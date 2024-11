Litecoin (LTC) er blant altcoins som noterer små oppganger på mandag, da Bitcoin (BTC)-prisen steg over $68k igjen.

Dette kommer ettersom investeringsprodukter for kryptovaluta registrerte nok en mega-tilstrømningsuke, til tross for at BTC sliter da bjørner avviste forskuddet over $69k.

Data viser at LTC-prisen er over $70 med en bevegelse på 2% de siste 24 timene, mens Bitcoin-prisen har hoppet til nær $68 800 med 2,3% oppside.

Bitcoin ser $920 millioner tilsig

Ifølge CoinShares har markedet for investeringsprodukter for digitale eiendeler hatt en tilførsel på totalt over 900 millioner dollar den siste uken.

I et blogginnlegg 28. oktober bemerket CoinShares-teamet at børshandlede produkter, inkludert ETF-er, i forrige uke registrerte en global nettoinnstrømning på 901 millioner dollar.

Disse summene for investeringsprodukter for digitale aktiva brakte den månedlige tilførselen så langt til 12 % av de globale aktiva under forvaltning (AUM).

Siden oktober har vist seg å være måneden med den fjerde største tilstrømningen noensinne, har det bidratt til å presse AUM til rekordhøye 27 milliarder dollar.

Tilstrømningen i løpet av året er nesten tredoblet av tallene registrert under oksemarkedet i 2021 som hadde rundt 10,5 milliarder dollar.

Godkjenningen av spot Bitcoin og Ethereum ETFer i USA samt inntreden av store investeringsforvaltere som BlackRock i krypto har hjulpet sektoren betydelig.

I mars steg Bitcoin-prisen til rekordhøye på 73 000 dollar da ETF-etterspørselen økte.

Markedet har holdt seg positivt til tross for de siste fallene, med BTC-prisen som har kommet seg opp til over $68k denne uken.

Årets amerikanske politikk, med valget i 2024 bare dager unna, har også vært en faktor i oktobers rekordhøye tilsig.

“Vi tror at nåværende Bitcoin-priser og -strømmer er sterkt påvirket av amerikansk politikk, med den nylige økningen i tilsig som sannsynligvis er knyttet til republikanernes meningsmålingsgevinster,” skrev CoinShares i sin rapport om digitale eiendeler.

Litecoin gir 1,8 millioner dollar i ukentlige innstrømninger

I følge CoinShares-rapporten var det mest tilsig den siste uken til Bitcoin.

Referanseeiendelen registrerte 920 millioner dollar i tilførsel.

I mellomtiden så den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi Ethereum utstrømmer på 34,7 millioner dollar og Solana hadde en innstrømning på 10,8 millioner dollar.

Den andre enkeltaktivaen som registrerte betydelige innstrømninger var Litecoin, som akkumulerte over 1,8 millioner dollar. XRP så rundt 0,2 millioner dollar.

I forhold til forrige uke som sluttet 18. oktober, er det Ethereum som registrerte bemerkelsesverdige utstrømmer.

Totalen den uken utgjorde 58 millioner dollar for ETH, sammenlignet med 2,4 millioner dollar for Solana, 1,7 millioner dollar for Litecoin og 0,7 millioner dollar for XRP.

Spesielt kom strømmer inn i Litecoin-produkter da kapitalforvaltningsplattformen Canary Capital sendte inn en søknad om en spot Litecoin ETF.