bemerket han, og hentydet til de potensielle fremtidige funksjonalitetene banken planlegger å introdusere i riket av virtuelle eiendeler.

Depottjenesten posisjonerer Banco Bisa som en pioner i Bolivia, støttet av landets finansregulator, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), som har ønsket initiativet velkommen som et middel for å redusere risiko forbundet med utrygge kryptointeraksjoner.

Adopsjonen av USDT, en stabil mynt designet for å opprettholde sin verdi på paritet med amerikanske dollar, blir sett på som en nøkkelaktør i transformasjonen av Bolivias finansielle økosystem.

Hver USDT i omløp er angivelig støttet av en dollar holdt i reserver av Tether Limited, det utstedende selskapet, som bidrar til prisstabiliteten.

Dette gjør USDT til et attraktivt alternativ for enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å engasjere seg med digitale eiendeler og samtidig minimere eksponeringen for volatilitet.

Yvette Espinoza, direktøren for ASFI, gjentok viktigheten av regelverk for å skape tillit blant brukere.

“Dette er en depottjeneste som vil tillate klienter å utføre ulike operasjoner trygt,” sa hun, og fremhevet Banco Bisas forpliktelse til å sikre sikre transaksjoner.

Banken har også etablert strategiske partnerskap med anerkjente internasjonale depot- og utvekslingsselskaper for å forbedre databeskyttelsen og forhindre ulovlige aktiviteter.

Kostnaden for tjenesten er utformet for å være tilgjengelig, med kjøp av USDT som starter på minimum 200 USDT og daglige grenser som når opptil 10 000.

Transaksjonsgebyrer varierer fra 35 til 100 bolivianos, mens internasjonale overføringer til dollarkontoer koster 280 Bs, noe som gjør det til et attraktivt valg for de som ønsker å utnytte kryptovalutaer for grenseoverskridende betalinger.

Kryptoadopsjon i Bolivia

Ettersom Bolivia fortsetter å utvikle sin holdning til kryptovalutaer – etter å ha opphevet forbudet mot BTC- og kryptobetalinger tidligere i år – rapporterte sentralbanken en 100 % økning i handel med virtuelle eiendeler siden forbudet ble opphevet.

Dette skiftet gjenspeiler den økende aksepten av digitale valutaer og ønsket om å tilpasse Bolivias regelverk med dets latinamerikanske motparter.

Banco Bisas lansering av USDT-depottjenesten baner ikke bare vei for innovative finansielle løsninger i Bolivia, men understreker også bankens dedikasjon til brukerutdanning.

Som Urquidi bemerket, “Fremtiden ser lys ut for de som ønsker å utforske verden av kryptovalutaer i Bolivia.”